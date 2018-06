Le nouvel outil REAL Space Navigator franchit la barrière du milliard de composés

KIEV, Ukraine & SANKT AUGUSTIN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juin 4, 2018--Enamine Ltd., un chef de file des composés, et BioSolveIT GmbH, un leader des logiciels de découverte médicamenteuse, ont annoncé ce jour la disponibilité de la prochaine génération de REAL Space Navigator, un outil de recherche efficace au sein du plus grand marché de produits chimiques achetables au niveau mondial. Initialement lancée en février cette année, la deuxième version de REAL Space Navigator offre à présent un accès "recherche et localisation" à un ensemble inégalé de 3,8 milliards de composés de faible poids moléculaire prêts à l'achat.

La recherche sur bases de données de composés commercialement disponibles est une approche standard pour faire progresser la localisation de composés. Toutefois, le stock mondial de composés de filtrage a déjà été largement exploré, ce qui complique l'identification de nouvelles molécules prometteuses et accentue la nécessité d'un accès rapide à des composés novateurs.

À l'aide de la technologie logicielle exclusive de BioSolveIT, REAL Space Navigator assemble efficacement les molécules synthétiquement réalisables en s'appuyant sur la similarité de la molécule de requête, pour associer les blocs de construction d'Enamine d'une manière appropriée et prédéfinie par Enamine. Ceci permet aux chercheurs d'explorer l'espace chimique au-delà des méthodes de recherches conventionnelles actuelles.

La prochaine génération de REAL Space Navigator a été développée avec l'ajout de nouvelles transformations et de nouveaux blocs de construction pour augmenter l'espace de composés REAL ( RE adily A ccessib L e) et optimiser le logiciel afin d'accélérer encore la vitesse d'accès au catalogue virtuel géant et de fournir des résultats en quelques minutes à peine sur un ordinateur standard.

Michael Bossert, chef des alliances stratégiques chez Enamine, déclare : "L'échelle et la vitesse de développement de l'espace de recherche ont dépassé nos propres attentes. Cela va changer la donne pour l'accès à des molécules novatrices et la valeur de PI associée. Avec près de 4 milliards de composés sélectionnables et une vitesse de synthèse exceptionnelle de trois semaines après la commande, nous venons d'ouvrir de nouveaux axes pour la découverte médicamenteuse, avec des délais sans précédent. L'adoption immédiate par nos clients indique que nous répondons véritablement à un besoin jusque-là insatisfait."

Dr Christian Lemmen, CEO de BioSolveIT, ajoute: "La version 2 de REAL Space Navigatordépasse non seulement la barrière des neuf chiffres, mais entre à présent dans une échelle qui pourrait ne pas être énumérée, et encore moins exploitée, par les méthodes conventionnelles. L'expérience utilisateur est unique en son genre. Les recherches, qui sont 100% sécurisées par le pare-feu, sont effectuées en quelques minutes, en puisant dans un univers de possibilités pour générer des thérapies innovantes".

Enamine et BioSolveIT présenteront les résultats de leur collaboration réussie lors de la conférence EFMC-ISMC 2018 à Ljubljana (Slovénie) du 2 au 6 septembre 2018. Pour de plus amples renseignements sur REAL Space Navigator, rendez-vous sur: www.biosolveit.de/REALSpaceNavigator.

À propos d'Enamine Ltd. http://www.enamine.net

Créée à Kiev (Ukraine) en 1991, Enamine est une société du secteur chimique produisant des blocs de construction et des bibliothèques de filtrage de renommée mondiale. L'actif majeur de la société est la plus grande collection de blocs de construction à l'échelle mondiale: 150 000 en stock avec 2 000 ajouts synthétisés tous les mois. Ces composés fonctionnalisés de recherche fournissent un important avantage compétitif à la société dans la fourniture de bibliothèques de composés personnalisés, tout particulièrement dans le cadre de collaborations de chimie médicale ou de programmes d'optimisation de collection de composés. Le concept REAL ( re adily a ccessib l e) d'Enamine est basé sur l'énumération et la sélection soignées et guidées par les connaissances de composés pouvant être produits en toute confiance à partir d'un inventaire de blocs de construction utilisant plus de 160 procédures de réaction validées.

À propos de BioSolveIT GmbH www.biosolveit.com

BioSolveIT est une société internationale de solutions et services informatiques destinés à la chimie médicale. La société doit son renom à ses solutions logicielles personnalisées de qualité supérieure pour l'estimation d'affinité, la conception structurelle, le docking, l'alignement moléculaire flexible, la recherche sur bases de données, la conception de bibliothèque, et l'analyse. Les technologies visuelles et de calcul haute performance de BioSolveIT détiennent plusieurs records mondiaux et présentent un bilan éprouvé dans la recherche pharmaceutique de pointe auprès de pratiquement tous les acteurs majeurs du secteur, comme AstraZeneca, F.A. Hoffmann-La Roche, BASF, Bayer, Boehringer-Ingelheim, GSK, Novartis, Zealand Pharma, Pfizer, Sanofi, et bien d'autres.

BioSolveIT est basé à Sankt Augustin (Allemagne), et dispose d'un bureau d'assistance et de vente à Seattle (États-Unis), et de plusieurs partenaires de distribution au Japon, en Chine et en Inde.

