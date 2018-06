Mitsubishi Heavy Industries: Overeenkomst over demonstratie-testproject van Rechthoekige SOx-schrobber met China COSCO Shipping Corporation Limited.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--jun 5, 2018--Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)(TOKYO:7011) heeft in het kader van zijn rechthoekige schrobber voor grote vrachtschepen, gezamenlijk vertegenwoordigd door de groepsbedrijven, Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (Mitsubishi Shipbuilding) en Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), ingestemd met een nauwe samenwerking met COSCO Shipping Heavy Industry (Dalian) Co., Ltd. (CHI Dalian), een onderdeel van COSCO Shipping Heavy Industry Co., Ltd. (CHI, Headquarters: Shanghai), om te werken aan een demonstratie-testproject op een groot vrachtschip dat eigendom is van China COSCO Shipping.

MHI’s geavanceerde SO x schrobber is gezamenlijk ontwikkeld door de groepsbedrijven, Mitsubishi Shipbuilding en MHPS*. Het nieuwe product, dat kan worden ingepast op beperkte installatieruimtes aan boord, is ontwikkeld door het combineren van MHPS’ uitgebreide behandelingstechnieken van uitlaatgas en Mitsubishi Shipbuilding’s botenbouw-ervaring. Deze verlaagt zwaveldioxide (SO 2 ) in de uitlaatgassen van 3,5%-zwavelgehalte brandstof naar 0,1%-zwavelgehalte brandstof, wat voldoet aan de nieuw geïntroduceerde SO x -emissieregels die vanaf 1 januari 2020 wereldwijd zullen gelden.

Vanaf nu zullen MHI, via Mitsubishi Shipbuilding en MHPS, en CHI Dalian ook verder gaan met besprekingen in het kader van de fabricage en verkoop van de rechthoekige schrobbers.

NB * Mitsubishi Heavy Industries Group heeft onlangs ook een geavanceerd SOx verminderingssysteem “ACTIVE FUNNEL” geïntroduceerd, waarbij een schrobdeel voor uitlaatgassen wordt gecombineerd met een trechterstructuur als een van de producten die deze rechthoekige schrobtechnologie toepassen.

