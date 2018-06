Acorn TV, ahora disponible en México a través de equipos Roku y Roku TV

SILVER SPRING, Md., Estados Unidos de América--(BUSINESS WIRE)--jun. 5, 2018--Acorn TV, el servicio norteamericano de Streaming más popular de contenidos televisivos británicos e internacionales, ya está disponible en México. Los consumidores pueden suscribirse a Acorn TV en la tienda de canales de Roku, desde sus dispositivos de Streaming Roku o vía Roku TV. Los programas estarán disponibles con audio en inglés y subtítulos en español. En México, el servicio de Streaming de Acorn TV tendrá un costo de $89 pesos al mes.

Acorn TV incluirá la primera temporada del éxito británico de “dramedy” (drama-comedia) DocMartin; la historia de detectives Jack Taylor, temporadas 1 a 3, protagonizado por Iain Glen ( Game of Thrones, Downton Abbey ); una de las series dramáticas más exitosas de la BBC, LineofDuty, temporadas 1 a 2; la serie completa de Poldark original; el drama histórico británico The Great Train Robbery; el drama policiaco australiano East West 101; el encantador drama histórico de la BBC The Indian Doctor; el adictivo drama británico The Syndicate, entre otras muchas series. Acorn TV añadirá nuevos programas con regularidad.

“México es un país enorme y dinámico que está adoptando el Streaming. Llegar a este mercado con nuestro socio Roku demuestra nuestra prioridad de acelerar el desarrollo de la estructura de distribución de la compañía”, afirmó Miguel Penella, director ejecutivo de RLJ Entertainment. “Acorn tuvo un increíble arranque en 2018, con varias producciones originales que han sido reconocidas por el público y la crítica, así como los anuncios de nuestros primeros cargos únicos. Este avance en nuestra expansión internacional reafirma la confianza de la compañía en alcanzar la meta de un millón de suscriptores para inicios de 2019”.

Matthew Anderson, director de Mercadotecnia en Roku, añadió: “Queremos brindarles a nuestros clientes en México un contenido diverso y vasto. Constantemente añadimos nuevos canales de Streaming, como Acorn TV, a nuestra tienda de canales, la cual ofrece hoy más de 4,500 opciones en México. Acorn TV es un gran ejemplo de cómo puede distribuirse el contenido alrededor del mundo, permitiendo que un productor alcance a una audiencia más amplia”.

Llamado “el Netflix para los anglófilos” por NPR y “la oferta más robusta y confiable de shows europeos, británicos, canadiense y australianos” por The New York Times, Acorn TV se ha convertido rápidamente en uno de los principales servicios de Streaming, y representa una gran opción en Streaming a un costo mensual de $89 pesos y sin comerciales. Acorn TV selecciona lo mejor de la televisión internacional. Cada mes, Acorn TV presenta en exclusiva varias series internacionales o temporadas de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Canadá y otros países europeos.

Acerca de RLJ Entertainment

RLJ Entertainment, Inc. (NASDAQ: RLJE) es una compañía de canales digitales premium que atiende a distintas audiencias, principalmente a través de sus populares canales OTT -Acorn TV (British TV) y UMC (Urban Movie Channel)- que han crecido rápidamente gracias al desarrollo, adquisición y distribución de sus derechos exclusivos a un gran acervo de melodramas británicos e internacionales, películas independientes y contenido urbano. Los títulos de RLJE también se distribuyen en diferentes formatos, incluyendo la televisión abierta y de paga, teatralizado, DVD, Blu-ray y una gran variedad de modelos de distribución digital (incluyendo EST, VOD, SVOD y AVOD) en Norteamérica, el Reino Unido y Australia. Además, a través de Acorn Media Enterprises, su división de desarrollo inglesa, RLJE coproduce y desarrolla nuevos programas y posee el 64% de Agatha Christie Limited. Si desea consultar más información, visite RLJEntertainment.com, Acorn.tv y UMC.tv.

Roku es una marca registrada y Roku TV es una marca commercial de Roku Inc. en Estados Unidos y otros países.

