LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY® OTORGA LA BECA CARLOS VIVES A NICOLLE HORBATH

BOGOTÁ, Colombia--(BUSINESS WIRE)--jun. 5, 2018--La Fundación Cultural Latin GRAMMY ® ha otorgado la Beca Carlos Vives a Nicolle Horbath, de 21 años, estudiante de canto. La beca comprende un valor máximo de $200,000 USD para cursar 4 años de estudio en Berklee College of Music en Boston, comenzando en septiembre de 2018, en donde Horbath tiene como meta obtener su licenciatura en Autoría y Composición. La joven colombiana fue seleccionada por el Comité de Becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY entre un grupo altamente competitivo de cientos de solicitantes del Continente Americano y la península Ibérica.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180605006516/es/

Nicolle Horbath, ganadora de la beca, y Carlos Vives compartiendo el escenario (Foto: Business Wire)

Desde el inicio hasta esta fecha, más de 100 becas, cuyo monto asciende a la extraordinaria suma de $2.7 millones, han sido otorgadas por la Fundación Cultural Latin GRAMMY que continúa apoyando a la música latina de múltiples maneras, incluyendo el impulso a la carrera de estudiantes con gran talento, que sueñan con iniciar o continuar sus estudios universitarios en música.

En la ceremonia de entrega de la beca, Gabriel Abaroa, Jr. presidente/CEO de La Academia Latina de la Grabación ® dijo: “Nuestras becas ayudan a que los estudiantes con dificultades económicas que no pueden financiar sus estudios puedan asistir a algunas de las universidades más reconocidas del mundo. Nos complace otorgarle nuestra cuarta Beca Prodigio, conocida como Beca Carlos Vives a Nicolle Horbath, quien con su talento sobresalió entre cientos de solicitantes y ha demostrado su incondicional compromiso para lograr promover la música latina a través de su formación musical”, añadió.

Acerca de su trabajo con La Fundación Cultural Latin GRAMMY y la decisión de financiar la beca, Carlos Vives dijo: “Es muy difícil para nuestros estudiantes latinos acceder a una beca tan importante y valiosa, que te permite estudiar cuatro años en una de las universidades más prestigiosas e importantes del mundo, en una ciudad maravillosa, como lo es Boston. Horbath va a tener la gran oportunidad de dedicar cuarto años a perfeccionar su arte musical. Si no fuera por las becas que otorga todos los años la Fundación Cultural Latin GRAMMY, nuestros jóvenes no tendrían esa oportunidad. Me gustó la manera que Nicolle tiene de ver la música, de universalizarla, de fusionarla con la música del mundo y su visión de la música folclórica. Estudiar en Berklee la va a ayudar a enriquecer todas estas cualidades, estoy convencido de que lo va a hacer cada vez mejor. Es hermoso poder darle tanta felicidad a una persona y a su familia.”

Horbath expresó sumamente emocionada su agradecimiento a Vives, a la Fundación Cultural Latin GRAMMY y las personas que la ayudaron a poder seguir el camino para llegar a cumplir su sueño. "El agradecimiento que siento hacia la Fundación Cultural Latin GRAMMY y hacia Carlos Vives es indescriptible. Esto siempre ha sido un sueño para mí y aún me parece increíble que ahora sea mi realidad. Prometo siempre esmerarme por ser un ejemplo a seguir para los músicos jóvenes, y para llevar la bandera de Colombia bien en alto”, nos dijo.

Por su parte, Roger H. Brown, presidente de Berklee College of Music dijo: Nos enorgullece otorgar la beca en colaboración con Carlos Vives y la Fundación Cultural Latin GRAMMY a Nicolle Horbath, a quien tuvimos el privilegio de conocer debido a que formó parte del programa Berklee Latino, donde ganó una beca para nuestro programa de verano vocal Summit en nuestro campus de Boston. El apoyo de Vives a Horbath le da la oportunidad de estudiar con profesores y estudiantes de todo el mundo y unirse a una nueva generación de músicos que comparten la misma pasión por la música mediante audaces sonidos y visiones".

Horbarth se unirá, en Berklee, al grupo de estudiantes que ya han ganado la Beca Prodigio de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, los cuales incluyen a la saxofonista Silviana Itzel Salinas-Reyna, quien tuvo el honor de recibir la primera beca en 2015 cuando fue patrocinada por el ícono musical Enrique Iglesias; al pianista autodidacta Jesús Molina-Acosta, quien recibió la beca en 2016 patrocinada por el legendario Juan Luis Guerra; y al bajista Ernesto Núñez acreedor de la beca en 2017 patrocinada por el exitoso artista Miguel Bosé.

Para calificar para la asistencia financiera anual continua, durante cuatro años de estudio, Horbath deberá mantener un promedio general de calificaciones (GPA) mínimo de 3.5 y cumplir las normas de excelencia académica y de conducta sobresaliente establecidas por la Fundación Cultural Latin GRAMMY y Berklee, las cuales serán evaluadas cada semestre.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY, fue establecida por La Academia Latina de la Grabación ® para promover la apreciación y el conocimiento internacional a la importante contribución de la música latina y sus creadores a la cultura mundial, así como para proteger su rico legado musical y herencia. El objetivo principal de la Fundación es proporcionar becas a estudiantes de música latina que tengan necesidades financieras, y otorgar subvenciones a estudiosos e instituciones del mundo para investigar y conservar diversos géneros de la música latina. Para obtener información adicional, por favor visite el sitio de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, o únase a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram.

Carlos Vives, cantante, compositor, actor, empresario, es uno de los artistas más emblemáticos y una de las figuras más importantes de la música latina. Con más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, es considerado un pionero del nuevo sonido colombiano y latinoamericano. Fue el primer artista colombiano en ganar un GRAMMY ® y, hasta la fecha, ha ganado 2 GRAMMYs ® y 11 Latin GRAMMYs™. Actualmente el GRAMMY Museum ® presenta una exhibición especial con objetos e instrumentos que han marcado su carrera. Algunos de sus grandes himnos son: "La Gota Fría", "Déjame Entrar", "Fruta Fresca", "Pa’ Mayté", "Volví a Nacer", "La Tierra del Olvido", "Bailar Contigo" y el éxito "La Bicicleta", que comparte junto a Shakira. Recién presentó su décimo trabajo discográfico de estudio llamado "Vives" que cuenta con otros temas importantes entre ellos: " Robarte Un Beso" y "Nuestro Secreto".

Berklee es el destacado y reconocido instituto de la música contemporánea y las artes escénicas, que ofrece programas de licenciatura y posgrado en sus campus en Boston, Massachusetts y Valencia- España, también ofrece a los estudiantes su galardonado programa de aprendizaje a distancia, Berklee Online. Dedicado a alimentar el potencial creativo y profesional de los artistas más inspirados del mundo, el compromiso de Berklee con la educación artística se refleja en el resultado del trabajo de sus estudiantes, profesores y exalumnos, muchos de ellos ganadores de premios GRAMMY, Latin GRAMMY, Tony, Oscar y Emmy. En Berklee College of Music y Boston Conservatory en Berklee, los estudiantes exploran enfoques interdisciplinarios de música, danza, teatro, cine, negocios, salud, educación, tecnología y más. Nuestros pioneros programas juveniles llegan a aulas desatendidas en todo EE. UU. y más allá. Con estudiantes y exalumnos de más de 100 naciones y socios educativos de todo el mundo, estamos forjando nuevas conexiones entre formas de arte, tradiciones musicales y tecnologías para construir una comunidad de artes que sea dinámica, diversa y colaborativa a nivel global. Para obtener más información diríjase a berklee.edu.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180605006516/es/

CONTACT: La Academia Latina de la Grabación

Soledad Estrella,+1 (786) 587-2074

soledad.estrella@grammy.com

o

Carlos Vives

Paola España,+ (57) 310 5529818

paola@paolaespanapress.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA SOUTH AMERICA COLOMBIA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION UNIVERSITY ENTERTAINMENT MUSIC CELEBRITY GENERAL ENTERTAINMENT PHILANTHROPY TEENS CONSUMER FAMILY FOUNDATION HISPANIC FUND RAISING

SOURCE: La Academia Latina de la Grabación

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/05/2018 02:10 PM/DISC: 06/05/2018 02:10 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180605006516/es