OutSystems lève un investissement de 360 millions USD auprès de KKR et Goldman Sachs pour renforcer son leadership sur le marché en pleine croissance du développement d'applications « low-code »

NEW YORK et LONDRES et LISBONNE, Portugal--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--OutSystems, le leader mondial en développement d'applications low-code rapides, a annoncé aujourd'hui la levée d'un investissement de 360 millions USD auprès de KKR et Goldman Sachs. Le financement porte la valeur de la société à plus de 1 milliard USD et le produit sera utilisé pour accélérer l'expansion des activités et pour la R&D de nouvelles avancées dans l'automatisation logicielle.

La plateforme low-code OutSystems permet aux clients de réaliser d'énormes gains d'efficacité en développant et en prenant en charge des applications de catégorie entreprise. En exploitant l'automatisation, l'intelligence artificielle et des intégrations technologiques profondes, les développeurs de logiciel et les utilisateurs professionnels peuvent construire des applications à l'aide d'une interface visuelle intuitive au lieu d'un codage traditionnel. Les clients réalisent d'énormes économies de coûts et créent des avantages compétitifs en développant des applications personnalisées en seulement quelques jours et quelques semaines au lieu de mois et d'années, malgré une pénurie de développeurs expérimentés.

Des sociétés telles que Toyota, Logitech, Deloitte, Ricoh, Schneider Electric, et GM Financial utilisent la plateforme low-code OutSystems pour déployer rapidement des applications personnalisées qui numérisent et différencient leur activité. La plateforme prend en charge une très large gamme d'applications d'entreprise allant des solutions volumineuses cruciales à la mission qui remplacent les systèmes ERP/CRM patrimoniaux vieillissants, aux applications mobiles et web pour processus internes en passant par les expériences client telles que les services bancaires en ligne, les ouvertures de comptes et le libre-service client.

OutSystems est largement considéré comme le leader sur son marché pour l'envergure et la profondeur de sa plateforme. La société sert des milliers de clients dans le monde et est reconnue comme l'une des sociétés de technologie affichant la croissance la plus rapide avec un chiffre d'affaires largement supérieur aux 100 millions USD et augmentant de plus de 70 % chaque année.

« Nous confrontons l'un des plus grands problèmes auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui -- le manque de vitesse et d'agilité du développement logiciel traditionnel qui fait obstacle aux initiatives de transformation numérique partout dans le monde », a déclaré Paulo Rosado, PDG d'OutSystems. « Nous voyons tous les jours des entreprises se débattre avec ce problème et nous sommes ravis de nous associer à KKR et à Goldman Sachs pour le résoudre en offrant davantage d'innovation à nos clients et en redéfinissant l'avenir du développement logiciel d'entreprise. »

« Nous pensons que nous sommes au tout début de ce qui sera une période de croissance prolongée sur le marché du développement d'applications low-code, et nous sommes enchantés de soutenir un leader dans sa catégorie tel qu'OutSystems », a confié Stephen Shanley, directeur de KKR. Lucian Schoenefelder, membre chez KKR, a ajouté : « OutSystems cadre parfaitement avec la stratégie de KKR qui est de soutenir des entrepreneurs de technologie de pointe dans leur ambitieux projet de promouvoir des leaders d'envergure intenationale sur des marchés importants. Nous sommes ravis de nous associer à Paulo et à son équipe et nous apporterons le soutien total de la plateforme globale de KKR aux plans d'expansion d'OutSystems. »

« Nous avons vu que nous pouvions citer n'importe quel secteur industriel majeur et trouver des clients OutSystems loyaux qui ont développé des solutions uniques et adoptent la plateforme dans l'ensemble de leur organisation », a précisé Kirk Lepke, vice-président de Private Capital Investing chez Goldman Sachs. Christian Resch, directeur général de Private Capital Investing chez Goldman Sachs, a confirmé : « OutSystems est dans le droit fil de ce que nous recherchons comme nouveaux investissements : soutenir les fondateurs et équipes de gestion qui se lancent dans des activités innovantes offrant une excellente opportunité de valorisation à long terme. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider Paulo et son équipe à développer davantage une entreprise aussi unique. »

« Le potentiel de marché que nous explorons avec OutSystems est incroyable », a déclaré Mike Pehl, membre du conseil d'administration d'OutSystems et associé gérant chez Guidepost Growth Equity. « Avec des clients dans plus de 50 pays et près de 250 intégrateurs partenaires en développement sur la plateforme, il est clair que le marché du low-code a atteint un seuil critique et OutSystems en est le leader incontesté. »

« OutSystems, une société fondée en 2001, a toujours eu une solide vision pour sa plateforme et une solide culture organisationnelle promouvant la qualité et la transparence », a rappelé Joaquim Sérvulo Rodrigues, membre du conseil d'administration d'OutSystems et associé chez Armilar Venture Partners. « Aujourd'hui, sa technologie très avancée représente un obstacle de taille à l'entrée de concurrents potentiels. OutSystems a créé un tout nouveau marché. »

« Ce financement suit de peu une année record pour la société », a ajouté M. Rosado. « OutSystems fait bloc en tant que pionnier du développement low-code. Le fait d'avoir des investisseurs mondiaux du calibre de KKR et Goldman Sachs qui partagent notre vision pour le futur de la révolution du développement logiciel nous engage sur la voie d'une croissance et d'une innovation exceptionnelles qui changeront fondamentalement la façon dont les organisations développent leur logiciel. »

L’investissement de KKR a été réalisé grâce à son Fonds de croissance dédié aux technologies de nouvelle génération.

À propos d'OutSystems

Des milliers de clients du monde entier comptent sur OutSystems, la plateforme low-code numéro un pour le développement rapide d'applications. Des ingénieurs ayant un sens aigu du détail ont élaboré chaque aspect de la plateforme OutSystems pour aider les organisations à développer des applications de catégorie entreprise et transformer plus rapidement leur activité. OutSystems est la seule solution à combiner la puissance du développement low-code avec des capacités mobiles avancées permettant le développement visuel d'applications entières qui s'intègrent facilement aux systèmes existants. Explorez les possibilités d'emploi chez OutSystems, une société nommée « Top Cloud Employer » par Forbes pendant trois années consécutives. Retrouvez-nous sur www.outsystems.com, ou suivez nous sur Twitter @OutSystems ou LinkedIn.

À propos de KKR

KKR est une société internationale d'investissement de premier plan qui gère des investissements dans de multiples classes d'actifs, y compris le capital-investissement, les valeurs à forte croissance, l'énergie, l'infrastructure, l'immobilier et le crédit avec des partenariats de gestion stratégiques qui gèrent des fonds spéculatifs. KKR a pour objectif de générer des rendements de placements intéressants pour ses investisseurs de fonds en adoptant une approche d'investissement patiente et disciplinée, en recrutant un personnel de classe mondiale, et en stimulant la croissance et la création de valeur avec les sociétés de portefeuille KKR. KKR investit son propre capital à côté du capital qu'elle gère pour les investisseurs de fonds et fournit des solutions financières et des opportunités d'investissement par le biais de son activité de marchés financiers. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds parrainés. Pour plus d'informations concernant KKR & Co. L.P. (NYSE : KKR), veuillez consulter le site Web de KKR sur www.kkr.com et sur Twitter @KKR_Co.

À propos de Goldman Sachs Private Capital Investing

Goldman Sachs Private Capital Investing (« PCI ») est la plateforme d'investissement de Goldman Sachs dont la mission est de fournir un capital à long terme aux sociétés de croissance et du marché intermédiaire aux États-Unis, en Europe et en Israël. The Goldman Sachs Group, Inc. est une firme mondiale de services bancaires d'investissement, de bourse et de gestion d'investissement de premier plan qui fournit une large gamme de services financiers à une clientèle importante et diversifiée regroupant des corporations, des institutions financières, des gouvernements et des particuliers. La firme, fondée en 1869, a son siège à New York et des bureaux dans les plus grands centres financiers du monde.

À propos de Guidepost Growth Equity

Guidepost Growth Equity est une société de capital développement de premier plan qui entretient des partenariats avec des sociétés de technologie offrant des solutions innovantes sur des marchés dynamiques importants couvrant les services de technologie, les communications et l'infrastructure, ainsi que des services de données et d'informations. Parmi ses investissements précédents citons Dyn (vendu à Oracle), Jive Communications (vendu à LogMeIn), ProtoLabs (IPO sur le NYSE), et WP Engine. Guidepost Growth Equity fournit le capital flexible, le support opérationnel et l'orientation stratégique requis pour soutenir le succès continu d'entreprises en phase de croissance.

À propos de Armilar Venture Partners

Armilar Venture Partners gère plus de 200 millions EUR d'actifs. Leurs sociétés mondiales fournissent des produits et des services innovants qui améliorent notre monde, la façon dont nous vivons et la façon dont nous faisons des affaires. Depuis 2000, Armilar a investi dans plus de 40 sociétés en phase de lancement ou de démarrage et compte actuellement quatre fonds d'investissement, chacun géré de manière pragmatique.

