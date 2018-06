FLIR lanza el nanovehículo aéreo no tripulado (UAV, por sus siglas en inglés) Black Hornet 3

WILSONVILLE, Ore.--(BUSINESS WIRE)--jun. 5, 2018--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunció hoy el nanovehículo aéreo no tripulado (UAV) Black Hornet ® para uso de los ejércitos, agencias gubernamentales y equipos de respuestas a emergencias de todo el mundo. El Sistema de Reconocimiento Personal Black Hornet (Black Hornet Personal Reconnaissance System, PRS, por sus sigas en inglés) es ya el Sistema Aéreo no tripulado (UAV) más pequeño del mundo para combate y el Black Hornet 3 nano-UAV de última generación de FLIR y que agrega la capacidad de navegar en entornos donde la eñal de GPS no está disponible, esto les da a los soldados la capacidad de conservar el conocimiento de su situación, la detección de amenazas y de vigilancia, sin importar a donde los lleve la misión.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180605006591/es/

Australian Department of Defense using the new FLIR Black Hornet 3. Credit Australian Department of Defense

El Black Hornet PRS ha sido utilizado por más de 30 naciones en los últimos siete años y sigue siendo la punta de lanza de el segmento de la lucha con nano-UAV, y permite a unidades de combate pequeñas, equipos SWAT, y de respuesta a emergencias acceso inmediato a la información disponible, y la capacidad de reconocimiento. Con un peso de 32 gramos, el Black Hornet 3 ofrece el menor tamaño, peso y rendimiento de los UAV disponibles. Ofrece mayor velocidad y distancia en comparación a las versiones anteriores, el Black Hornet 3 puede volar por 2 kilómetros a más de 21 kilómetros por hora. El Black Hornet 3 también incorpora un procesamiento de imágenes más nítidas con el núcleo microcámara térmica FLIR Lepton ® y un sensor de visibilidad para proporcionar una mayor fidelidad de imagen. El diseño también cuenta con un mejor decodificado digital aprobado para uso militar de Datalink, que permite comunicaciones perfectas e imágenes mucho más allá de la línea de visión y en áreas cerradas.

Además, el Black Hornet 3 se integra a la perfección al Equipo de Asalto Táctico Android (Android Tactical Assault Kit, ATAK, por sus siglas en inglés) utilizado por los militares para proporcionar redes en el campo de batalla y distribuye información a cualquiera dentro de esta red.

“Estamos emocionados de ofrecer esta avanzada Black Hornet 3 a nuestros combatientes y personal de respuesta a emergencias”, señaló James Cannon, presidente y director de FLIR. “Con un mayor alcance y capacidad de vuelo en interiores, el Black Hornet de última generación ofrece una completa cobertura de vigilancia ininterrumpida a la misión. El Black Hornet 3 es emblemático del nuevo enfoque de FLIR para proporcionar una solución tecnológica integral, y esperamos desempeñar un papel importante para ayudar a modernizar a nuestros clientes militares".

La semana pasada, FLIR anunció que el programa Sensores Manipulados por Soldados (Soldier Borne Sensor, SBS) del ejército de los EE. UU., adjudicó un pedido de 2,6 millones de USD para entregar el primer lote de pedidos del programa Black Hornet. Las unidades entregadas por el programa SBS, además de las unidades desplegadas recientemente por el Real Ejército Australiano y las Fuerzas Armadas francesas, serán Black Hornet 3.

El Black Hornet 3, que incluye dos sensores UAV, un mando y una pantalla, se vende directamente a través de FLIR y está disponible hoy para militares, organismos gubernamentales y clientes de organismos de seguridad. El más reciente Black Hornet será mostrado en EUROSATORY 2018 en París, Francia, del 11 al 15 de junio en el Stand de FLIR, #A227. Para obtener más información acerca de los Black Hornet 3 de FLIR, visite www.flir.com/blackhornet (EE. UU.) o www.flir.eu/blackhornet (Europa y Asia).

Acerca de FLIR Systems, Inc.

Fundado en 1978 y con sede en Wilsonville, Oregon, FLIR Systems es un fabricante líder mundial de sistemas de sensores que mejoran la percepción y aumentan la conciencia, al ayudar a salvar vidas, mejorar la productividad y proteger el medioambiente. A través de sus casi 3500 empleados, la visión de FLIR es ser el "Sexto Sentido del Mundo" al aprovechar imágenes térmicas y tecnologías lindantes para proporcionar soluciones innovadoras e inteligentes de seguridad y vigilancia, control ambiental y de situación, recreación al aire libre, visión artificial, navegación y detección avanzada de amenazas. Para más información, visite www.flir.com y siga a @flir.

Declaraciones a futuro

Lo manifestado en este comunicado por Jim Cannon, así como las demás declaraciones de este comunicado en relación con el contrato y el pedido mencionado previamente, tienen un carácter a futuro dentro de lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Dichas declaraciones se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre el negocio de FLIR basadas parcialmente en suposiciones hechas por la gerencia. Estas declaraciones no son garantía de desempeño futuro e involucran riesgos e incertidumbres que son difíciles de predecir. En consecuencia, las conclusiones y los resultados reales pueden llegar a diferir materialmente de lo expresado o pronosticado en tales declaraciones a futuro debido a numerosos factores, entre los que se incluyen los siguientes: la capacidad de fabricar y entregar los sistemas a los que se hace referencia en este comunicado, los cambios en los precios de los productos FLIR , los cambios en la demanda de los productos FLIR , la combinación de productos y precios el impacto de los productos de la competencia y sus precios, los contratiempos en el suministro de componentes esenciales, el exceso y falta de la capacidad productiva de FLIR para fabricar y enviar los productos en tiempo y forma, el cumplimiento permanente por parte de FLIR de las leyes y reglamentos para control de las exportaciones de los EE. UU. y la capacidad de venta al gobierno de los EE. UU., así como otros riesgos que se puedan llegar a analizar oportunamente en las presentaciones y en los informes ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission) de FLIR . Además, tales declaraciones podrían verse afectadas por las condiciones de la industria y del mercado, así como por las tasas de crecimiento y por las condiciones económicas nacionales e internacionales en general. Dichas declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y FLIR no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado, o por cambios realizados a este documento por parte de servicios de cable o proveedores de servicios de Internet .

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

