Analogix lança os controladores de displays móveis ANX7538/39 AR/VR para headsets 4K 120 FPS AR/VR de próxima geração

SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--jun 5, 2018--A Analogix Semiconductor, Inc. anunciou hoje seu SlimPort® ANX7538 e ANX7539 DisplayPort™ de segunda geração para controladores de displays móveis Quad MIPI-DSI voltados para óculos com monitores (head-mounted displays - HMDs) de realidade virtual (virtual reality - VR) e realidade aumentada (augmented reality - AR) ) com resoluções visuais de 2K para cada olho (4K total) a 120 frames por segundo (FPS).

Os ANX7538/39 são os primeiros controladores VR/AR HMD da indústria com suporte integrado para capacidade de expansão do intervalo de apagamento vertical (vertical blanking interval - VBI). VBI oferece a opção de suportar os exigentes requisitos de apagamento dos mais recentes displays 2K VR, independentemente da entrada de vídeo, dessa foram permitindo economias adicionais de energia na interface do receptor DisplayPort.

"Ai integrar a função VBI, o ANX7539 está estabelecendo um padrão para a indústria para habilitação de painéis LCD de baixa persistência, que ajuda a reduzir a latência e o efeito judder e permite que os fabricantes melhorem ainda mais as capacidades dos headsets VR/AR de próxima geração", disse Michael Ching, vice-presidente de marketing da Analogix. "Com seu suporte de camada física MIPI do combo D-PHY/C-PHY, os ANX7538/39 são compatíveis com a maioria dos painéis de exibiçao VR disponíveis no mercado, além de painéis VR de próxima geração atualmente em desenvolvimento, dessa forma expandindo nosso extenso portfólio de controladores de displays móveis VR/AR."

A família ANX753x expandida converte a entrada do DisplayPort para a saída MIPI-DSI oferecendo o melhor desempenho da categoria:

suporte DisplayPort 1.4, 8.1 Gbps, e MIPI-DSI 1.3; suporte de proteção de conteúdo HDCP 2.2 e 1.4 para garantir distribuição segura do conteúdo de vídeo; codificador e decodificador VESA Display Stream Compression (DSC); VBI para varredura rápida na interface MIPI-DSI para reduzir persistência nos painéis LCD; camada física MIPI do combo D-PHY/C-PHY para compatibilidade expandida para outros paineis; scaler de vídeo integrado.

ANX7538 e ANX7539 podem ser usados em aplicativos USB Type-C™ e não-USB tipo C e podem manipular diversos de modos de varredura de vídeo. O scaler de vídeo integrado garante que o VR HMD oferece a resolução de vídeo ideal, como é o caso dos aplicativos VR HDM de USB tipo C com função total.

Amostras de ANX7538/39 estarão disponíveis no terceiro trimestre de 2018 e serão entregues para produção em massa no primeiro trimestre de 2019. Os clientes atuais que quiserem migrar para o ANX7538/39 podem usar o ANX7530VH, com pino compatível e já está disponível.

Sobre a Analogix Semiconductor

A Analogix Semiconductor, Inc. desenvolve e fabrica semicondutores para o mercado digital multimídia, desde dispositivos portáteis, como smartphones, até placas gráficas de alta tecnologia e monitores grandes de alta definição. A Analogix é líder de mercado no fornecimento de soluções em semicondutores para conectividade de interface de ponta a ponta para DisplayPort, incluindo a família de produtos SlimPort, e líder no setor de controladores de displays móveis, como soluções de controlador de sincronização de alta velocidade e baixa energia. O padrão DisplayPort é uma interface inovadora, compacta e digital de áudio e vídeo de alta resolução, desenvolvida pela Associação de Padrões Eletrônicos de Vídeo (Video Electronics Standards Association, VESA). Os produtos com a marca SlimPort são compatíveis com DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) e DisplayPort Alternate Mode via conector USB tipo C.

Para obter outras informações, acesse www.analogix.com e www.slimport.com, siga-nos no Twitter @Analogix e @SlimPortConnect ou conecte-se conosco no LinkedIn.

Analogix e SlimPort são marcas comerciais ou marcas registradas da Analogix Semiconductor, Inc. Todos os outros nomes comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

