American Crew und Harley-Davidson feiern gemeinsames Erbe

American Crew, ein führendes Unternehmen im Bereich professioneller Pflegeprodukte für Männer, freut sich, die Zusammenarbeit mit Harley-Davidson Motorcycles ankündigen zu können. Diese beiden ikonischen Marken, die weltweit für ihr besonderes Erbe und ihre Werte bekannt sind, kooperieren eng, um Kunden weltweit einzigartige Erlebnisse und Veranstaltungen zu bieten.

American Crew x Harley-Davidson Style for the Road Campaign

„Diese Kooperation mit Harley-Davidson ist ein Meilenstein in der Firmengeschichte von American Crew, einem Unternehmen, das kurz vor dem Begehen seines 25. Firmenjubiläums steht“, so David Raccuglia, Gründer der Marke American Crew. „Wir freuen uns, die Marken mithilfe unserer gemeinsamen Werte wie Freiheit und Selbstentfaltung näher zusammen zu bringen.“

Raccuglia, ein bekannter Standfotograf, machte die Aufnahmen für die kommende American Crew- und Harley-Davidson-Werbekampagne Style for the Road im vergangenen Frühjahr in Marfa, Texas. Die Bilder werden in Werbe- und Markenkollateralmaterial in Frisörsalons und Barbershops weltweit erscheinen. Die beiden Marken werden im Verlauf der Partnerschaft in mehreren Social Media-Kampagnen und Public Relations-Initiativen gemeinsam auftreten, darunter bei den Feierlichkeiten anlässlich des 115. Geburtstags von Harley-Davidson im August.

„Sowohl American Crew als auch Harley-Davidson, beide in ihren Kategorien führende Marken, werden Nutzen aus der digitalen Kooperation und dem Austausch bei Verbraucherveranstaltungen und Events für Fachleute ziehen“, so David Carvalho, Global President of Portfolio Brands bei Revlon. „In den kommenden Monaten wird unsere neue Kampagne Style for the Road die Stärken und Werte beider Marken zusammenführen, wodurch unsere American Crew-Kerninitiativen unterstützt werden.“

Zum Start der Zusammenarbeit filmte und produzierte American Crew einen kurzen Film, in dem beide ikonischen Marken vorgestellt werden und der ab heute auf der Youtube -Seite von American Crew angezeigt werden kann. Die vollständige Style for the Road -Kampagne wird im Juli live geschaltet.

Fans können der Reise von American Crew und Harley-Davidson auf www.americancrew.com und auf Instagram, Twitter, Facebook und Youtube unter den Hashtags #stylefortheroad und #HDxAC folgen.

Über American Crew :

American Crew wurde 1994 von David Raccuglia gegründet und ist marktführend bei professionellen Pflegeprodukten speziell für Männer sowie als Marke richtungweisend für Trends in Stil, Haarpflege, Frisuren und Körperpflege. Die Produkte werden über mehr als 30.000 Salons in 40 Ländern vertrieben. American Crews Reihe der Grooming-Produkte bietet mit Kategorien wie Haar- und Körperpflege, Rasur, Styling und Düften, die exklusiv bei Friseursalons, Barbershops und autorisierten Einzelhändlern erhältlich sind, umfassend alles, was Männer brauchen, um ihren Stil zu pflegen. American Crew hat sich dem Ziel verschrieben, Männern bei der Betonung ihres individuellen Stils zu helfen und ihr persönliches Image herauszuarbeiten. Das Unternehmen unterstützt Stylisten durch Fortbildung, Marketing und Fotografie bei der Kommunikation der Markenvision in Sachen Pflege und Mode – klassischer Stil, Zuverlässigkeit und Selbstvertrauen – im Markt. Weitere Informationen finden Sie unter www.americancrew.com.

Über Harley-Davidson Motor Company

Seit 1903 baut die Harley-Davidson Motor Company schwere Cruiser- und Touring-Motorräder, darunter auch Sondermodelle, und bietet ein vollständiges Sortiment Ersatzteile und Zubehör für Harley-Davidson ® -Motorräder sowie Motorradkleidung, Ausstattung und Fanartikel aller Art an. Weitere Informationen finden Sie unter www.h-d.com.

