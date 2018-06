American Crew y Harley-Davidson se unen para celebrar un legado compartido

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--jun. 4, 2018--American Crew, empresa líder en productos de cuidado personal para hombres, tiene el placer de anunciar su alianza con Harley-Davidson Motorcycles. Estas dos marcas icónicas, mundialmente conocidas por honrar sus legados y valores, están trabajando juntas para crear experiencias y eventos únicos para consumidores en todo el mundo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180604006358/es/

American Crew x Harley-Davidson Style for the Road Campaign

“Esta colaboración con Harley-Davidson es un hito en la historia de American Crew, que está muy cerca de su 25 o aniversario al servicio de profesionales y consumidores", afirmó David Raccuglia, fundador de la marca American Crew. "Nuestro objetivo es conectar las marcas a través de nuestros valores compartidos de libertad y expresión personal".

Raccuglia, un fotógrafo editorial de primer nivel, se encargó de la inminente campaña publicitaria de American Crew y Harley-Davidson, Style for the Road, en Marfa (Texas) la primavera pasada. Las imágenes aparecerán en publicidades y material complementario de la marca en peluquerías y salones de belleza alrededor del mundo. Las dos marcas confluirán en muchas acciones en las redes sociales y de relaciones públicas durante el curso de la alianza, incluida la celebración del 115 o aniversario de Harley-Davidson en agosto.

“American Crew y Harley-Davidson, dos marcas líderes en sus rubros, recibirán beneficios mutuos a lo largo de las colaboraciones y los intercambios digitales en eventos para consumidores y profesionales", señaló David Carvalho, presidente global de marcas de porfolio de Revlon. “En los próximos meses, nuestra nueva campaña Style for the Road unirá la fuerza y los valores de ambas marcas para apoyar nuestras iniciativas claves en American Crew”.

Como puntapié inicial de la colaboración, American Crew produjo un cortometraje donde se incluyen estas dos marcas icónicas que ya puede verse en el canal de Youtube de American Crew. La campaña completa Style for the Road se lanzará en julio.

Los seguidores pueden informarse sobre el recorrido de American Crew y Harley-Davidson en www.americancrew.com y en Instagram, Twitter, Facebook y Youtube con los hashtags #stylefortheroad y #HDxAC.

Acerca de American Crew :

Fundada por David Raccuglia en 1994, American Crew se transformó en una compañía líder en productos de cuidado personal para hombres y definió su estilo, cuidado del cabello y tendencias de imagen personal. En la actualidad, los productos de American Crew se distribuyen en más de 30 000 peluquerías de aproximadamente 40 países. La familia de productos de American Crew incluye todo lo necesario para crear y cuidar el estilo de los hombres, como productos para el cabello, el cuerpo, la barba y fragancias, que se encuentran disponibles de manera exclusiva en peluquerías, salones de belleza y comercios autorizados. American Crew tiene un compromiso permanente con la mejora del estilo y la imagen personal de los hombres, además de proveer apoyo comercial, de educación y de imagen para ayudar a que los estilistas comuniquen al mercado la visión que la marca tiene del cuidado personal y la moda de los hombres: estilo clásico, confianza y seguridad. Para más información, visite www.americancrew.com.

Acerca de Harley-Davidson Motor Company

Desde 1903, Harley-Davidson Motor Company viene cumpliendo sueños de libertad personal con motocicletas crucero, de turismo y personalizadas, eventos y experiencias de manejo, y una completa línea de repuestos de motocicletas, accesorios, merchandising, equipos e indumentaria para el manejo Harley-Davidson ®. Para más información, visite www.h-d.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180604006358/es/

CONTACT: Para American Crew

Megan Carroll

megan.carroll@seengroup.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA NEW YORK

INDUSTRY KEYWORD: LUXURY SOCIAL MEDIA AUTOMOTIVE MOTORCYCLES RETAIL COMMUNICATIONS FASHION MARKETING PUBLIC RELATIONS/INVESTOR RELATIONS

SOURCE: Revlon

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/04/2018 03:55 PM/DISC: 06/04/2018 03:55 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180604006358/es