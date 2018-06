RIÉBSL, RIÉGÎM et EDF Renouvelables célèbrent l’inauguration du parc éolien Nicolas-Riou

SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX, Québec--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--La , la Régie Intermunicipale de l'Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RIÉGÎM) et EDF Renouvelables, en compagnie d’environ 170 invités, célèbrent aujourd’hui l’inauguration du parc éolien Nicolas-Riou. Ce projet, d’une capacité de 224.25 mégawatts (MW), illustre l’importance de la collaboration et du soutien des communautés locales dans le développement et l’implantation de projets d’énergies renouvelables.

Situé dans le Bas-Saint-Laurent, sur les terres publiques et privées du TNO Boisbouscache et des municipalités de Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard (MRC des Basques) et Saint-Eugène-de-Ladrière (MRC de Rimouski-Neigette), le projet éolien Nicolas-Riou représente un investissement de près de 500 millions de dollars.

Le parc éolien détenu à 50 % par EDF Renouvelables, à 33 % par RIÉBSL et à 17 % par RIÉGÎM, compte 65 éoliennes Vestas V117, d’une puissance de 3.45 MW chacune. La phase de construction a débuté en juin 2016 et a fait appel à plus de 400 travailleurs au plus fort des travaux. Depuis sa mise en service, en janvier 2018, le projet emploie dix personnes à temps plein en charge de la gestion et à l’entretien des infrastructures du site.

Présent lors de cette inauguration, M. Jean D’Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Rivière-du-Loup ─ Témiscouata, a profité de cette occasion pour souligner le travail des travailleurs et des différents intervenants du projet. « Je suis très heureux de la réalisation de ce parc éolien en territoire bas-laurentien. C’est un projet d’envergure qui, en plus de contribuer au respect de l’environnement, favorisera le développement économique des municipalités et des MRC de la région du bas-Saint-Laurent de façon significative. »

« Fierté, voilà le mot qui résume bien les neuf dernières années consacrées à la réalisation du plus grand parc éolien communautaire à partenariat égalitaire au Canada. Il s’agit d’une très belle réalisation publique privée résultant du partage des compétences des deux partenaires »; a dit M. Michel Lagacé, président de RIÉBSL. « On estime qu’environ 50% des heures travaillées ont été effectuées par des entrepreneurs provenant du Bas-St-Laurent, dont la moitié sont basées dans l’une des deux MRC qui accueillent le projet. Ainsi, au cours des 18 mois de travaux, le parc éolien Nicolas-Riou a généré des retombées directes d’environ 31 M$ en salaires et achats de services et matériaux dans la région du Bas-St-Laurent, dont plus de la moitié dans les MRC des Basques et Rimouski-Neigette. »

Selon Simon Deschênes, président de la RIÉGÎM, « En plus des bénéfices distribués annuellement aux actionnaires publics (prévision de 8M$ indexée annuellement au cours des 25 prochaines années), des contributions annuelles de 1,1 M$ seront aussi versées notamment aux deux MRC d’accueil pendant la durée de vie du projet. Il s’agit de sommes considérables qui pourront être utilisées à la discrétion des communautés, particulièrement comme leviers pour des projets de développement. »

« Le partenariat solide formé avec RIEBSL et RIEGÎM démontre l'engagement d'EDF Renouvelables à collaborer avec les communautés locales et intervenants et la combinaison gagnante entre l’expérience de développement de projets et les attentes, les compétences et les talents locaux, » a déclaré Cory Basil Canada. « Nous sommes reconnaissants de la vision, du dévouement et de l'engagement de nos partenaires et sommes très fiers de partager cette célébration aujourd'hui pour souligner l'achèvement de Nicolas-Riou, un projet qui apportera des avantages économiques importants aux MRC pendant son exploitation aujourd'hui, et pour les nombreuses années à venir."

Nicolas-Riou est l’un des huit projets éoliens attribués à EDF Renouvelables dans le cadre des appels d’offres d’Hydro-Québec Distribution de 2008, 2010 et 2013. Il représente aussi le cinquième projet détenu en partenariat avec des MRC ou des communautés autochtones. Les quatre autres étant La Mitis (24.6 MW), Le Granit (24.6 MW), Rivière-du-Moulin (350MW) et Lac Alfred (300 MW). À ce jour, EDF Renouvelables a mis en service 1 599 MW de projets éoliens et solaires au Canada.

À PROPOS DE EDF RENOUVELABLES

EDF Renouvelables (EDFR) est la filiale d'EDF Energies Nouvelles, entité du groupe EDF spécilaisée dans les énergies renouvelables. Présent dans plus de 20 pays sous le nom d'EDF Renewables et d'EDF Renouvelables, l’entreprise développe, construit et exploite des centrales à énergie propre en adoptant une approche globale du développement de projets couvrant tous les aspects, de la conception à la mise en service, en passant par la production et les opérations à long terme. La société fournit de l'électricité à grande échelle : éolienne (onshore et offshore), solaire photovoltaïque et projets de stockage ; solutions distribuées : solaire, solaire + stockage, recharge des véhicules électriques et gestion de l’énergie ; et optimisation des actifs : compétences techniques, opérationnelles et commerciales pour optimiser la performance des projets générateurs. Au Canada, EDF Renouvelables dispose de 1 600 MW d'installations éoliennes et solaires en service ou en construction et 4 200 MW en développement. Pour plus d'informations, consultez : www.edf-re.ca

À PROPOS DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE DU BAS-SAINT-LAURENT (RIÉBSL) ET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE GASPESIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE (RIÉGÎM) :

La RIÉBSL est formée d’un partenariat entre les huit MRC du Bas-Saint-Laurent et la Première Nation Malécite de Viger (PNMV). Elle a notamment pour rôle de négocier et conclure une ou plusieurs alliances avec des partenaires privés et/ou municipaux en vue d’établir, d’acquérir, de financer et d’exploiter un ou plusieurs parcs éoliens au bénéfice des communautés bas-laurentiennes.

Quant à la Régie Intermunicipale de l’Énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine regroupe les cinq MRC de cette région administrative ainsi que l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine.

