taiba pharma group crée une nouvelle entreprise de fabrication « MENAGENE »

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--taiba Healthcare Group annonce la création de « MENAGENE PHARMACEUTICAL INDUSTRIES » (INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE MENAGENE) pour le développement et la fabrication de produits innovants spécialisés dans la région Moyen-Orient / Afrique du Nord.

MENAGENE est situé à Muscat, Oman (partie des pays du CCG) et devrait être opérationnel au début de l’an 2020. Il obtiendra des droits d'autorisation sur le marché pour la région MENA et fournira des produits et services haute qualité à tous les clients et parties prenantes au Moyen-Orient. Le plan stratégique de taiba consiste à investir sur MENAGENE environ 50 millions de dollars et cette nouvelle stratégie renforce la position du groupe taiba pour répondre aux besoins du marché du Moyen-Orient.

Dr Saif Al Hasani, PDG de taiba group, est fortement engagé à fournir aux patients l'accès à des traitements innovants et à couvrir les besoins non satisfaits des patients dans la région MENA. Il souligne que les facteurs clés de succès de l'entreprise sont sa coopération avec des partenaires internationaux de renom, son investissement dans des personnes de haut calibre, sa compréhension approfondie des produits de spécialité et des maladies rares et la culture des parties prenantes au Moyen-Orient. taïba s'engage à investir les ressources nécessaires pour maximiser l'impact et les avantages pour les patients de la région.

taiba group est une société de soins de santé leader dans les segments thérapeutiques de niche, y compris les maladies rares et les produits orphelins dans la région MENA. taiba a un siège régional à Dubaï et des centres de logistique dans les pays du CCG et atteint toute la région MENA. taïba est une société privée de 130 employés, avec une croissance annuelle robuste de plus de 5 années consécutives et des ventes annuelles de 150 millions de dollars en 2017. Les principaux partenaires internationaux de taiba incluent Alexion, Biomarin, Vertex, Aegerion, Veloxis, etc. et taiba est bien connu dans les domaines thérapeutiques de l'hématologie / oncologie, de la génétique / métabolisme, de la transplantation et d'autres maladies orphelines de spécialité. taibais est capable d'adapter son modèle d'affaires en fonction des besoins des partenaires et en répondant aux besoins du marché.

