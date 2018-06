Rydoo – aplikacja mobilna rewolucjonizująca dotychczasowy sposób zarządzania podróżami i wydatkami służbowymi, która eliminuje całą skomplikowaną administrację

PARYŻ--(BUSINESS WIRE)--cze 5, 2018--Firma Sodexo, światowy lider w dziedzinie usług polepszających jakość życia, we współpracy z Xpenditure i iAlbatros, ogłaszają światową premierę Rydoo - nowej platformy, dzięki której żmudne zadania z zakresu bieżącej administracji związane z podróżami i wydatkami służbowymi, przechodzą do przeszłości. Rydoo w pełni uwolni potencjał dynamicznie rozwijającego się rynku bazującego na przestarzałych rozwiązaniach poprzez digitalizację.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20180605006174/pl/

A business traveler using Rydoo Travel (Photo: Rydoo)

Konieczność wykonywania nudnych zadań administracyjnych potrafi być frustrująca. Każdy z nas spędził wiele godzin na wyszukiwaniu odpowiednich lotów, czekaniu w kolejkach w recepcjach hoteli czy wreszcie rozliczaniu kosztów delegacji. Nie po to zatrudniamy specjalistów, by spędzali czas na organizowaniu podróży i gromadzeniu rachunków. Pracownicy i firmy zasługują na to, by móc skupić się na rzeczach istotnych. Rydoo to technologia, która podnosi efektywność i usprawnia pracę.

Teraz dzięki Rydoo podróże służbowe i rozliczanie ich kosztów ulegną radykalnej zmianie i uproszczeniu. Wystarczy kilka kliknięć i zdjęć, żeby zaoszczędzić czas i zoptymalizować koszty.

Rewolucja w zarządzaniu podróżami i rozliczaniu kosztów

Rydoo jest pierwszą platformą, która kompleksowo uwzględnia wszystkie aspekty podróży służbowych i ich rozliczania w sposób tak doceniany przez użytkowników.Średnio aż 93% pracowników przekonuje się do korzystania z aplikacji w ciągu pierwszego miesiąca od wdrożenia, co potwierdza łatwość użytkowania i przekłada się na efektywność dla firm.

W rezultacie, klienci odnotowują następujące korzyści:

87-procentowy spadek kosztów obsługi administracyjnej, Oszczędności dzięki stosowaniu polityk firmowych dot. podróży i wydatków Czterokrotn skrócenie czasu poświęcanego na rozliczanie wydatków.

Rozwiązanie Rydoo jest usługąSaaS (Solution As A Service). Jego wdrożenie może zająć zaledwie kilka dni. Co tydzień pojawiają się kolejne aktualizacje. Rydoo oferuje unikalny, innowacyjny model biznesowy bazujący na aktywnych użytkownikach.

Rydoo łączy wyjątkową wygodę użytkowania z wymaganą przez firmę efektywnością

Kompleksowa platforma Rydoo łączy te dwa światy poprzez sprawną obsługę całego procesu organizacji podróży i rozliczania jej kosztów:

Korzystając z Rydoo Travel, pracownicy mogą szybciej i zdecydowanie łatwiej znaleźć lot, zarezerwować bilet lub wypożyczyć samochód, a także zarezerwować nocleg w hotelu, wybierając spośród 800 tys. ofert. Dzięki centralnemu systemowi billingowemu pracownicy korzystający z Rydoo Travel nie stoją w kolejkach w recepcjach hotelowych, aby uregulować płatność. Z kolei, działy finansowe otrzymują na koniec miesiąca jedną fakturę zbiorczą i kompletny raport zawierający szczegóły podróży i ich kosztów. Rydoo Expense umożliwia pracownikom rozliczanie wydatków poprzez zrobienie zdjęcia rachunku telefonem komórkowym i wysłanie go do automatycznej weryfikacji i akceptacji, zgodnie z polityką firmy. Działy finansowe zaś z łatwością, w czasie rzeczywistym, zarządzają zwrotami kosztów oraz kontrolują wydatki.

Zastosowanie obu modułów zapewni pełnię korzyści, jakie płyną z usprawnienia wspomnianych procesów, ale można zacząć od jednego z nich.

„Rydoo eliminuje nudne, codzienne zadania administracyjne, oferując aplikację stworzoną z myślą o pracowniku. Rydoo radykalnie upraszcza pracę, zmniejszając zaangażowaniedziałów finansowych w proces rozliczania wydatków o 87%. Sodexo wprowadza markę Rydoo z zamiarem stworzenia nowego istotnego gracza w sektorze podróży i wydatków służbowych, oferując swoim klientom możliwość poprawy jakości życia i osiąganych wyników” - mówi Sébastien Marchon, CEO Rydoo.

„Dbanie o efektywność pracowników w podróży jest kluczem do sukcesu w biznesie. Rydoo łączy ekosystem podróży i wydatków służbowych, aby oszczędzić czas, zapewnić bieżący dostęp do informacji zapewniając efektywność. Wprowadzając Rydooo na rynek działamy jako corp-up, połączenie siły korporacji z innowacyjnością i dynamiką start-upu.” - dodaje Didier Dumont, President Sodexo Mobility & Expense.

Rydoo

Rydoo radykalnie zmienia i upraszcza obsługę podróży i wydatków służbowych, dzięki niszowemu doświadczeniu tworzących ją start-upów Xpenditure i iAlbatros. Rydoo jest obecne w ponad 60 krajach, zatrudniając łącznie 300 pełnych entuzjazmu pracowników. Ponad 6.000 klientów korzysta z dostarczanej aplikacji ciesząc się z łatwości użytkowania i efektywności.

Rydoo to Corp-up założony przez Sodexo jako sojusz dwóch start-upów i dużej korporacji.

Sodexo

Spółka Sodexo została założona w 1966 r. w Marsylii przez Pierre’a Bellona. Obecnie jest ona światowym liderem na rynku usług podnoszących jakość życia, które odgrywają kluczową rolę w wynikach osiąganych przez ludzi i organizacje. Spółka posiada oddziały w 80 krajach, obsługując 100 mln klientów dziennie, którzy korzystają z Usług dla Nieruchomości, Usług Motywacyjnych, Usług Sprzątania i Opieki. Dysponuje ona ponad 50-letnim doświadczeniem w ponad 100 zawodach. Sodexo posiada kompleksową ofertę usług z branży hotelarskiej, organizacji przyjęć, sprzątania, konserwacji sprzętu technicznego i obiektów, motywowania pracowników, rozwiązań usprawniających i optymalizujących relokację pracowników oraz koszty działalności, a także pomoc w prowadzeniu domu, opiekę dzienną nad dziećmi i usługi dozorców. Podstawą sukcesów i wyników Sodexo jest jej niezależność, stabilny model rozwoju oraz umiejętność motywowania do rozwoju i zaangażowania liczącej 450 tys. kadry pracowników na całym świecie. Akcje spółki Sodexo wchodzą w skład indeksów CAC 40 i DJSI.

Rydoo.com

Ściągnij i wypróbuj naszą aplikację już teraz.

Śledź nas na: LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/rydoo/ ), Twitter ( https://twitter.com/rydooapp ), Facebook ( https://www.facebook.com/rydooapp ), Instagram ( https://www.instagram.com/rydoo/ ).

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180605006174/pl/

CONTACT: Sodexo:

Emmanuelle Rodde, tel. +33 6 25 99 27 36

lub

Maureen Bertin, tel. +33 6 68 38 14 18

e-mail:rydoo@eurosagency.eu

KEYWORD: EUROPE FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE TRAVEL TRANSPORTATION PROFESSIONAL SERVICES ACCOUNTING HUMAN RESOURCES

SOURCE: Sodexo

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/05/2018 10:27 AM/DISC: 06/05/2018 10:27 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180605006174/pl