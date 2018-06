Rydoo, l'application mobile innovante de gestion des voyages d'affaires et des dépenses qui élimine les tâches administratives complexes

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, dévoile Rydoo, la 1ère application mobile dans le voyage d’affaires et les dépenses professionnelles, issue de la fusion de Xpenditure et d’iAlbatros. Cette nouvelle plateforme élimine les tâches administratives quotidiennes, à commencer par les voyages d'affaires et la gestion des dépenses. Lancée en France et dans le monde entier, Rydoo vise à libérer le plein potentiel d'un marché dynamique mais dépassé, tout en soutenant la digitalisation des environnements de travail.

A business traveler using Rydoo Travel (Photo: Rydoo)

Au travail, les tâches administratives sans valeur ajoutée sont source de frustrations. Nous avons tous passé des heures à chercher le bon vol, à faire la queue à la réception de l'hôtel pour procéder à son check-out, pour ensuite devoir compléter des notes de frais interminables. Aucun commercial n'a jamais été embauché pour devenir un expert en organisation de voyages ou en collecte de reçus papier. Les entreprises et leurs collaborateurs méritent de se concentrer sur ce qui compte vraiment, ce qui a de la valeur. Afin de répondre à cet enjeu, Rydoo s’appuie sur la technologie pour accroître l’efficacité des organisations et les aider à déployer de nouvelles méthodes de travail.

Rydoo réinvente et simplifie la gestion des voyages et des dépenses en quelques clics et photos, tout en offrant gain de temps et optimisation des coûts.

Une révolution dans le secteur du voyage d’affaires et de la gestion des notes de frais

Rydoo est la première plateforme à couvrir toute la chaîne de valeur du voyage et de la dépense. Avec un taux d'adoption moyen de 93 % dès le premier mois, Rydoo prouve à quel point son application est facile d’utilisation pour les collaborateurs et efficace pour les entreprises.

Les équipes financières des organisations, qu’elles soient publiques ou privées, bénéficient :

d'une réduction de 87 % des coûts de traitement, de sources d'optimisation grâce à l'intégration de leurs politiques voyages et dépenses, d'économie de temps, la durée consacrée au traitement des dépenses étant divisée par 4.

Rydoo est une solution SaaS (Solution as a Service) qui peut être mise en place en seulement quelques jours et dont les fonctionnalités sont enrichies toutes les semaines.

Rydoo a un modèle économique innovant basé sur le nombre d’utilisateurs actifs.

Une expérience utilisateur exceptionnelle répondant aux attentes de l'entreprise en matière d'efficacité

La solution complète de Rydoo associe deux modules qui viennent rationaliser l'ensemble du processus de réservation des voyages d'affaires et de la gestion des dépenses :

Rydoo Travel aide les employés à trouver le bon vol, le bon billet de train ou location de voiture et à réserver l'hôtel qui répond à leurs besoins parmi 800 000 hébergements, tout en offrant une expérience utilisateur fluide. Rydoo Travel rend le paiement invisible pour les employés (fini les files d'attente à la réception de l’hôtel) grâce à la facturation centralisée. Celle-ci permet aux équipes financières de recevoir une seule facture rassemblant toutes les informations relatives aux déplacements de leurs voyageurs, à la fin du mois. Rydoo Expense permet aux collaborateurs de prendre en photo leur justificatif de dépense et de l’envoyer instantanément en validation pour remboursement. Ils bénéficient ainsi d’une gestion automatisée de leurs frais où le papier disparaît complètement, le tout dans le respect de la politique de dépenses de leur entreprise. Les équipes financières gagnent en rapidité et pilotent de façon efficace le budget des dépenses de l'entreprise.

L'utilisation combinée des deux modules permet de pleinement profiter de la puissance de la solution ; en fonction de leurs besoins, les entreprises peuvent également commencer avec un module.

Sébastien Marchon, CEO de Rydoo commente : “ Rydoo combat les lourdeurs administratives vécues quotidiennement au travail. Notre application, à l’expérience utilisateur très fluide, élimine toute forme de complexité pour les collaborateurs, tout en offrant un gain de productivité de 87% aux équipes financières. Notre ambition est que Rydoo devienne l’un des acteurs référents sur le marché de la gestion des voyages et déplacements ; cette stratégie s’intègre dans celle de Sodexo qui vise à améliorer la qualité de vie et la performance des entreprises avec qui elle travaille.”

Didier Dumont, Président de Sodexo Mobility & Expense, ajoute: “Agir efficacement sur la mobilité des collaborateurs est essentiel au succès d'une entreprise. Rydoo réunit les écosystèmes des déplacements et des dépenses, avec pour mission de faire gagner du temps à tous. Le pilotage en temps réel des données assure aux organisations d’atteindre leurs objectifs de performance. Rydoo, en tant que corp-up de Sodexo, combine la force d'un grand groupe, à l'agilité et l'esprit d'innovation d'une start-up”.

A propos de Rydoo

Rydoo réinvente et simplifie la gestion des voyages d'affaires et des dépenses grâce à l'expertise de ses deux startups fondatrices : Xpenditure et iAlbatros. Avec ses 300 employés enthousiastes, Rydoo opère dans plus de 60 pays. Ses 6 000 clients (organisations publiques et privées) bénéficient de la facilité d'utilisation et de l'efficacité de son application. Rydoo est une corp-up Sodexo, approche combinant l’agilité des deux startups à la force d’un grand groupe.

A propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 450 000 collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.

