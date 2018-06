La Bulgarie rejoint l'infrastructure de recherche européenne consacrée aux biobanques en tant que membre à part entière

BOLOGNE, Italie--(BUSINESS WIRE)--juin 4, 2018--La Bulgarie a rejoint l' Infrastructure de recherche consacrée aux biobanques et aux ressources biomoléculaires en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (BBMRI-ERIC) lors de l'assemblée des membres, qui s'est tenue à Bologne, le 23 mai 2018.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180604006417/fr/

Bulgaria Joins European Biobanking Research Infrastructure as Full Member (Photo: Business Wire)

Représentée par l'Université de médecine de Sofia (MUS), la Bulgarie en devient le 21 e membre. La MUS est l'institution de coordination du complexe universitaire national pour l'infrastructure de recherche biomédicale et appliquée, qui fait partie du programme de travail national pour les infrastructures de recherche (IR) depuis 2014. Le ministère de l'Éducation et des Sciences est le coordinateur financier de toutes les IR incluses dans le programme de travail. Au cours des mois prochains, le ministère bulgare de l'Éducation et des Sciences et la MUS travailleront en collaboration avec l'ERIC-BBMRI à l'établissement de l'antenne national de la BBMRI.

Le ministre bulgare de l'Éducation et des Sciences, Krasimir Valchev, a déclaré : « J'aimerais tout d'abord remercier l'ERIC-BBMRI pour l'accueil chaleureux de la communauté bulgare des biobanques et de la recherche biomédicale au sein de sa structure européenne. Je suis fier de nos excellentes équipes de recherche et de leur collaboration internationale et je suis convaincu de la nécessité de renforcer nos politiques et nos instruments pour soutenir notre capital intellectuel, ainsi que le développement de la recherche et de l'innovation dans le pays. Nos priorités en Europe comprennent l'accélération du transfert des connaissances et un meilleur accès aux résultats de recherche, en encourageant notamment les initiatives européennes de science ouverte et en garantissant la viabilité et la disponibilité à long terme des infrastructures de recherche pan-européennes. La Bulgarie s'engage à poursuivre ses efforts en vue de contribuer aux piliers fondamentaux et aux objectifs communs de l'espace européen de la recherche. »

Le directeur général d'ERIC-BBMRI, Erik Steinfelder, a déclaré : « C'est avec grand plaisir que j'accueille la Bulgarie au sein d'ERIC-BBMRI. Les biobanques bulgares sont désormais connectées au reste du monde comme jamais auparavant. Dans le même temps, les chercheurs et biobanques bulgares auront accès aux connaissances, aux outils informatiques et aux conseils sur mesure d'ERIC-BBMRI qui contribueront au développement ultérieur. »

« C'est également une étape importante pour la recherche européenne en général », a ajouté M. Steinfelder. « Alors que d'autres pays réduisent leurs investissements dans la recherche, la Bulgarie montre la voie en stimulant le développement de son secteur biomédical. »

M. Steinfelder a conclu en disant : « L'ERIC-BBMRI croit en l'importance de services permettant de rendre possibles de nouveaux traitements, cependant, la recherche biomédicale ne saurait se faire en vase clos : elle nécessite une approche multidisciplinaire. C'est pourquoi nous augmentons notre collaboration avec les autres ERIC afin de garantir, à l'avenir, les infrastructures de recherche biomédicale. C'est aussi pourquoi nous accueillons les conclusions du conseil relatives à l'accélération de la diffusion des connaissances au sein de l'UE : notre vision s'inscrit dans la même optique. »

L'ERIC-BBMRI rassemble plus de 500 biobanques parmi ses membres et une organisation internationale. La base de données de l'ERIC-BBMRI, le plus vaste catalogue d'échantillons au monde, permet aux utilisateurs de consulter plus de 100 millions d'échantillons en ligne. La mission de la BBMRI est de faciliter l'accès aux ressources biologiques et aux établissements biomédicaux. Elle joue un rôle central lorsqu'il s'agit de « rendre possibles de nouveaux traitements ».

La BBMRI est une organisation internationale relevant de la législation européenne. Son siège est à Graz, en Autriche, et elle possède un bureau de liaison à Bruxelles.

L'ERIC-BBMRI apporte son soutien et ses services aux biobanques locales par l'intermédiaire de ses antennes nationales (une par pays). Les antennes nationales participent activement à la gestion au jour le jour de l'ERIC-BBMRI et fournissent des informations en retour au niveau national. Les services de l'ERIC-BBMRI couvrent trois grands domaines : les questions éthiques, juridiques et sociétales (ELSI), la gestion de la qualité et les solutions informatiques qui permettent aux utilisateurs de consulter les collections en ligne et d'en demander l'accès :

Note de la rédaction :

Membres de l'ERIC-BBMRI : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Norvège, République tchèque, Royaume-Uni, Suède

Observateurs de l'ERIC-BBMRI : Chypre, Suisse, Turquie, CIRC/OMS

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180604006417/fr/

CONTACT: BBMRI-ERIC

Luc Deltombe

Directeur des communications

E-mail :luc.deltombe@bbmri-eric.eu

Téléphone : +43 316 349 917 21

www.bbmri-eric.eu

KEYWORD: AUSTRIA BULGARIA EUROPE ITALY

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION OTHER EDUCATION HEALTH OTHER HEALTH RESEARCH SCIENCE

SOURCE: BBMRI-ERIC

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/04/2018 04:47 PM/DISC: 06/04/2018 04:47 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180604006417/fr