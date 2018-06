La solution d'infrastructure convergée adaptée à l'intelligence artificielle d'AccelStor sera présentée au COMPUTEX de TAIPEI 2018

TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--AccelStor, un fournisseur innovant de tout l'ensemble 100 % flash (AFA) de l'ère du Big Data, est très heureux d'annoncer qu'il dévoilera sa première solution d'infrastructure convergée adaptée à l'intelligence artificielle ainsi qu'un tout nouveau modèle à haute disponibilité, le NeoSapphire H710, au COMPUTEX Taipei 2018, qui aura lieu du 5 au 9 juin au Centre des expositions Nangang de Taipei.

Tout l'ensemble flash à haute disponibilité de NeoSapphire H710 adapté à l'intelligence artificielle d'AccelStor (Graphisme : Business Wire)

Optimisé par la technologie logicielle primée FlexiRemap®, la solution d'infrastructure convergée d'AccelStor est conçue pour simplifier le déploiement de la structure IA dans des domaines allant du diagnostic médical à la surveillance du métro urbain et pour permettre à des organismes d'exploiter le pouvoir du Big Data visant à fournir des services performants. La solution sera présentée lors d'une démonstration en live sur le stand d'AccelStor (J0618).

« Le Big Data est au cœur de la révolution de l'IA et l'IdO. Les exigences à la croissance exponentielle en matière de volume et de rapidité d'accès aux données alimente la demande de solutions d'infrastructure fiables, à haute vitesse, prêtes pour l'IA ; cependant les organismes rencontrent souvent un obstacle en raison des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre afin de pouvoir tirer parti du Big Data et de l'IA », a déclaré David Kao, vice-président d'AccelStor. « AccelStor fournit une solution d'infrastructure convergée d'IA, sans tracas et abordable, permettant aux organismes de développer et de déployer rapidement l'IA à n'importe quelle échelle ».

Le lancement de tout l'ensemble flash de NeoSapphire à haute disponibilité est un autre point fort de COMPUTEX à ne pas manquer cette année. Le H710 dispose d'une architecture de stockage actif-actif avec synchronisation des données en temps réel, qui permet au entreprises de fournir un RPO et un RTO nul et de réaliser des opérations harmonieuses et sans effort. Le H710 est conçu expressément pour la reprise après sinistre (RS).

Les clients qui étendent la capacité de leurs ensembles NeoSapphire ne sont pas tenus d'acheter une quelconque licence supplémentaire basée sur la capacité lorsqu'ils envisagent une expansion de stockage et ils paieront uniquement le matériel du composant SSD concerné par la mise à niveau.

Le H710 est également équipé de technologies peu encombrantes telles que Free Clone et Inline Deduplication, qui fournissent un taux de dédupliation des données de 5:1 en moyenne, ce qui réduit considérablement la capacité brute demandée et répond à une flexibilité à la demande des applications avec un grand volume de données. Avec la technologie intégrée FlexiRemap®, le H710 est en mesure d'offrir des performances incomparables avec des écritures aléatoires durables de 600K IOPS@ 4KB, adaptées à des applications telles que le machine learning, l'intelligence artificielle et les analyses cognitives à la demande pour des niveaux ultra-performants.

Outre le fait de nous centrer sur le développement de nouveaux produits, nous sommes très heureux d'annoncer le lancement de notre nouveau centre de services mondial visant à fournir de meilleurs services techniques, vous permettre de signaler un problème plus facilement, obtenir des informations d'assistance et de vérifier très rapidement la progression des tickets d'assistance.

Pour en savoir plus, réservez des entretiens en tête-à-tête avec les spécialistes en stockage d'AccelStor sur notre stand ou bien visitez le Centre de services mondial d'AccelStor.

À propos d’AccelStor Ltd.

AccelStor est en train d'accélérer le changement de modèle des ensembles de disques conventionnels vers un stockage moderne 100 % flash. Les ensembles 100 % flash NeoSapphire d'AccelStor, conçus par la technologie logicielle FlexiRemap®, fournissent des IOPS élévées et durables aux applications essentielles des entreprises. Grâce à sa gestion de stockage simplifiée, sa prise en charge de différents protocoles, ses disques durs échangeables à chaud, la série NeoSapphire permet de résoudre les goulets d'étranglement de performances pour les applications aux entrées et sorties intensives telles que l'intelligence artificielle, l'IdO, les ordinateurs très performants, la virtualisation, les applications de bases de données, le traitement des médias, les transactions financières et les jeux. Pour de plus amples informations sur les AFA d'AccelStor et de NeoSapphire, veuillez visiter www.accelstor.com.

