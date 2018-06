BC-TEN--French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Dominic Thiem (7), Austria, vs. Alexander Zverev (2), Germany

Sloane Stephens (10), United States, vs. Daria Kasatkina (14), Russia

Court Suzanne Lenglen

Yulia Putintseva, Kazakhstan, vs. Madison Keys (13), United States

Marco Cecchinato, Italy, vs. Novak Djokovic (20), Serbia

Court 1

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (5), Colombia, vs. Oliver Marach, Austria and Mate Pavic (2), Croatia

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (6), Czech Republic, vs. Andreja Klepac, Slovenia and Maria Jose Martinez Sanchez (3), Spain

Gabriela Dabrowski, Canada and Mate Pavic (1), Croatia, vs. Santiago Gonzalez, Mexico and Katarina Srebotnik, Slovenia

Edouard Roger-Vasselin, France and Rohan Bopanna (13), India, vs. Alexander Peya, Austria and Nikola Mektic (8), Croatia