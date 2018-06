A ROKA és az IRONMAN elmélyíti együttműködését egy globális partnerségi megállapodás megkötésével

Tampa, Florida állam és Austin, Texas állam, USA--(BUSINESS WIRE)--jún. 4, 2018--A Wanda Sports Holdings tulajdonába tartozó vállalat, az IRONMAN ma bejelentette, hogy több évre szóló globális partnerségi megállapodást kötött az austini székhelyű, különféle sportfelszereléseket gyártó ROKA -val, melynek alapján tovább bővül a két cég közti együttműködés. Az újonnan létrejött partnerségi megállapodás értelmében a ROKA lesz az IRONMAN ®, az IRONMAN Világbajnokság (IRONMAN World Championship) és a féltávú, 70,3 mérföldes IRONMAN 70.3 ® Világbajnokság (IRONMAN 70.3 ® World Championship) események hivatalos globális vízisportöltözék- és úszóruházat-szállítója (Official Global Wetsuit and Swim Partner).

Ez a sajtóközlemény multimédia-tartalommal rendelkezik. A teljes tartalmat itt találja: https://www.businesswire.com/news/home/20180604005890/hu/

The most inspiring swim start in all of triathlon. #FindFaster #IMKona (Photo: Business Wire)

Az IRONMAN és a ROKA partnerségi megállapodása tovább szélesíti a két cég közti, 2014-ben kezdődött együttműködést. Amellett, hogy a ROKA a szerte a világon megrendezett IRONMAN versenyeken prominensebb szerepet tölt majd be, a ROKA és az IRONMAN együttműködnek az IRONMAN Világbajnokságokon használatos úszósport-termékek biztosítása terén is az IRONMAN verseny idei 40. évfordulójának tiszteletére. A ROKA ugyanakkor a www.ironmanstore.com és a roka.com weboldalon keresztül a két cég együttes márkanevével ellátott úszóöltözékeket és sporttermékeket is értékesíteni fog, és továbbra is kiadja a Leggyorsabb ROKA Úszó Díjat (Fastest ROKA Swimmer Award), amellyel a különböző versenyeken az egyes korcsoportokban az úszásban a legjobb eredményt elérő sportoló teljesítményét ismeri el.

"Nagy örömünkre szolgál, hogy bővíthetjük az IRONMAN-nel való együttműködésünket" - mondta el a ROKA vezérigazgatója és társalapítója, Rob Canales. "A kitartást és akaraterőt próbára tevő sportesemények közt az IRONMAN versenyek biztosítják a világon a legjobb versenyzési élményt, és a ROKA biztosítja az ezeken a versenyeken részt vevő sportolók számára a világon a legjobb, minden igénynek megfelelő technikai felszereléseket. Izgatottan várjuk, hogy megkezdhessük az új termékek és szolgáltatások bevezetését célzó közös munkát az IRONMAN-nel, illetve, hogy meglévő termékeinkkel még több sportolót láthassunk el szerte a világon."

Az utóbbi hat év során a ROKA számos olyan cikket tervezett, amelyek a világon a legmodernebb, csúcstechnológiát képviselő terméknek számítanak a neoprén úszóöltözékek, úszószemüvegek, napszemüvegek, úszóruhák és versenyruházat kategóriákban, és amelyek jó néhány világrekordhoz és több mint 50 IRONMAN és IRONMAN 70.3 versenyen az első helyezés eléréséhez segítették a legjobb triatlonistákat, ideértve Javier Gómez Noya -t, Lucy Charles-t, Tim Reedet, Melissa Hauschildtot, Luke McKenzie-t, Meredith Kesslert, Linsey Corbint, Jesse Thomas-t és számos további sportolót. Az új partnerségi megállapodásnak köszönhetően az IRONMAN versenyeken részt vevő sportolóknak lehetősége nyílik kipróbálni a ROKA úttörő technológiai megoldásait, mielőtt az egyes IRONMAN eseményeken az IRONMAN Falukban megvásárolják azokat, és a versenyeket megelőző időszakban kizárólagos hozzáférést kapnak az új termékekhez.

"A ROKA által gyártott Maverick neoprén úszóöltözéket és Viper úszóruhát először 2014-ben próbáltam ki, és azóta is használom mindkettőt, bár néha meglehetősen nehéz volt hozzájutni ezekhez a termékekhez az USA-n kívül" - mesélte Javier Gómez Noya, a kétszeres IRONMAN 70.3 világbajnok, aki az év egy részét Spanyolországban tölti, a fennmaradó időt pedig Újzélandon. "A kiszélesített együttműködés eredményeként az IRONMAN sportolók most már a világon mindenhol hozzájuthatnak azokhoz a csúcstechnológiát képviselő termékekhez, amelyek az elmúlt négy évben az én titkos fegyveremnek számítottak."

Mindössze hat év telt el a szerény kezdet óta, amikor a ROKA létrejött egy austini garázsban, de ez a néhány év elég volt arra, hogy a ROKA termékei meghódítsák a világot: ma már szerte a világon számtalan triatlonista és több száz multisport-csapat kizárólag a ROKA neoprén úszóöltözékeit és úszóruháit használja, és a cég Viper úszóruhája már jó néhány éve a legnépszerűbb úszóruha az IRONMAN Világbajnokságokon, ahol többet látni belőle, mint bármely egyéb márkából.

"A ROKA innováció iránti elkötelezettsége és ötletgazdagsága olyan jellemzők, amelyek sportolóink igényeinek kielégítése szempontjából a legelőnyösebbnek számítanak egy vállalat esetében" - fejtette ki Matthieu Van Veen, az IRONMAN pénzügyi vezetője. "Nagy várakozással tekintünk együttműködésünk elmélyítése elé, amelynek köszönhetően sportrendezvényeinken világszerte igénybe vehetjük majd a cég termékeit, és a ROKA úszók számára kifejlesztett öltözékeit világszerte biztosíthatjuk sportolóink számára."

2018-ban a ROKA jelen lesz az IRONMAN ® és az IRONMAN 70.3 ® Series rendezvényeken (ideértve 40 versenyt Észak-Amerikában, 32-t Európában és 13-at a csendes-óceáni térségben), valamint az IRONMAN Világbajnokságon és az IRONMAN 70.3 Világbajnokságon is. Mindegyik IRONMAN verseny egy 2,4 mérföldes úszásból, egy 112 mérföldes kerékpározásból és egy 26,2 mérföldes futásból áll, míg az IRONMAN 70.3 versenysorozatba tartozó, ún. féltávú versenyeken a versenyzőknek 1,2 mérföldet kell úszniuk, 56 mérföldet kerékpározniuk és 13,1 mérföldet futniuk.

Az IRONMAN márkáról és a globális rendezvénysorozatról további információkért látogasson el a következő weboldalra: www.ironman.com.

További információk a ROKA-ról a következő internetes címen állnak rendelkezésre: roka.com.

Amit a ROKA-ról tudni kell…

Bár a ROKA igen szerény körülmények közt, egy garázsban kezdte meg működését a texasi Austin városában, alapítói tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy mit akarnak és mit képesek elérni. A ROKA küldetésének tekinti, hogy hozzájáruljon az emberek képességeinek kibontakoztatásához, biztosítva az ehhez szükséges eszközöket és inspirációt, és példát mutatva akaraterejével és lelkesedésével. A ROKA azokat szolgálja, akik nem elégszenek meg a középszerűséggel, hanem arra törekszenek, hogy mindig új normákat hozzanak létre és újra és újra kitolják a határokat - minden téren, a helytől és időtől függetlenül.

2013-as indulása óra a ROKA sportolói több mint egy tucat világbajnoki címet nyertek el, és kulcsfontosságú szerepet játszottak egy sor szabadalmaztatott és díjnyertes termék tervezésében és fejlesztésében. 2016-ban a ROKA 18 sportolót küldött ki a riói olimpiára, akik arany és bronz medállal tértek vissza. Pjongcsangban a ROKA folytatta a diadalmenetet: a cég Advanced Performance szemüvegeit viselő sportolói első és harmadik helyezést értek el az olimpián. 2018-ban már szerte a világon az élvonalbeli atléták, futók, kerékpárversenyzők, triatlonisták, gyorskorcsolyázók, strandröplapda versenyzők és az állóképességet és erőnlétet próbára tevő terep- és akadályversenyek résztvevőinek többsége a ROKA szemüvegeiben versenyzett a jelentősebb rendezvényeken.

A ROKA termékek bárhol a világon megvásárolhatók a www.roka.com weboldalon, illetve a ROKA kiskereskedelmi partnereinek üzleteiben. Prémiumkategóriás, a lehető legjobb versenyteljesítményt elősegítő szemüvegeinkről további információkért kérjük, látogasson el honlapunkra, vagy kövesse a ROKA-t a közösségi oldalakon: Facebook, Twitter és Instagram.

Amit az IRONMAN-ről tudni kell…

A Wanda Sports Holdings tulajdonába tartozó IRONMAN rendezvényportfóliójában számos globális esemény szerepel, mint például az IRONMAN ® Triathlon Series, az IRONMAN ® 70.3 ® Triathlon Series, az 5150™ Triathlon Series, a Rock n' Roll Marathon Series ®, az Iron Girl ®, az IRONKIDS ®, az International Triathlon Union World Triathlon Series, terepkerékpáros versenyek (ideértve az UCI Velothon ® Series-t), hegyikerékpáros versenyek (köztük az Absa Cape Epic ® ), nemzetközi maraton versenyek (ideértve a Standard Chartered Singapore Marathont) és számos egyéb multisport verseny. Az IRONMAN bőséges rendezvénykínálata és a Wanda Sports Holdings által szervezett egyéb sportesemények évente összesen több mint egymillió ember számára biztosítanak lehetőséget kitartást és erőnlétet próbára tévő versenyeken való részvételre. Az ikonikus IRONMAN ® rendezvénysorozat a legjelentősebb tömegsport-eseménynek számít a világon. Mióta 1978-ban létrejött az IRONMAN ® márka, a még a legnagyobb kihívást jelentő terepakadályokat is legyőző résztvevők bebizonyították, hogy a verseny jelmondata (ANYTHING IS POSSIBLE ® [MINDEN LEHETSÉGES]) valóban igaz. Az eredetileg alkalmi sporteseményként megrendezett IRONMAN igen gyorsan globális "jelenséggé" nőtte ki magát: ma már évente több mint 200 IRONMAN versenyre kerül sor mintegy 50 országban. További információkért látogasson el a követekező weboldalra: www.ironman.com.

Amit a Wanda Sports Holdingsról tudni kell…

A Wanda Sports Holdings a világ egyik vezető sportrendezvény-szervező cége, mely azzal a céllal jött létre, hogy kiaknázza a globális sport ágazat kínálta lehetőségeket és hozzájáruljon a bőséges nemzetközi sportrendezvény-kínálat kiszélesítéséhez három kulcsfontosságú területen: 1) látványsportok (média- és marketing üzletág), 2) részvételi sportok (aktív életstílus üzletág), 3) szolgáltatások (digitális szolgáltatások, gyártás és szolgáltatások üzletág). A Wanda Sports Holding részét képezi a nemzetközi sportmarketing vállalat, az Infront Sports & Media, az erőnlétet és kitartást próbára tévő versenyeket szervező ikonikus IRONMAN, valamint a Wanda Sports China. A vállalat központja Kínában, Kanton városában található.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Forrásverzió a businesswire.com címen:https://www.businesswire.com/news/home/20180604005890/hu/

CONTACT: ROKA

Editorial contact

Diane Thibert

VP Communications & Public Relations

(310) 804-2400 /diane@roka.com

vagy

IRONMAN

Dan Berglund

Director of Communications

Press@ironman.com

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA CHINA FLORIDA TEXAS

INDUSTRY KEYWORD: EXTREME SPORTS RUNNING SWIMMING RETAIL FASHION SPORTS BIKING/CYCLING

SOURCE: ROKA

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/04/2018 10:36 AM/DISC: 06/04/2018 10:36 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180604005890/hu