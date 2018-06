American Crew et Harley-Davidson se réunissent pour célébrer leur patrimoine commun

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--juin 4, 2018--American Crew, le leader professionnel des produits de soins pour hommes, est ravi d'annoncer qu'il fait équipe avec Harley-Davidson Motorcycles. Ces deux marques emblématiques, mondialement connues pour rendre hommage à leur patrimoine et à leurs valeurs, travaillent ensemble pour créer des expériences et des événements uniques pour les consommateurs du monde entier.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180604006451/fr/

American Crew x Harley-Davidson Style for the Road Campaign

« Cette collaboration avec Harley-Davidson marque une étape importante dans la vie d'American Crew, qui est très proche de sa 25 e année de services aux professionnels et aux consommateurs », a déclaré David Raccuglia, fondateur de la marque American Crew. « Nous sommes impatients de connecter les marques à travers nos valeurs communes de liberté et d'expression personnelle. »

M. Raccuglia, un photographe de presse de premier plan, a tourné la campagne publicitaire d'American Crew et Harley-Davidson, Style for the Road, à Marfa, au Texas, au printemps dernier. Les images apparaîtront dans la publicité et autres communications de marque connexes dans les salons de coiffure du monde entier. Les deux marques vont se réunir à l’occasion de plusieurs évènements dans les médias sociaux et des initiatives de relations publiques tout au long de leur partenariat, et notamment pour le 115 e anniversaire de Harley-Davidson, fêté au mois d’août.

« American Crew et Harley-Davidson, deux marques leaders dans leurs catégories, bénéficieront d’avantages mutuels grâce aux collaborations numériques et aux échanges dans les événements grand public et professionnels », a déclaré David Carvalho, président mondial des marques de portefeuille chez Revlon. « Au cours des prochains mois, notre nouvelle campagne, Style for the Road, réunira les forces et les valeurs des deux marques, en appui des principales initiatives d’American Crew ».

Pour lancer la collaboration, American Crew a tourné et produit un petit film mettant en vedette les deux marques emblématiques, qui peut être visionné sur la page Youtube d'American Crew aujourd'hui. La campagne complète Style for the Road sera lancée en juillet.

Les fans peuvent suivre le voyage d’American Crew et Harley-Davidson en visitant www.americancrew.com et sur Instagram, Twitter, Facebook et Youtube avec les hashtags #stylefortheroad et #HDxAC.

À propos d’American Crew :

Lancé par David Raccuglia en 1994, American Crew est devenu le leader professionnel des produits de soins pour hommes, définissant le style masculin, les soins capillaires et les tendances de la toilette. Aujourd'hui, American Crew est distribué dans plus de 30 000 salons de coiffure répartis dans plus de 40 pays. La gamme de produits de soins masculins American Crew offre tout ce qu'il faut pour créer et soigner les styles masculins, comme les produits pour les cheveux, le corps, le rasage, les parfums et autres produits pour affirmer son style, exclusivement dans les salons de coiffure et chez les détaillants autorisés. American Crew s'engage à affirmer le style des hommes et à améliorer leur image personnelle, et fournit un soutien éducatif, commercial et de supports visuels pour aider les coiffeurs et les stylistes à communiquer à leurs clients le style des soins et de la mode selon la marque, classique, affirmée et confiante. Pour plus d'informations, visitez www.americancrew.com.

À propos de Harley-Davidson Motor Company

Depuis 1903, Harley-Davidson Motor Company a rempli les rêves de liberté personnelle avec ses motos de croisière, ses motos de tourisme et ses motos personnalisées, ainsi que de nombreux évènements et expériences extraordinaires de conduite. Il existe une gamme complète Harley-Davidson ® , des pièces de moto aux accessoires, en passant par les équipements spéciaux et les vêtements. Pour plus d’informations, visitez www.h-d.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180604006451/fr/

CONTACT: Pour American Crew

Megan Carroll

megan.carroll@seengroup.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA NEW YORK

INDUSTRY KEYWORD: LUXURY SOCIAL MEDIA AUTOMOTIVE MOTORCYCLES RETAIL COMMUNICATIONS FASHION MARKETING PUBLIC RELATIONS/INVESTOR RELATIONS

SOURCE: Revlon

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/04/2018 05:44 PM/DISC: 06/04/2018 05:44 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180604006451/fr