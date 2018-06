Gemalto fournit l’authentification multifacteur sécurisée au projet novateur belge d’identité mobile itsme®

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--juin 5, 2018--Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité numérique, a permis au programme belge d’identité mobile itsme® d’enregistrer 350 000 utilisateurs et de traiter en toute sécurité 1 million de transactions par mois pour des services publics et privés en ligne. Ainsi itsme® devient, de toutes les applications d’identité mobile en Europe, la première à avoir connu un tel succès tout juste un an après son lancement. En plus du confort qu’elle apporte aux consommateurs, l'application itsme® fournit également aux commerçants, services publics et institutions financières une solide authentification multifacteur en accord avec les régulations DSP2 et RGPD et est certifiée eIDAS.

itsme® a été conçue par Belgian Mobile ID, un consortium de banques et d’opérateurs de téléphonie mobile en Belgique, en étroite collaboration avec Gemalto. L’application a été officiellement reconnue par le gouvernement belge comme le moyen par lequel les citoyens peuvent se connecter à de nombreux services publics en ligne, comme les impôts, les retraites et la santé, ainsi que les services bancaires en ligne et ceux liés aux opérateurs mobiles. En un an d’existence, l’application bénéficie d’une grande popularité : l’utilisateur réalise en moyenne six transactions bancaires et trois transactions de e-Government par mois.

Dans un monde de plus en plus numérique et avec le nombre toujours croissant des services publics qui s’opèrent en ligne, un programme sécurisé d’identité numérique permet aux consommateurs de prouver qui ils sont. L’application itsme® permet aux utilisateurs de créer une identité vérifiable à 100 %, de confirmer facilement leur identité et d’approuver des transactions à l’aide de leur téléphone mobile. Ils peuvent ainsi accéder virtuellement aux différents services à l’aide d’un code unique. Ce service efficace donne accès à une palette de services, y compris ceux liés aux télécoms, finances, ressources humaines et à la santé, et cela sans que l’utilisateur n’ait à remplir à chaque fois un long formulaire. Très bientôt, l’application itsme® proposera aux utilisateurs une option de e-signature qualifiée qui équivaut légalement à la signature manuelle et qui peut être aisément utilisée pour signer tout document.

Suite aux nombreuses années de collaboration dans les domaines de la banque et de la sécurité du paiement mobile, Belgian Mobile ID a confié à Gemalto la conception d'un système de sécurité robuste, et de bout-en-bout, pour son application itsme®. La puissante solution d’authentification mobile de Gemalto, qui utilise la dernière technologie de biométrie associée à son expertise en identité numérique, offre un niveau de sécurité extrêmement élevé aux utilisateurs qui accèdent aux services, confirment des transactions et signent des demandes privées ou publiques en ligne. Les utilisateurs restent maîtres de leurs données en gérant leurs informations personnelles dans un environnement sécurisé qui les protège des fraudes et des failles de sécurité.

Kris de Ryck, PDG de Belgian Mobile ID, a déclaré : « l’application itsme® est une grande étape importance sur la feuille de route numérique de la Belgique, nous ne l’aurions pas atteinte sans la contribution de Gemalto. Notre partenariat nous permet de fournir une approche novatrice et totalement sécurisée visant à accéder aux services en ligne. Les citoyens belges ayant pris de l’avance sur le reste du monde en embrassant cette technologie via le programme d’identité mobile, nous espérons que notre partenariat servira d’exemple aux autres pays européens afin qu’ils puissent proposer des connexions efficaces et sécurisées aux services publics grâce à itsme®. »

Philippe Vallée, PDG de Gemalto, a précisé : « Dans un monde de plus en plus numérique, le besoin d’identités numériques fortes et fiables augmente. Nous sommes conscients que les consommateurs exigent que leurs données soient sécurisées, mais ils souhaitent aussi une expérience d’accès aux services en ligne qui soit à la fois facile et sans obstacle. Nous espérons n’être qu’au début d’une coopération qui va créer, dans ce domaine, encore plus de programmes fournissant une expérience en ligne à chaque européen, et cela dans de nombreux autres secteurs. »

Le PDG de Gemalto, Philippe Vallée, et Kris De Ryck, PDG de Belgian Mobile ID, parleront de l’identité numérique à la conférence Money 20/20 le 5 juin à 11h 50 au High Wire Stage à Amsterdam.

