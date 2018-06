Mitsubishi Heavy Industries: Accordo per progetto di prova dimostrativa di abbattitore SOx rettangolare con China COSCO Shipping Corporation Limited della.

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--giu 5, 2018--Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)(TOKYO:7011), con riferimento al suo abbattitore rettangolare per grandi navi, sviluppato congiuntamente dalle aziende del suo gruppo, Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (Cantieri navali Mitsubishi) e Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) ha accettato di collaborare strettamente con COSCO Shipping Heavy Industry (Dalian) Co., Ltd. (CHI Dalian), filiale di COSCO Shipping Heavy Industry Co., Ltd. (CHI, sede centrale: Shanghai), per lavorare nel progetto di prova dimostrativa su una grande nave di China COSCO Shipping.

L’abbattitore di SO x evoluto di MHI è stato sviluppato congiuntamente dalle aziende del suo gruppo, Mitsubishi Shipbuilding e MHPS*. Il nuovo prodotto, che può essere sistemato a bordo in spazi limitati d’installazione, è stato sviluppato combinando le tecnologie ad ampio spettro di trattamento gas di scarico di MHPS e le competenze d’ingegneria marina di Mitsubishi Shipbuilding. Riduce l’anidride solforosa (SO 2 ) nel gas di scarico di carburanti al 3,5% di zolfo, portandola a quella dei carburanti allo 0,1%, adeguandosi a quanto prescritto dalla normativa introdotta recentemente sulle emissioni di SO x che entrerà in vigore globalmente il 1° gennaio 2020.

Per il futuro MHI, tramite Mitsubishi Shipbuilding e MHPS e CHI Dalian farà avanzare la discussione riguardante le collaborazioni per fabbricazione e vendita in tema di abbattitori rettangolari.

Nota * Il gruppo Mitsubishi Heavy Industries recentemente ha anche introdotto un sistema avanzato di abbattimento SOx, denominato “IMBUTO ATTIVO”, che integra una parte di abbattimento gas di scarico nella struttura a imbuto come uno dei prodotti che applicano questa tecnologia di abbattitore rettangolare.

