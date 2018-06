FLIR lanciert Black Hornet 3 Nano-UAV der nächsten Generation

WILSONVILLE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Jun 5, 2018--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) führte heute das unbemannte Nano-Fluggerät (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) Black Hornet ® 3 ein, das für Einsätze von internationalen Streitkräften, Regierungsbehörden und Notfalldiensten konzipiert ist. Das Black Hornet Personal Reconnaissance System (PRS) ist aktuell das kleinste kampferprobte unbemannte Nano-Flugsystem (Unmanned Aerial System, UAS) der Welt. FLIRs Nano-UAV der nächsten Generation, das Black Hornet 3, ermöglicht zudem die Navigation in Bereichen ohne GPS-Empfang, so dass Streitkräften situative Übersicht, Gefahrenerkennung und Überwachung erhalten bleiben.

Das Black Hornet PRS wird seit sieben Jahren von rund 30 Nationen eingesetzt und stellt nach wie vor die führende Technik im kampforientierten Nano-UAS-Bereich dar, die kleinen Kampfeinheiten, SWAT-Teams und Notfalldiensten sofort verfügbare Informationen, Zielerfassungs- und Aufklärungskapazitäten liefert. Mit 32 Gramm kombiniert das Black Hornet 3 Leistung mit der kleinsten Größe und dem geringsten Gewicht aller erhältlichen UAS. Im Vergleich zu früheren Versionen bietet das Black Hornet 3 eine höhere Geschwindigkeit und eine größere Reichweite: Es fliegt zwei Kilometer bei einer Geschwindigkeit von über 21 km/h. Das Black Hornet 3 verfügt zudem über schärfere Bildverarbeitungsfunktionen dank dem thermischen Mikrokamerakern Lepton ® von FLIR und einem sichtbaren Sensor, der eine verbesserte Bildtreue ermöglicht. Die Konstruktion bietet außerdem einen verbesserten verschlüsselten militärtauglichen digitalen Datenlink, der nahtlose Kommunikation und Bildmaterial ermöglicht, die weit über die Sichtlinie hinaus bis in geschlossene Bereiche gehen.

Darüber hinaus lässt sich das Black Hornet 3 nahtlos mit dem Android Tactical Assault Kit (ATAK) integrieren, das von Streitkräften eingesetzt wird, um Schlachtfeldnetzwerke und die Informationsverbreitung an alle Teilnehmer des Netzwerks bereitzustellen.

„Wir freuen uns, unseren Streitkräften und Notfalldiensten das fortschrittliche Black Hornet 3 liefern zu können“, so James Cannon, President und CEO von FLIR. „Mit größerer Reichweite und Indoor-Flugfunktionen ermöglicht die neueste Version des Black Hornet die vollständige und kontinuierliche Überwachung von Einsätzen. Das Black Hornet 3 spiegelt den neuen Fokus von FLIR wider, technische Komplettlösungen zu bieten, und wir freuen uns darauf, unseren Militärkunden bei ihren Modernisierungsbemühungen zu helfen.“

FLIR gab letzte Woche bekannt, dass das Unternehmen einen Auftrag im Wert von 2,6 Millionen US-Dollar von dem Soldier-Borne-Sensor-Programms (SBS) der US-Armee erhielt und der erste Serienauftrag bezieht sich auf die Lieferung des Black Hornet. Neben dem SBS-Programm setzen neuerdings auch die Royal Australian Army und die französische Armee das Black Hornet 3 ein.

Das Black Hornet 3, das zwei UAV-Sensoren, einen Controller und ein Display umfasst, wird direkt von FLIR vertrieben und ist für Streitkräfte, Regierungsbehörden und Strafverfolgungskunden erhältlich. Das neueste Black Hornet wird bei der EUROSATORY 2018 in Paris, Frankreich, vom 11. bis 15. Juni am FLIR-Stand Nr. A227 vorgestellt. Weitere Informationen über das Black Hornet 3 finden Sie unter www.flir.com/blackhornet (USA) oder www.flir.eu/blackhornet (Europa und Asien).

