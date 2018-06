Analogix Introduce los Controladores con Visualizador Montado en la Cabeza ANX7538/39 AR/VR para Auriculares 4K 120 FPS AR/VR de Próxima Generación

SANTA CLARA, California--(BUSINESS WIRE)--jun. 5, 2018--Analogix Semiconductor, Inc. anunció hoy sus controladores SlimPort® ANX7538 y ANX7539 DisplayPort™ de segunda generación para pantallas Quad MIPI-DSI dirigidos a pantallas montadas en la cabeza (Head Mounted Display, HMD) de realidad virtual (Virtual Reality, VR) realidad aumentada (Augmented Reality, AR) con resoluciones oculares de hasta 2K por ojo (4K en total) a 120 cuadros por segundo (Frame Per Second, FPS).

Los ANX7538/39 son los primeros controladores VR/AR HMD de la industria con soporte incorporado para la funcionalidad de expansión del intervalo de blanking vertical (Vertical Blanking Interval, VBI). VBI proporciona la opción de soporte de los requisitos de demanda de blanking para las pantallas 2K VR más recientes, independientemente de la entrada de video, permitiendo así más ahorro de energía en la interfaz del receptor DisplayPort.

“Al integrar la función VBI, el ANX7539 está estableciendo un estándar de la industria para permitir la baja persistencia en paneles LCD, lo que ayuda a reducir parpadeo y latencia y permite a los fabricantes mejorar aún más las capacidades de los auriculares VR/AR de próxima generación”, indicó Michael Ching, vice presidente de Comercialización para Analogix. “Con su soporte de la capa física MIPI combinada D-PHY/C-PHY, los ANX7538/39 son compatibles con la mayoría de paneles de pantalla VR disponibles en el mercado, así como los paneles VR de próxima generación actualmente en desarrollo, expandiendo aún más nuestra extensa cartera de controladores para pantallas VR/AR."

La famiANX753xlia ANX753x convierte la entrada DisplayPort en salida MIPI-DSI ofreciendo el mejor desempeño de su clase:

Soporte DisplayPort 1.4, 8.1 Gbps, y MIPI-DSI 1.3 Compatibilidad con protección de contenido HDCP 2.2 y 1.4 para garantizar una distribución segura del contenido de video. Decodificador y codificador con compresión de secuencia de visualización (Display Stream Compression, DSC) VESA; VBI para análisis de saluda rápido en interfaz MIPI-DSI para reducir la persistencia en paneles LCD; Capa física MIPI combinada D-PHY/C-PHY para compatibilidad expandida con más paneles; Escalador de video integrado.

Las familias de ANX7538 y ANX7539 se pueden usar en aplicaciones USB Type-C™ y no USB Type-C, y permiten manipular una gran variedad de modos de escaneo de video. El escalador de video integrado asegura que el VR HMD alcance óptima resolución de video, como es el caso frecuente en las aplicaciones VR HMD del conector USB Tipo-C de función completa.

Las muestras ANX7538/39 están disponibles a partir del tercer trimestre de 2018 y la producción en masa comenzará en el primer trimestre de 2019. Los clientes actuales que quieran migrar a ANX7538/39 pueden usar el ANX7530VH, con pin compatible y disponible ya.

Acerca de Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. diseña y fabrica semiconductores para el mercado de multimedios digitales, desde dispositivos portátiles como teléfonos inteligentes hasta tarjetas gráficas de alta gama y grandes pantallas de alta definición. Analogix es el líder de mercado que ofrece soluciones de semiconductores de conectividad de interfaz completas para DisplayPort, incluida la familia de productos SlimPort, y un líder en el sector de controladores de pantalla móviles, tales como las soluciones de controladores de temporización de alta velocidad y bajo consumo de energía. El estándar DisplayPort es una interfaz digital innovadora en paquete para audio y video de alta resolución que fue desarrollado por la Asociación de Estándares Electrónicos de Video (Video Electronics Standards Association, VESA). Los productos de marca SlimPort son compatibles con DisplayPort, Movilidad DisplayPort (myDP), y el modo alternativo DisplayPort sobre el conector USB Type-C.

Para obtener más información, visite www.analogix.com y www.slimport.com o síganos en Twitter @Analogix y @SlimPortConnect, o conéctese con nosotros en LinkedIn.

Analogix y SlimPort son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Analogix Semiconductor, Inc. Todas las otras marcas comerciales y nombres comerciales son de propiedad de sus respectivos dueños.

