Mitsubishi Heavy Industries : signature d’un accord portant sur un projet d’essai de démonstration d’épurateur de SOx rectangulaire avec China COSCO Shipping Corporation Limited.

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) (TOKYO : 7011), concernant son épurateur rectangulaire pour grands navires, développé conjointement par les sociétés de son groupe, Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (Mitsubishi Shipbuilding) et Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), a accepté de collaborer étroitement avec COSCO Shipping Heavy Industry (Dalian) Co., Ltd. (CHI Dalian), une filiale de COSCO Shipping Heavy Industry Co., Ltd. (CHI, siège social : Shanghai), pour collaborer au projet d’essai de démonstration sur un grand navire appartenant à China COSCO Shipping.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180605006628/fr/

Signing ceremony (Photo: Business Wire)

L’épurateur de SO X de pointe, de MHI a été développé conjointement par les sociétés de son groupe, Mitsubishi Shipbuilding et MHPS*. Le nouveau produit qui peut être installé à bord dans un espace limité a été développé en combinant les technologies complètes de traitement des gaz d’échappement de MHPS et l’expertise en ingénierie marine de Mitsubishi Shipbuilding. Il réduit le dioxyde de soufre (SO 2 ) contenu dans les gaz d’échappement des carburants, faisant passer le taux de souffre de 3,5 à 0,1 %, conformément aux règlements relatifs aux émissions de SO x, récemment introduits qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020 à l’échelle mondiale.

À l’avenir, MHI, par l’intermédiaire de Mitsubishi Shipbuilding et de MHPS, et CHI Dalian poursuivront également leurs négociations concernant des collaborations de fabrication et de ventes liées aux épurateurs rectangulaires.

Remarque * Par ailleurs, Mitsubishi Heavy Industries Group a récemment lancé « ACTIVE FUNNEL », un système avancé de réduction de SOx, qui en intégrant un élément d’épuration des gaz d’échappement dans la structure de l’entonnoir, figure parmi les produits appliquant cette technologie d’épurateur rectangulaire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180605006628/fr/

CONTACT: CONTACT POUR LA PRESSE :

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

James Bennett, +81-(0)3-6716-2168

Directeur des communications de marketing mondiales

mediacontact_global@mhi.co.jp

Fax : +81-(0)3-6716-5860

KEYWORD: ASIA PACIFIC CHINA JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE OTHER TECHNOLOGY TRANSPORT MARITIME MANUFACTURING ENGINEERING OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/05/2018 03:33 PM/DISC: 06/05/2018 03:33 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180605006628/fr