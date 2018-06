Merz Venture Initiative augmente son investissement dans Cytrellis

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--Merz, un leader mondial de l'esthétique médicale et des neurotoxines, a annoncé aujourd'hui avoir augmenté ses investissements dans la société de technologie médicale américaine Cytrellis Biosystems, Inc. via son initiative de capital-risque. Investisseur depuis avril 2016, Merz a récemment participé au financement de la série B de 28,5 millions de dollars de Cytrellis. De plus, Michael Peterson, directeur technique du Merz Device Innovation Center (centre d’innovation d’équipements) et représentant de l'initiative d’investissements en entreprises de Merz, rejoindra le conseil d'administration de Cytrellis.

« Cette nouvelle phase d'investissement reflète la confiance de Merz dans la technologie et le leadership de Cytrellis », a déclaré Jörg Bergler, responsable du développement international chez Merz. « Nous avons constaté d'excellents progrès depuis notre investissement initial et nous sommes heureux de continuer à soutenir les activités de développement clinique et de produits ainsi que les activités réglementaires de la société. »

Cytrellis est une société de développement clinique basée à Boston qui développe une toute nouvelle catégorie de dispositifs médicaux pour le marché de l'esthétique. La technologie exclusive de Cytrellis élimine l'excès de peau sans chirurgie invasive ni cicatrice. Cette technologie permettra aux médecins d'améliorer le relâchement cutané associé au vieillissement sur le visage et dans d'autres parties du corps et de répondre ainsi à l'un des plus grands besoins non satisfaits de l'industrie esthétique.

« Nous sommes heureux que le programme d’aide de Merz ait continué à investir dans le cadre de notre investissement de série B, ce qui permettra à Cytrellis de conclure des études cliniques et de financer nos efforts pour obtenir des autorisations réglementaires », a déclaré Karen Cronholm, présidente et chef de la direction de Cytrellis. « De plus, nous nous félicitons que l'expertise de M. Peterson de Merz entre à notre conseil d'administration. M. Peterson a été impliqué dans le développement de plusieurs dispositifs dermatologiques, y compris Ultherapy ® et Cellfina ®. »

Par le biais de son initiative d’investissement de capital-risque, Merz continue d'investir dans des sociétés d’esthétique prometteuses. En particulier, Merz recherche un engagement proactif et à long terme avec des partenaires sélectionnés dans le but d’offrir, au-delà du financement, de la valeur ajoutée, entre autres grâce à un accès à des experts pertinents et à des informations commerciales précieuses.

Pour plus d'informations sur le programme d’investissements en entreprise de Merz, veuillez visiter https://www.merz.com/innovation/venture-initiative/.

À propos de Merz

Basée à Francfort, en Allemagne, avec environ 3 000 salariés et une présence directe dans 28 pays, Merz est une société familiale d'envergure internationale spécialisée dans l'esthétique médicale et les neurotoxines. Société privée depuis 110 ans, Merz se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, sa solidité financière et sa croissance continue. Outre son portefeuille exhaustif de produits d'esthétique médicale dans les catégories des dispositifs, des produits injectables et des soins cutanés, Merz développe également une thérapie à base de neurotoxines destinée au traitement des troubles moteurs d'origine neurologique. Au cours de l'exercice 2016/17, Merz a généré un chiffre d'affaires de 1 092,9 millions d'euros. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.merz.com.

À propos de Cytrellis Biosystems

Cytrellis Biosystems, Inc. est une société de technologie médicale en phase clinique qui développe une nouvelle gamme de dispositifs esthétiques exclusifs. Nos appareils sont conçus pour enlever la peau affaissée due au vieillissement, sans chirurgie ni cicatrice, offrant aux praticiens de l'esthétique des possibilités sans précédent pour améliorer les changements de la peau liés à l'âge et lui redonner la beauté de la jeunesse. Cytrellis ne travaille qu’avec des médecins et des partenaires de premier plan pour développer des solutions de produits uniques, qui mettent l'accent sur la sécurité, les résultats cliniques et l'amélioration de la qualité de vie. Pour plus d'informations sur Cytrellis Biosystems, veuillez visiter www.cytrellis.com

