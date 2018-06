American Crew e Harley-Davidson se unem para celebrar a herança compartilhada

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--jun 4, 2018--American Crew, líder profissional em cuidados pessoais para homens, tem o prazer de anunciar que se uniu à Harley-Davidson Motorcycles. Estas duas marcas icônicas, conhecidas mundialmente por homenagear sua herança cultural e valores, se uniram para criar experiências e eventos exclusivos para consumidores do mundo inteiro.

American Crew x Harley-Davidson Style for the Road Campaign

“Esta colaboração com a Harley-Davidson é um marco na vida da American Crew, que está próxima de comemorar o seu 25 o aniversário no atendimento de profissionais e consumidores”, disse David Raccuglia, fundador da marca American Crew. “Estamos ansiosos com a perspectiva de unir as marcas através de nossos valores compartilhados de liberdade e autoexpressão.”

Raccuglia, um dos mais importantes fotógrafos editoriais, fotografou a próxima campanha publicitária da American Crew e Harley-Davidson, Style for the Road, em Marfa, Texas, nesta primavera passada. As imagens aparecerão em anúncios e materiais publicitários da marca em salões e barbearias do mundo inteiro. As duas marcas vão se reunir em várias promoções de mídias sociais e iniciativas de relações públicas ao longo da parceria, incluindo a comemoração do 115 o aniversário da Harley-Davidson em agosto.

“Tanto a American Crew quanto a Harley-Davidson, duas importantes marcas em suas categorias, se beneficiarão mutuamente através de colaborações digitais e intercâmbios em eventos profissionais e do consumidor”, afirmou David Carvalho, presidente global do Portfólio de Marcas na Revlon. “Nos próximos meses, nossa nova campanha, Style for the Road, reunirá a força e os valores de ambas as marcas, apoiando as principais iniciativas da American Crew.”

Para dar início a essa colaboração, a American Crew filmou e produziu um curta que apresenta as duas marcas icônicas e que pode ser assistido hoje no canal do Youtube da American Crew. A campanha completa Style for the Road será lançada em julho.

Os fãs podem seguir a jornada da American Crew e da Harley-Davidson acessando o site www.americancrew.com e pelo Instagram, Twitter, Facebook e Youtube com as hashtags #stylefortheroad e #HDxAC.

Sobre a American Crew :

Fundada por David Raccuglia em 1994, a American Crew se tornou líder profissional em cuidados pessoais para homens, definido estilos e tendências para cuidados com os cabelos e a aparência. Atualmente, a American Crew é distribuída em cerca de 30 mil salões em mais de 40 países. A família American Crew de produtos para cuidados pessoais oferece tudo que é necessário para a criação e cuidados dos estilos para homens, incluindo produtos para as categorias cabelo, corpo, barba, estilos e fragrâncias, disponíveis exclusivamente em salões, barbearias e revendedores autorizados. A American Crew tem um compromisso contínuo no aprimoramento do estilo masculino e melhoria de sua imagem pessoal, além de oferecer suporte em educação, marketing e imagem para ajudar estilistas a comunicar a visão da marca em cuidados pessoais e moda masculina – estilo clássico, confiabilidade e confiança – para o mercado. Para mais informações, visite www.americancrew.com.

Sobre a Harley-Davidson Motor Company

Desde 1903, a Harley-Davidson realiza sonhos de liberdade pessoal, com motocicletas Custom, Cruiser e Touring, oferecendo experiências de pilotagem e eventos, além de uma linha completa da Harley-Davidson ® de peças, acessórios, mercadorias em geral, equipamentos e vestuário para pilotagem. Para mais informações, visite www.h-d.com.

