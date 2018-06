Sumitomo SHI FW Concluiu com Sucesso o Projeto de Modernização de Caldeiras de CFB na Estônia

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--jun 5, 2018--A Sumitomo SHI FW anuncia hoje que concluiu com sucesso a entrega de um projeto de atualização da tecnologia de caldeiras de CFB para aumentar a combustão de gás de retorta com óleo de xisto em uma caldeira existente de leito fluidizado circulante (CFB) na Usina Elétrica da Enefit em Narva na Estônia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180605006354/pt/

Picture of Enefit's Narva Power Plant

Como resultado do projeto bem sucedido, a Enefit será capaz de queimar todo o volume de gás de óleo de xisto na planta de caldeiras modificadas, resultando em maior eficiência e melhoria das condições ambientais.

Para este contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC), a Sumitomo SHI FW forneceu o projeto, suprimento, construção e funcionamento com modificações e equipamentos para caldeiras de CFB de 100 MWe, a fim de aumentar sua capacidade de combustão de gás de retorta a 50% da entrada de calor quando queimam em conjunto com óleo de xisto da Estônia.

Tomas Harju-Jeanty, Diretor Executivo da Sumitomo SHI FW, disse:

"Estou orgulhoso em dizer que este é um grande exemplo de trabalho em equipe no melhor que possa existir. Mais uma vez, uma entrega consistente de uma 'solução tecnológica pioneira' melhorando negócios com o cliente."

Margus Vals, Membro do Conselho Administrativo da Enefit, disse:

"A Enefit tem a satisfação de ter desenvolvido com sucesso as tecnologias para produção de energia por combustão de óleo de xisto com a Sumitomo SHI FW. Durante a assinatura do contrato em outubro de 2016, a Sumitomo SHI FW prometeu 'vender o que pode ser executado e executar o que foi vendido'.

Hoje alcançamos uma solução tecnológica que aumenta muito a capacidade das caldeiras para uso de gás autóctono de óleo de xisto, permitindo a Enefit diminuir as emissões de carbono e cinzas. Ao longo dos anos temos tido uma história de muito proveito com a Sumitomo SHI FW na execução de projetos tecnológicos de alta complexidade e esperamos continuar com esta cooperação no futuro."

Sumitomo SHI FW ( www.shi-fw.com ) é líder mundial em tecnologia de geração de vapor e combustão. A empresa vendeu mais de 450 unidades de geração de vapor de CFB em todo o mundo, trazendo soluções tecnológicas que agregam valor para instalações, geradores de energia independentes e clientes industriais. Nossa posição de liderança na combustão de CFB é resultado de nosso compromisso em fornecer projetos de alto nível, proporcionando alta eficiência, flexibilidade de combustíveis e baixas emissões. Nossas poderosas soluções se expandem além das tecnologias de leito fluidizado, cobrindo uma gama completa de produtos ambientais, caldeiras de calor residual e um espectro de serviços pós-venda.

Enefit é um grupo de geração de energia que consiste em mais de 20 empresas e emprega cerca de 5.800 pessoas. A Enefit é a maior geradora de energia e também uma das maiores geradoras de energia renovável no Mar Báltico. A empresa produz energia de óleo de xisto, eólica, biomassa e lixo municipal misto. A Enefit é parte do mercado unificado de eletricidade dos países bálticos e nórdicos, vendendo combustíveis líquidos aos mercados mundiais. Além da Estônia, a Enefit atua na Letônia, Lituânia, Polônia, Alemanha, Jordânia, EUA, Finlândia e Suécia. O grupo Enefit também oferece soluções tecnológicas e serviços de manutenção para empresas industriais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180605006354/pt/

CONTACT: Sumitomo SHI FW

Jan Rogers, +1-908-713-3288

KEYWORD: EUROPE NORTH AMERICA CANADA ESTONIA FINLAND

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY OIL/GAS UTILITIES MANUFACTURING ENGINEERING

SOURCE: Sumitomo SHI FW

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/05/2018 12:13 PM/DISC: 06/05/2018 12:13 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180605006354/pt