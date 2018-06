UNE FILIALE DE DIMENSION DATA VISE LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN DE L'EXTERNALISATION DES PROCESSUS MÉTIER (BPO) EN ACQUÉRANT MILLENNIUM 1 SOLUTIONS AU CANADA

NEW YORK & TORONTO--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--Dimension Data et sa filiale Merchants, pionnier du secteur des centres de contact, ont annoncé aujourd'hui avoir acquis 100 % du capital de Millennium 1 Solutions (Millennium), un des fournisseurs de solutions d'externalisation des processus métier (BPO) à la croissance la plus rapide du Canada, qui appartenait à The Gores Group, pour un montant non divulgué.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180605005922/fr/

Millennium fournit des services de centres de contact, de cartes de crédit, de back office et d'administration principalement à des entreprises du secteur financier, du secteur de l'assurance et du commerce de détail. Merchants, membre de la CX and Digital Workplace practice de Dimension Data, est un fournisseur sud-africain de solutions d'externalisation de la gestion client, qui conçoit, construit et exploite des centres de contact dans le monde entier.

Une nouvelle société holding « Groupe Merchants », incorporant Merchants et Millennium, verra le jour.

« La vision stratégique de Dimension Data consiste à faire du Groupe Merchants un véritable outsourcer de services numériques de dimension mondiale. Merchants jouit de forces et de capacités dans des domaines et des secteurs verticaux, comme les télécommunications, le commerce de détail, les compagnies aériennes et les centres de service. L'acquisition étendra les offres de mise en marché de Merchants en Amérique du Nord », explique Joe Manuele, directeur, CX and Digital Workplace practice du groupe Dimension Data. « Ces offres seront complétées par les capacités et l'expertise verticale de Millennium, particulièrement dans les services financiers et de cartes de crédit. Ces complémentarités sont de très bon augure pour notre croissance future et nos plans d'expansion. »

Tom Band, PDG de Millennium, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous unir à Merchants, et ainsi au Groupe NTT et Dimension Data. L'acquisition accélère nos perspectives d'expansion dans de nouvelles zones géographiques et de nouveaux secteurs verticaux et enrichira rapidement notre offre de solutions pour nos clients actuels et futurs. Merchants et Millennium ont en commun leur engagement au service des marques de qualité de nos clients et la priorité donnée à l'efficacité. Une combinaison idéale pour nos clients comme pour notre talentueuse équipe. »

Tom Band conservera sa fonction de PDG des activités de Millennium au Canada et le directeur général actuel de Merchants, George Todd, a été nommé PDG du nouveau Groupe Merchants. Dimension Data nommera le nouveau directeur général de Merchants.

George Todd a affirmé : « Les compétences et l'expertise des activités associées positionnent le Groupe Merchants et permettent d'accélérer notre expansion mondiale. Nous avons trouvé dans Millennium un partenaire qui partage avec nous un désir de délivrer des résultats de la plus grande qualité à nos clients. L'acquisition de Millennium fait entrer 2 131 nouveaux employés permanents dans l'effectif du Groupe Merchants, qui totalise désormais 7 600 personnes réparties entre les deux entreprises. Nos offres combinées et l'expansion de notre zone d'action géographique stimuleront notre croissance commune dans nos territoires actuels et, avec le temps, à l'échelle mondiale. »

Sheila McGee-Smith, fondatrice et analyste principale chez McGee-Smith Analytics, estime que : « L'édition de 2017 du rapport annuel d'évaluation comparative de l'expérience client à l'échelle mondiale de Dimension Data a révélé « une vérité qui dérange », à savoir que les entreprises n'offraient pas de solutions idéales de services d'interactions numériques répondant à la demande de leurs clients. Avec l'acquisition de Millennium 1 Solutions et la création d'un nouveau Groupe Merchants encore plus mondialisé, Dimension Data constitue un partenaire d'externalisation des processus métier (BPO) de nouvelle génération, qui procurera un appui décisif aux entreprises non seulement pour répondre aux attentes de leurs clients, mais aussi les dépasser, dans le domaine des interactions personnalisées et numériques. »

###

À propos de Merchants

Fort de plus de 36 ans d'expérience de la gestion d'activités de centres de contact dans le monde, nous sommes fiers de notre capacité à véritablement créer de la valeur grâce à notre personnel exceptionnel, nos modèles de pratiques exemplaires et nos technologies. Nous sommes une filiale en propriété exclusive de Dimension Data, qui fait partie du Groupe NTT, l'un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications au monde. Consultez notre site https://www.merchants.co.za

À propos de Millennium 1 Solutions

Fondée en 1977, Millennium 1 Solutions est un fournisseur de solutions d'externalisation des processus métier canadien primé, qui conçoit et livre des solutions interentreprises orientées client (B2B2C) pour des multinationales canadiennes opérant dans les services financiers, le secteur de l'assurance, le secteur public, le commerce de détail et le secteur manufacturier. Millenium a son siège social à Toronto et cinq sites au Canada, ainsi qu'un établissement à l'étranger, à Manille (Philippines). Grâce à sa profonde expérience du leadership et sa vision stratégique, la société apporte à ses clients des conseils proactifs et stratégiques. Elle les aide notamment à optimiser leurs processus, leurs technologies et leur rendement pour améliorer l'expérience client. www.millennium1solutions.com

À propos de Dimension Data

Fondée en 1983, Dimension Data, avec un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars, est un leader mondial de la conception, l'optimisation et la gestion des environnements technologiques en évolution du monde d'aujourd'hui. Elle permet à ses clients de tirer profit des données à l'ère numérique, de les transformer en information et d'en extraire des idées. Basée à Johannesburg, Dimension Data emploie 28 000 personnes dans 46 pays. La société regroupe les meilleures technologies du monde, apportées par des leaders du marché et des innovateurs de secteurs de niche, et les accompagne des services d'assistance dont les clients ont besoin dans leur activité : services de consultation, services techniques, services de soutien, ou même service de gestion complet. Dimension Data est fière de faire partie du Groupe NTT. Consultez notre site http://www2.dimensiondata.com

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180605005922/fr/

CONTACT: Dimension Data Americas

Evan Jordan, tel: +1 704 9439345

Senior Public Relations Manager

email:evan.jordan@dimensiondata.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA NEW YORK

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE TRANSPORT MOBILE/WIRELESS LOGISTICS/SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING FINANCE

SOURCE: Dimension Data

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/05/2018 09:00 AM/DISC: 06/05/2018 09:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180605005922/fr