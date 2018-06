Sumitomo SHI FW a achevé avec succès le projet de modernisation d'une chaudière LFC en Estonie

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--La société Sumitomo SHI FW a annoncé aujourd'hui qu'elle a mené à bien la réalisation d'un projet de modernisation d'une chaudière LFC visant à augmenter la combustion du gaz de cornue issu du gaz de schiste dans une chaudière à lit fluidisé circulant(LFC) de la centrale électrique d'Enefit à Narva, en Estonie.

Grâce à la réussite de ce projet, Enefit sera capable de brûler l'intégralité du volume de gaz de schiste dans la chaudière modifiée, d'où un gain en efficience et d'importants avantages pour l'environnement.

Dans le cadre de ce contrat d'ingénierie, approvisionnement et construction (EPC), Sumitomo SHI FW était responsable de la conception, de la fourniture, de la construction et de la mise en service des modifications et des équipements à apporter à la chaudière LFC existante de 100 MW(e) afin d'accroître sa capacité de combustion de gaz de cornue moyennant un débit thermique 50% plus élevé lors de sa co-combustion avec le gaz de schiste estonien.

Tomas Harju-Jeanty, CEO de Sumitomo SHI FW, a déclaré:

"Je suis fier de dire qu'il s'agit d'un magnifique exemple de travail d'équipe à son plus haut niveau de qualité. Pour nous, cela a été encore une fois l'occasion de livrer magistralement une 'solution technologique inédite' qui améliore les opérations d'un client."

Margus Vals, membre du conseil d'administration d'Enefit, a ajouté:

"Enefit est heureux d'avoir poursuivi avec succès le développement des technologies de production d'énergie basée sur le gaz de schiste, en association avec Sumitomo SHI FW. Lors de la signature du contrat en octobre 2016, Sumitomo SHI FW avait promis de 'vendre ce qui peut être réalisé et de réaliser ce qui a été vendu'.

Aujourd'hui, nous sommes parvenus à mettre en œuvre une solution technologique qui augmente considérablement la capacité des chaudières à utiliser le gaz de schiste national, ce qui permet à Enefit de diminuer ses émissions carbone et de cendres. Au fil des ans, nous avons tissé des relations fructueuses avec Sumitomo SHI FW à l'occasion de la réalisation de grands projets technologiques complexes et nous sommes impatients de poursuivre cette coopération à l'avenir."

Sumitomo SHI FW ( www.shi-fw.com ) est un leader mondial des technologies de combustion et de génération de vapeur. La société a vendu plus de 450 unités LFC de génération de vapeur dans le monde, apportant ainsi des solutions technologiques à haute valeur ajoutée aux sociétés de services aux collectivités, aux producteurs d'énergie indépendants et à des clients industriels. Notre position de leader de la combustion LFC s'est traduite par notre engagement à fournir des concepts supérieurs produisant une efficacité élevée, de la flexibilité dans l'usage des combustibles et de faibles émissions. Nos solutions énergétiques, qui vont bien au-delà des technologies à lit fluidisé, couvrent une gamme complète de produits liés à l'environnement, de chaudières de récupération et tout un éventail de services après-ventes.

Enefit est un groupe énergétique comprenant plus de 20 sociétés et qui emploie environ 5.800 personnes. Enefit est le premier producteur d'énergie, et aussi l'un des plus importants producteurs d'énergie renouvelable, de la région de la Baltique. La société produit de l'énergie à partir du gaz de schiste, de la biomasse, des déchets ménagers en mélange, ainsi que de l'énergie éolienne. Enefit fait partie du marché unifié d'électricité des pays baltes et nordiques et vend des combustibles liquides sur les marchés mondiaux. Outre l'Estonie, Enefit est également active en Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne, Jordanie, aux États-Unis, ainsi qu'en Finlande et en Suède. Le groupe Enefit offre des solutions technologiques et des services de maintenance aux sociétés industrielles.

