Sumitomo SHI FW hat Modernisierungsprojekt für zirkulierende Wirbelschichtanlage in Estland erfolgreich abgeschlossen

ESPOO, Finnland--(BUSINESS WIRE)--Jun 5, 2018--Sumitomo SHI FW gibt heute bekannt, dass ein Projekt zur Modernisierung der Technologie einer zirkulierenden Wirbelschichtanlage für die Intensivierung der Ölschieferverbrennung im Retortenverfahren in einer bestehenden zirkulierenden Wirbelschichtanlage (Circulating Fluidized-Bed, CFB) im Kraftwerk Narva von Enefit in Estland erfolgreich abgeschlossen wurde.

Mit erfolgreichem Abschluss des Projekts wird Enefit in der Lage sein, die gesamte Menge an Ölschiefergas in der modifizierten Wirbelschichtanlage zu verbrennen, was zu einem höheren Wirkungsgrad und verbesserten Umweltbedingungen führt.

Sumitomo SHI FW hat für diesen Auftrag zur Konstruktion, Beschaffung und Ausführung (Engineering, Procurement, Construction, EPC) die Planung, Lieferung, den Bau und die Inbetriebnahme von Modifikationen und Ausrüstung für die bestehende zirkulierende Wirbelschichtanlagen von 100 MWe übernommen, um die Gasverbrennungskapazität im Retortenverfahren auf 50% des Wärmeeintrags bei der Ko-Feuerung mit estnischem Ölschiefer zu erhöhen.

Tomas Harju-Jeanty, CEO von Sumitomo SHI FW, sagte:

„Ich kann mit Stolz sagen, dass dies ein hervorragendes Beispiel für großartige Teamarbeit ist. Wieder einmal führt die solide Umsetzung einer ‚einzigartigen technologischen Lösung‘ zur Optimierung des Geschäfts eines Kunden.“

Margus Vals, Mitglied des Management Board bei Enefit, erklärte:

„Enefit freut sich, dass die Weiterentwicklung der Technologien zur ölschieferbefeuerten Stromerzeugung mit Sumitomo SHI FW erfolgreich war. Bei der Vertragsunterzeichnung im Oktober 2016 versprach Sumitomo SHI FW, das zu verkaufen, was ausgeführt werden kann und auszuführen, was verkauft wurde‘.

Heute haben wir eine technologische Lösung gefunden, um deutlich mehr einheimisches Ölschiefergas in der Anlage nutzen zu können, sodass Enefit in der Lage ist, den Kohlenstoff- und Ascheausstoß zu senken. Im Laufe der Jahre ist uns die Durchführung großer komplexer technologischer Projekte mit Sumitomo SHI FW hervorragend gelungen und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in der Zukunft.“

Sumitomo SHI FW ( www.shi-fw.com ) ist ein Weltmarktführer in den Bereichen Verbrennung und Dampferzeugungstechnologie. Das Unternehmen hat mehr als 450 CFB-Einheiten (zirkulierende Wirbelschichteinheiten) rund um den Globus verkauft und den Versorgungsunternehmen, unabhängigen Energieerzeugern und industriellen Kunden hochwertige Technologielösungen zur Verfügung gestellt. Unsere Führungsposition im Bereich der zirkulierenden Wirbelschichtverbrennung ist auf unser Streben zurückzuführen, überlegene Spitzenkonstruktionen für hohe Effizienzgrade, Brennstoffflexibilität und niedrige Emissionen bereitzustellen. Unsere Energielösungen gehen über Wirbelschicht-Technologien hinaus und decken eine breite Palette an Umweltprodukten und Abhitzekesseln sowie eine Reihe von Aftermarket-Dienstleistungen ab.

Enefit ist ein Energiekonzern, der aus mehr als 20 Unternehmen besteht und rund 5.800 Mitarbeiter beschäftigt. Enefit ist der größte Energieerzeuger und überdies einer der größten Produzenten erneuerbarer Energie im Baltikum. Das Unternehmen produziert Energie aus Ölschiefer, Wind, Biomasse und gemischten Siedlungsabfällen. Enefit ist Teil des vereinten Strommarktes der baltischen und nordischen Länder und verkauft flüssige Brennstoffe auf dem Weltmarkt. Neben Estland ist Enefit in Lettland, Litauen, Polen, Deutschland, Jordanien, den USA sowie in Finnland und Schweden aktiv. Die Enefit-Gruppe bietet Industrieunternehmen technologische Lösungen und Wartungsserviceleistungen an.

