Analogix lance les contrôleurs de casques de visualisation RA/RV ANX7538/39 pour casques RA/RV 4K 120 FPS de nouvelle génération

SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--Analogix Semiconductor, Inc. a annoncé aujourd’hui sa seconde génération de SlimPort® ANX7538 et ANX7539 DisplayPort™ destinés aux contrôleurs de visualisation Quad MIPI-DSI pour casques de visualisation (CDV) à réalité virtuelle (RV) et réalité augmentée (RA) avec des résolutions oculaires allant jusqu’à 2K par œil (4K au total) à 120 cadres par seconde (FPS).

Les ANX7538/39 sont les premiers contrôleurs CDV RV/RA du secteur, avec support intégré de capacité d’expansion d’intervalle de suppression verticale (VBI). Le VBI permet la prise en charge des strictes exigences de suppression des affichages RV 2K les plus récents, indépendamment de l’entrée vidéo, ce qui permet de réaliser des économies de puissance supplémentaires sur l’interface de récepteur DisplayPort.

« En intégrant la fonction VBI, l’ANX7539 établit une norme industrielle pour la prise en charge de panneaux LCD à persistance basse, ce qui réduit le broutement et la latence et permet aux fabricants d’améliorer les capacités des casques RV/RA de nouvelle génération », a déclaré Michael Ching, vice-président du marketing, chez Analogix. « Avec leur support de couche physique MIPI combo D-PHY/C-PHY, les ANX7538/39 sont compatibles avec la majorité des panneaux d’affichage RV disponibles sur le marché, ainsi que les panneaux RV de nouvelle génération, actuellement en cours de développement, élargissant encore plus notre vaste portefeuille de contrôleurs de visualisation RV/RA. »

La gamme ANX753x étendue convertit l’entrée DisplayPort en sortie MIPI-DSI pour fournir une performance de premier ordre :

DisplayPort 1.4, 8.1 Gbit/s, et support MIPI-DSI 1.3 ; HDCP 2.2 et support de protection de contenu 1.4 assurant la distribution sécurisée du contenu vidéo ; Codeur et décodeur de compression de flux d’affichage (DSC) VESA ; VBI pour un balayage rapide sur interface MIPI-DSI réduisant la persistance dans les panneaux LCD ; Couche physique MIPI combo D-PHY/C-PHY étendant la compatibilité à d’autres panneaux ; Scaler vidéo intégré.

L’ANX7538 et l’ANX7539 peuvent être utilisés dans le cadre d’applications USB Type-C™ et non-USB Type-C, et peuvent manipuler plusieurs modes de balayage vidéo. Le scaler vidéo intégré optimise la résolution vidéo des CDV RV, ce qui est souvent le cas dans les applications CDV RV USB de Type-C pleine fonction.

Des échantillons d’ANX7538/39 seront disponibles au 3e trimestre 2018 et leur production en masse et leur expédition sont prévues pour le 1er trimestre 2019. Les clients existants qui souhaitent migrer vers l’ANX7538/39 peuvent utiliser l’ ANX7530VH qui est compatible au niveau broche et disponible dès maintenant.

À propos d’Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. conçoit et fabrique des semi-conducteurs pour le marché multimédia numérique, des appareils portables, tels que les smartphones, aux cartes graphiques haut de gamme et aux grands écrans haute définition. Analogix est le leader du marché en tant que fournisseur de solutions de semi-conducteurs à connectivité d’interface de bout en bout pour DisplayPort, incluant la gamme de produits SlimPort. La société est également le chef de file dans le secteur des contrôleurs d’affichage portables, tels que des solutions de contrôleurs de temporisation à haute vitesse et faible consommation. La norme DisplayPort est une interface numérique innovante, mise en paquets pour une expérience audio et vidéo à haute résolution, développée par la Video Electronics Standards Association (VESA). Les produits de marque SlimPort sont conformes à DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) et au mode alternatif DisplayPort sur le connecteur USB Type-C.

Pour de plus amples informations, consultez www.analogix.com et www.slimport.com, suivez-nous sur Twitter @Analogix et @SlimPortConnect, ou entrez en contact avec nous sur LinkedIn.

Analogix et SlimPort sont des marques de commerce ou des marques déposées d’Analogix Semiconductor, Inc. Toutes les autres marques de commerce ou appellations commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

