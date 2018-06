COCA-COLA CANADA ANNONCE UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE DANS UNE NOUVELLE INSTALLATION DE PRODUCTION POUR OFFRIR AUX CANADIENS UN PRODUIT LAITIER NOVATEUR

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--Coca-Cola Canada annonce aujourd’hui un investissement de 85 millions de dollars pour construire une nouvelle installation de production à Peterborough, en Ontario. L’installation offrira de nouvelles capacités de production qui seront d’abord mises au service du lait ultrafiltré fairlife, un lait sans lactose qui contient neuf éléments nutritifs essentiels, 50 % plus de protéines et 50 % moins de sucre que le lait ordinaire. Grâce à une collaboration étroite avec les producteurs laitiers de l’Ontario, le Canada sera le premier marché international pour les produits fairlife.

Lait ultrafiltré fairlife, sur l’image: lait partiellement écrémé 2% en format de 1,5L, lait partiellement écrémé 2% en format de 240 mL, lait au chocolat partiellement écrémé 2% en format de 1,5L, lait au chocolat partiellement écrémé en format de 240 mL. Le lait écrémé en format de 1,5L et le lait entier 3,25% en format de 1,5L seront aussi disponibles. (Photo: Business Wire)

« Nous sommes on ne peut plus heureux de poursuivre l’aventure fairlife par une future expansion au Canada », a déclaré Tim Doelman, directeur de l’exploitation de fairlife. « Nous continuons de connaître une croissance phénoménale, alors que de plus en plus de gens deviennent des adeptes de notre lait nutritif au goût si riche, et nous sommes convaincus que les Canadiens en raffoleront aussi. La décision de lancer fairlife au Canada allait de soi, compte tenu des normes élevées, en matière d’agriculture et de production laitière, qui sont en place. Tous nos produits misent d’abord sur un lait frais et savoureux de grande qualité, ce que s’engagent aussi à offrir les fermes laitières canadiennes. »

La nouvelle installation, dont l’exploitation devrait commencer au premier trimestre de 2020, produira la gamme suivante de lait ultrafiltré fairlife : lait écrémé, lait ordinaire 2 %, lait au chocolat 2 % et lait entier (3,25 %) ordinaire en bouteilles PET de 1,5 L, et lait ordinaire 2% et lait au chocolat 2 % en bouteilles PET de 240 mL.

« Cette annonce représente une étape importante dans notre démarche pour devenir une entreprise de boissons diversifiée. Nous sommes à l’écoute des consommateurs, et nous ajustons notre stratégie d’entreprise en conséquence », explique Shane Grant, président des unités commerciales canadiennes de The Coca-Cola Company. « Nous avons lancé un nombre record de nouveaux produits sur le marché canadien au cours des 18 derniers mois, y compris des formats plus petits et de nouvelles marques comme Gold Peak, l’eau pétillante smartwater, Glaceau fruitwater, vitaminwater active, Peace Tea et Powerade Zero. En ajoutant le lait ultrafiltré fairlife à notre gamme de produits, nous sommes en mesure d’offrir aux Canadiens plus de ce qu’ils recherchent : des produits qui contiennent moins de sucre, plus d’avantages fonctionnels et des ingrédients plus naturels. »

La nouvelle installation créera 35 emplois et entraînera d’autres retombées positives pour l’économie, que ce soit au moment de l’élaboration et de la construction de l’installation ou pour répondre aux besoins continus en matière de ressources et d’approvisionnement pour l’exploitation quotidienne. L’usine s’approvisionnera en lait auprès de producteurs laitiers de l’Ontario qui se trouvent à proximité et apportera une innovation à l’industrie laitière canadienne.

« Les producteurs laitiers de l’Ontario sont impatients de coopérer avec des transformateurs tels que Coca-Cola Canada et fairlife, afin d’introduire d’autres innovations au sein de l’industrie laitière canadienne. Ils se réjouissent de l’occasion qu’offre fairlife d’élargir la catégorie des produits laitiers et de proposer une plus grande variété aux consommateurs », affirme Graham Lloyd, directeur général et chef de la direction, Dairy Farmers of Ontario. « Les consommateurs canadiens accordent de l’importance à la grande qualité du lait et aux normes des soins aux animaux qui s’observent en Ontario et dans l’ensemble du Canada, ce qui fait du Canada un marché idéal où lancer fairlife. L’industrie laitière canadienne continue de contribuer à l’économie du pays en attirant des millions de dollars d’investissements dans le secteur de la transformation et en assurant une croissance stable et soutenue. »

« Le système agricole et agroalimentaire du Canada génère plus de 100 milliards de dollars de notre produit intérieur brut et emploie plus de Canadiens que toute autre industrie manufacturière au pays, » a déclaré l’honorable Lawrence MacAulay, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Canada. « Cette nouvelle usine à Peterborough aidera à créer des emplois, à encourager l'innovation et à créer de nouveaux débouchés en Ontario et dans le reste du pays, tout en tirant profit du potentiel de croissance de l'industrie agricole et alimentaire canadienne. »

« Je salue l'annonce faite aujourd'hui par Coca-Cola. Cet investissement représente un vote de confiance significatif dans un partenariat solide de 70 ans entre Coca-Cola, Minute Maid et les travailleurs qualifiés de notre région, » explique l’honorable Maryam Monsef, C.P., députée, Peterborough - Kawartha. « Le renouvellement de cette relation importante créera 35 nouveaux emplois bien rémunérés et continuera de soutenir 100 bons emplois de la classe moyenne à l'usine Minute Maid de Peterborough. Cet investissement dans notre communauté consolide davantage la position de Peterborough-Kawartha en tant que chef de file régional dans l'innovation et le développement économique. »

À propos de Coca-Cola au Canada

Au Canada, Coca-Cola exerce ses activités dans les dix provinces et emploie 6 200 personnes dans plus de 50 établissements, y compris six établissements de production situés dans diverses régions du pays. Nous offrons une large gamme de marques de boissons, dont bon nombre sont offertes en version sans calorie ou à faible teneur en calories. Ces boissons comprennent des boissons gazeuses pétillantes, des eaux embouteillées, des jus et des boissons fruitées, des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes et des thés prêts à boire. Nous sommes fiers d’offrir certaines des marques les plus populaires au Canada, dont Coca-Cola MD, Coke Diète MD, Coca-Cola MD zero sucre, Sprite MD, Fanta MD, Nestea MD, POWERADE MD, Minute Maid MD, DASANI MD, smartwater MD, eau pétillante smartwater MD et vitaminwater MD. Au Canada, Coca-Cola est représentée par la Compagnie Rafraîchissements Coca-Cola Canada et Coca-Cola Ltée. Pour en savoir plus sur notre entreprise, veuillez visiter notre site Web www.coca-cola.ca.

Website: https://fr.coca-cola.ca/histoires/fairlife-entreprise-complete-de-boissons

À propos de fairlife LLC

fairlife, LLC est une entreprise d’aliments santé à base de produits laitiers qui produit et met en marché des boissons lactées savoureuses et riches en éléments nutritifs, préparées à l’aide d’un procédé de filtration à froid qui enlève le lactose et les sucres tout en maximisant les protéines, les éléments nutritifs et les minéraux naturellement présents dans le lait de vache. L’entreprise a été fondée en 2012 par Mike et Sue McCloskey de Select Milk Producers, Inc., un groupe de producteurs laitiers qui s’est fixé des normes exceptionnelles en matière de soins des vaches et qui observe des pratiques agricoles durables pour produire un lait de qualité supérieure. La gamme des délicieux produits fairlife MC comprend : le lait ultrafiltré fairlife MC, le seul lait sans lactose qui contient 50 % plus de protéines et 50 % moins de sucre que le lait ordinaire pour toute la famille; Core Power MD, un lait frappé riche en protéines destiné aux athlètes et aux adeptes du conditionnement physique pour les aider à développer une masse musculaire maigre et pour favoriser une saine récupération; fairlife MC avec ADH, un lait ultrafiltré enrichi d’acides gras oméga-3 ADH favorisant la santé du cerveau; les Smart Snacks fairlife MC, une boisson format collation contenant du miel, de l’avoine et des fibres prébiotiques; et fairlife YUP! MC, une gamme de laits aromatisés. En partenariat avec The Coca-Cola Company MD, toutes les boissons fairlife sont distribuées partout aux États-Unis et sont offertes dans les points de vente à l’échelle nationale. Pour en savoir davantage au sujet de fairlife et de sa gamme de délicieux produits riches en éléments nutritifs, veuillez visiter le site fairlife.com ou suivre l’entreprise sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter.

