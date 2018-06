OutSystems erhält ein 360 Millionen US-Dollar Investment von KKR und Goldman Sachs, um seine Führungsposition im schnellwachsenden Markt der Low-Code-Anwendungsentwicklung zu festigen

NEW YORK und LONDON und LISSABON, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Jun 5, 2018--OutSystems, der globale Marktführer für die schnelle Low-Code-Entwicklung von Anwendungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen in einer Investitionsrunde von KKR und Goldman Sachs 360 Millionen US-Dollar aufbringen konnte. Diese Finanzierung bemisst den Wert des Unternehmens auf über eine Milliarde US-Dollar; und der Ertrag wird genutzt, um die Ausweitung des Geschäfts zu beschleunigen, sowie für Forschung und Entwicklung im Bereich von Fortschritten bei der Software-Automatisierung.

OutSystems Raises $360 Million in an Investment from KKR and Goldman Sachs (Photo: Business Wire)

Die Low-Code-Plattform von OutSystems ermöglicht Kunden signifikante Effizienzsteigerungen bei der Entwicklung und Unterstützung von Anwendungen der Enterprise-Klasse. Durch die Nutzung von Automatisierung, künstlicher Intelligenz und umfassenden technischen Integrationen können Softwareentwickler und geschäftliche Nutzer Anwendungen über ein intuitives visuelles Interface entwickeln statt über herkömmliches Coding. Die Kunden erleben starke Kostenreduzierungen und verschaffen sich Wettbewerbsvorteile, weil sie individuelle Anwendungen so innerhalb von Tagen und Wochen statt in Monaten und Jahren entwickeln, trotz eines Mangels an qualifizierten Entwicklern.

Unternehmen wie Toyota, Logitech, Deloitte, Ricoh, Schneider Electric und GM Financial nutzen die Low-Code-Plattform von OutSystems, um schnell individuelle Anwendungen zu entwickeln, die ihr Unternehmen digitalisieren und differenzieren. Die Plattform kann eine große Vielfalt von Firmenanwendungen unterstützen: von großen, erfolgsentscheidenden Lösungen, die alternde ERP/CRM-Legacysysteme ersetzen, über mobile und webbasierte Apps für interne Prozesse bis hin zu Kundenoptionen wie Online-Banking, Konto-Anmeldung und Kunden-Self-Service.

OutSystems wird aufgrund der Vielfalt und Tiefe der Plattform weithin als führend in seinem Markt gesehen. Das Unternehmen betreut weltweit Tausende von Kunden und gilt als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen, mit Umsätzen von deutlich über 100 Millionen US-Dollar und einem jährlichen Wachstum von mehr als 70 Prozent.

„Wir nehmen eines der größten Probleme in Angriff, das sich für heutige Unternehmen stellt: die geringe Geschwindigkeit und Flexibilität der herkömmlichen Softwareentwicklung, die die Initiativen für die digitale Transformation auf der ganzen Welt behindert“, sagt Paulo Rosado, CEO von OutSystems. „Wir beobachten, wie Unternehmen jeden Tag mit dieser Situation kämpfen, und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit KKR und Goldman Sachs bei der Lösung dieses Problems. Auf diese Weise werden wir unseren Kunden mehr Innovationen bieten und die Zukunft der Firmensoftware-Entwicklung neu definieren.“

„Wir gehen davon aus, dass wir uns in der ersten Phase eines längeren Zeitraums signifikanten Wachstums im Markt der Low-Code-Anwendungsentwicklung befinden, und wir freuen uns, einen Branchenführer wie OutSystems zu unterstützen“, sagt Stephen Shanley, Director bei KKR. Lucian Schoenefelder, Mitglied bei KKR, ergänzt: „OutSystems passt perfekt zur Strategie von KKR, Best-in-Class-Technologieunternehmer in ihren Bestrebungen zu unterstützen, auf großen Märkten die in ihren Kategorien weltweit führenden Akteure aufzubauen. Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit Paulo Rosado und seinem Team und werden die globale Plattform von KKR verfügbar machen, um die Expansionspläne von OutSystems zu unterstützen.“

„Wir haben festgestellt, dass wir in jedem wichtigen Wirtschaftssektor auf begeisterte und loyale OutSystems-Kunden verweisen können, die einzigartige Lösungen entwickelt haben und die Plattform über ihre gesamte Organisation hinweg adoptieren“, sagt Kirk Lepke, Vice President bei Goldman Sachs Private Capital Investing. Christian Resch, Managing Director bei Goldman Sachs Private Capital Investing, fügt hinzu: „OutSystems entspricht genau dem, was wir bei neuen Investitionen suchen: Unterstützung herausragender Gründer und Führungsteams in innovativen Unternehmen, die eine signifikante Chance bieten, langfristige Werte zu schaffen. Wir freuen uns sehr darauf, Paulo Rosado und sein Team bei der weiteren Expansion dieses einzigartigen Business zu unterstützen.“

„Das Marktpotenzial, das wir bei OutSystems sehen, ist unglaublich“, so Mike Pehl, Vorstandsmitglied von OutSystems und Managing Partner bei Guidepost Growth Equity. „Angesichts von Kunden in über 50 Ländern und fast 250 Partner-Integratoren, die auf der Plattform mit entwickeln, ist klar, dass der Low-Code-Markt einen Umschlagspunkt erreicht hat, und OutSystems ist der klare Marktführer.“

„OutSystems wurde im Jahr 2001 gegründet und hatte schon immer eine starke Vision für seine Plattform und eine starke Unternehmenskultur, die Qualität und Transparenz fördert“, sagt Joaquim Sérvulo Rodrigues, Vorstandsmitglied von OutSystems und Partner bei Armilar Venture Partners. „Heute ist die Technologie des Unternehmens sehr weit fortgeschritten, was eine hohe Einstiegshürde für potenzielle Wettbewerber bedeutet. OutSystems hat einen völlig neuen Markt geschaffen.“

„Diese Finanzierung folgt auf ein Rekordjahr für das Unternehmen“, sagt Rosado. „OutSystems hat einen festen Stand als Pionier der Low-Code-Entwicklung. Mit globalen Investoren vom Kaliber von KKR und Goldman Sachs, die unsere Zukunftsvision einer Revolution in der Softwareentwicklung teilen, befinden wir uns auf dem besten Weg zu enormem Wachstum und zu Innovationen, die die Art, wie Unternehmen Software entwickeln, von Grund auf verändern werden.“

KKR tätigte sein Investment über seinen Next Generation Technology Growth Fund.

Über OutSystems

Tausende von Kunden weltweit vertrauen auf OutSystems, die Nummer eins bei den Low-Code-Plattformen für die schnelle Entwicklung von Anwendungen. Ingenieure, die genauestens auf jedes Detail achten, haben jeden Aspekt der OutSystems-Plattform gestaltet, um Unternehmen bei der Entwicklung von Apps der Enterprise-Klasse und bei der schnelleren Transformation ihrer Unternehmen zu unterstützen. OutSystems ist die einzige Lösung, die das Potenzial der Low-Code-Entwicklung mit fortgeschrittenen mobilen Kapazitäten kombiniert. Damit ist eine visuell ausgerichtete Entwicklung ganzer Anwendungen möglich, die sich leicht in bestehende Systeme integrieren lassen. Entdecken Sie Karrieren bei OutSystems – im dritten Jahr in Folge von Forbes als Top Cloud Employer benannt. Besuchen Sie uns auf www.outsystems.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @OutSystems oder LinkedIn.

Über KKR

KKR ist eine namhafte internationale Investmentfirma, die Investitionen in verschiedenen Anlageklassen verwaltet – darunter außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen, Wachstumskapital, Energie, Infrastruktur, Immobilien und Kredite – und strategische Manager-Partnerschaften zur Verwaltung von Hedgefonds unterhält. Ziel von KKR ist die Generierung attraktiver Investmentrenditen für seine Fondsanleger durch Verfolgen eines geduldigen und disziplinierten Investmentansatzes, die Beschäftigung erstklassiger Mitarbeiter sowie die Förderung von Wachstum und Schaffung von Qualität bei den Unternehmen des KKR-Portfolios. KKR investiert neben dem für Fondsanleger verwalteten Kapital sein eigenes Kapital und bietet Finanzierungslösungen und Investmentchancen über sein Kapitalmarktgeschäft. Hinweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der vom Unternehmen gesponserten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.

Über Goldman Sachs Private Capital Investing

Goldman Sachs Private Capital Investing („PCI“) ist die Investmentplattform von Goldman Sachs, die der Bereitstellung langfristigen Kapitals für im Wachstum befindliche Firmen und Unternehmen des mittleren Marktsegments überall in den USA, Europa und Israel gewidmet ist. Die Goldman Sachs Group Inc. ist eine namhafte Firma für Investmentbanking, Wertpapiere und Investmentverwaltung, die eine Vielfalt von Finanzdienstleistungen für eine substanzielle, breit gefächerte Kundenbasis liefert, zu der Konzerne, Finanzinstitute, Regierungen und Einzelpersonen gehören. Die 1869 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in New York und betreibt Niederlassungen in allen wichtigen Finanzzentren weltweit.

Über Guidepost Growth Equity

Guidepost Growth Equity ist eine namhafte Firma für Wachstumskapital, die mit Technologieunternehmen beim Anbieten innovativer Lösungen auf großen, dynamischen Märkten zusammenarbeitet, darunter bei technologiegestützten Services, Kommunikation und Infrastruktur sowie Daten- und Informationsdiensten. Zu den bisherigen Investitionen gehören Dyn (verkauft an Oracle), Jive Communications (verkauft an LogMeIn), ProtoLabs (IPO auf NYSE) und WP Engine. Guidepost Growth Equity bietet das flexible Kapital, den operativen Support und die strategische Beratung, die zur Unterstützung des anhaltenden Erfolgs von Unternehmen in der Wachstumsphase nötig sind.

Über Armilar Venture Partners

Armilar Venture Partners verwaltet Assets im Wert von mehr als 200 Millionen Euro. Die weltweit tätigen Unternehmen der Gruppe liefern innovative Produkte und Services, die unsere Welt, unseren Lebensstil und unsere Geschäfte aufwerten. Seit dem Jahr 2000 hat Armilar in mehr als 40 Unternehmen in der Gründungs- und Frühphase investiert und besitzt derzeit vier Investmentfonds, die jeweils mit einem praktischen Ansatz verwaltet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

