Une nouvelle étude examine l'utilité de la mesure non invasive et continue de l'hémoglobine à l'aide de Masimo SpHb® pour refléter l'hémodilution iatrogénique en temps réel durant une administration liquidienne incrémentielle

COPENHAGUE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui les conclusions d'un résumé présenté à Euroanaesthesia 2018 dans lequel les chercheurs ont comparé la mesure continue et non invasive de l'hémoglobine Masimo (SpHb ® ) à la mesure intermittente et invasive de l'hémoglobine en laboratoire (LabHb) pour refléter l'hémodilution iatrogénique durant l'administration liquidienne incrémentielle chez des patients subissant une intervention chirurgicale majeure. 1

Dans cette étude, Dr. Azriel Perel, Dr. Serban Bubenek et leurs collègues à l'Institut d'urgence pour les maladies cardiovasculaires (Emergency Institute for Cardiovascular Diseases) de Bucarest ont examiné les effets d'une charge liquidienne incrémentielle sur l'apport d'oxygène et sur LabHb et SpHb en tant que marqueurs d'hémodilution iatrogénique potentielle, ce qui peut nécessiter des transfusions sanguines qui pourraient être évitées. 40 patients adultes subissant une chirurgie gastro-intestinale ou vasculaire majeure ont été recrutés. La saturation en oxygène (SpO 2 ) et SpHb ont été mesurés en continu à l'aide d'un Masimo Radical-7 ® Pulse CO-Oximeter ®. LabHb et la pression partielle de l'oxygène (PaO 2 ) ont été mesurés invasivement par intermittence en utilisant un radiomètre ABL800. Le débit cardiaque (DC) et le volume systolique (VES) ont été mesurés invasivement en continu en utilisant un moniteur Edwards Vigileo. L'apport d'oxygène (AO 2 ) a été calculé comme étant : DC*((Hb*1,38*SpO 2 )+PaO 2 *0,0031)). Les valeurs de paramètres ont été enregistrées après l'induction d'anesthésie (T0) et 5 minutes après des tests de charge (TC) colloïdale successifs de 250 ml (T1, T2, et T3). Les patients recevaient le deuxième et le troisième test de charge si le VES augmentait d'au moins 10 % à chaque stade.

Les 40 patients ont tous reçu le premier TC, 33 ont reçu le deuxième et 22 ont reçu le troisième. Les chercheurs ont déterminé qu'il avait une baisse « statistiquement significative du SpHb et du LabHb médian à chaque TC. » Pour les patients qui avaient reçu les 3 TC, ils ont noté que « SpHb et LabHb ont baissé de manière significative et similaire après chaque TC. » Après la perfusion de la quantité totale de 750 ml, SpHb et LabHb ont baissé de 1,66+/-0,67 g/dl et 1,7+/-0,7 g/dl, respectivement, une baisse des valeurs Hb qui « explique la baisse observée dans AO 2. »

Les chercheurs ont conclu, « Une charge liquidienne faisant partie d'un traitement ciblé peut entraîner une baisse paradoxale d’AO 2 attribuable au développement de l'hémodilution iatrogénique. Le développement d'hémodilution iatrogénique est reflété par une baisse en temps réel de la tendance SpHb, qui est similaire à la tendance LabHb intermittente. »

Le Dr. Azriel Perel a commenté en ces termes, « Dans de nombreuses études sur des patients périopératoires et septiques, les patients qui avaient reçu davantage de liquides semblent avoir reçu significativement plus de transfusions sanguines. La raison la plus probable pour cela est le développement d'une anémie dilutionnelle aiguë causant une baisse de la valeur d'hémoglobine au-dessous du « seuil de transfusion ». Cette étude montre clairement qu'une administration liquidienne, fournie dans le cadre de la stratégie périopératoire ciblée conventionnelle visant à maximiser le débit cardiaque, cause effectivement une baisse aiguë de la concentration d'hémoglobine entraînant une baisse paradoxale de l'apport d'oxygène. Cette baisse iatrogénique de la concentration d'hémoglobine peut inciter les médecins à administrer des transfusions de globules rouges évitables. Notre étude démontre également que la surveillance continue de l'hémoglobine (SpHb) à l'aide des capteurs de CO-oxymétrie de pouls Masimo pourrait détecter le développement d'une telle hémodilution iatrogénique en temps réel. »

La SpHb n’est pas censée remplacer les analyses sanguines de laboratoire. Les décisions cliniques concernant les transfusions de globules rouges doivent se fonder sur l’avis du clinicien et prendre en compte les facteurs suivants : état de santé du patient, contrôle continu SpHb, tests diagnostiques en laboratoire utilisant des échantillons de sang.

Références

1. Bubenek S, Valeanu L, Popescu M, Cacoveanu M, Tomescu D, and Perel A. Optimization of cardiac output by incremental fluid administration is associated with iatrogenic hemodilution and a paradoxical decrease in oxygen delivery. Proceedings from Euroanaesthesia 2018, Copenhagen, Denmark.

À propos de Masimo

Références

Déclarations prévisionnelles

