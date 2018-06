Gemalto oferece autenticação multifator segura ao itsme®, o sistema nacional pioneiro de identidade móvel da Bélgica

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--jun 5, 2018--A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), líder mundial em segurança digital, habilita o sistema belga de identificação móvel, itsme®, para cadastrar 350 mil usuários e processar, com segurança, um milhão de transações por mês para serviços on-line privados e públicos de identidade - tornando-o um dos aplicativos móveis de identificação mais bem-sucedidos da Europa, um ano após o seu lançamento. Além de trazer maior conveniência aos consumidores, o itsme® oferece aos comerciantes, governo e instituições financeiras autenticação forte e multifator, alinhada com as regulamentações PSD2 e GDPR, além de ser certificada pelo eIDAS.

O itsme® foi desenvolvido pela Belgian Mobile ID, um consórcio dos principais bancos e operadoras móveis da Bélgica, em colaboração com a Gemalto. Foi oficialmente reconhecido pelo governo belga como uma maneira dos cidadãos se conectarem a diversos serviços públicos on-line, incluindo impostos, pensões e saúde, assim como serviços bancários on-line e das operadoras móveis. Em seu primeiro ano, o aplicativo já foi usado amplamente, com o usuário médio concluindo seis transações bancárias e três transações de e-Government (governo eletrônico) a cada mês.

Em um mundo cada vez mais digital, com um número crescente de serviços governamentais migrando para o universo on-line, um programa de identidade digital segura permite aos consumidores provarem quem são. O aplicativo itsme® permite que os usuários criem uma identidade 100% verificável para confirmar com segurança e facilidade sua identidade e aprovar transações com o celular, o que significa que o usuário pode acessar serviços quando em trânsito, com apenas um login. O serviço contínuo concede acesso a um amplo portfólio de serviços, incluindo aqueles relacionados às telecomunicações, finanças, RH e saúde, sem necessidade de preencher um formulário demorado a cada vez. O itsme® também proporcionará aos usuários, em um futuro próximo, uma assinatura digital qualificada, que é o equivalente legal de uma assinatura manuscrita e que podem utilizar facilmente para assinar documentos.

Após muitos anos de colaboração nas áreas de segurança bancária e de pagamento móvel, a Belgian Mobile ID encarregou à Gemalto com o fornecimento de uma solução de segurança robusta e completa para o aplicativo itsme®. A solução de autenticação móvel robusta da Gemalto, que utiliza a mais recente tecnologia biométrica combinada com sua experiência em identidade digital, oferece o mais alto nível de segurança aos usuários quando acessam serviços, confirmam transações e se registram em aplicativos on-line privados e governamentais. Como resultado, os usuários permanecem no controle de seus dados, gerenciando a privacidade em um ambiente seguro que os protege contra fraudes e violações de segurança.

Kris de Ryck, diretor executivo na Belgian Mobile ID, comentou: “O aplicativo itsme® é um marco significativo no roteiro digital da Bélgica e não seria possível fazer isso sem a participação da Gemalto. Nossa parceria nos ajuda a oferecer uma abordagem verdadeiramente inovadora e 100% segura para o acesso de serviços on-line. Embora os cidadãos belgas estejam na liderança da adoção desta tecnologia de identidade móvel, esperamos que a nossa parceria seja um exemplo para outros países da Europa no fornecimento de conexões sem interrupções e seguras aos serviços públicos on-line com o itsme®”.

Philippe Vallée, diretor executivo na Gemalto, acrescentou: “Em um mundo cada vez mais digital, a necessidade de identidades digitais mais robustas e confiáveis está crescendo cada vez mais. Sabemos que os consumidores querem que seus dados estejam seguros, mas também desejam uma experiência indolor e livre de problemas na hora de acessar serviços on-line. Esperamos que isso seja apenas o começo e que uma maior cooperação neste campo leve a novos sistemas que ofereçam uma experiência on-line perfeita a todos na Europa em diferentes setores”.

Os diretores executivos Philippe Vallée e Kris De Ryck da Gemalto e o diretor executivo da Belgian Mobile ID discutirão sobre identidade digital no evento Money 20/20 em Amsterdã, que será realizado no dia 5 de junho às 11h50min no High Wire Stage.

Além disso, visite-os no estande B50 para saber mais sobre o projeto itsme® em ação e conhecer as mais recentes inovações da Gemalto, que podem ajudar sua marca a capitalizar em tecnologias existentes e novas, ao mesmo tempo em que garante trajetórias simples, seguras e agradáveis ao cliente.

