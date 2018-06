Neue zusammenfaltbare Film-Pak Kartuschen von Nordson EFD bieten nachhaltige Zweikomponenten Verpackung

EAST PROVIDENCE, R.I.--(BUSINESS WIRE)--Jun 4, 2018--Nordson EFD, ein Unternehmen der Nordson-Gruppe (NASDAQ: NDSN ) und weltweit führender Hersteller von Präzisions-dosiersystemen, stellt mit Film-Pak ® nachhaltige Doppelkartuschen auf Folienbasis für Zweikomponenten (2K) Verpackungs- und Dosieranwendungen vor.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Die neue Falttechnik auf Folienbasis reduziert das Verpackungsabfallvolumen um mehr als 85%. Werden Industrieflüssigkeiten aus Film-Pak Kartuschen dosiert, verdichtet sich die Folienverpackung in einen einzigartig gestalteten „Deckel“, der dann als einziger Abfall anfällt. Wenn herkömmliche, starre Doppelkartuschen entleert werden, wird die gesamte Kartusche zum Abfall. Im Wesentlichen ergeben sieben komprimierte Film-Pak 1:1-Kartuschen mit einem Volumen von jeweils 600 ml (300 x 300 ml) das gleiche Abfallvolumen wie eine einzelne starre 1:1-Standardkartusche mit 600mL (300 x 300mL).

„Fluidhersteller und Endverbraucher werden von der deutlichen Reduzierung der Verpackungsabfälle profitieren, die mit geringeren Entsorgungskosten einhergeht“, sagte Peter Kuzyk, Business Manager of Fluid Formulators and Packagers bei Nordson EFD. „Vielleicht noch wichtiger ist, dass Film-Pak die Zukunft der nachhaltigen Flüssigkeitsverpackung darstellt, indem es zu einer geringeren CO2-Bilanz beiträgt und so die Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen unterstützt.

Außerdem sind Film-Pak Kartuschen mit einer Vielzahl standardmäßiger 2-Komponenten-Dosierpistolen und -Sprühsystemen kompatibel, wenn wiederverwendbare starre Haltesysteme mit integrierten Kolben verwendet werden. Spezielle Dosierpistolen mit integrierten Film-Pak Halterungen sind ebenfalls erhältlich. Film-Pak ist auch mit einer breiten Palette von statischen Mischern kompatibel, die sowohl spiralförmige als auch quadratische Ausführungen umfassen, wie z. B. dem innovativen quadratischen Einwegmischer OptiMixer™.

Weitere Vorteile von Film-Pak:

Geringeres Abfallvolumen ohne Beeinträchtigung der Haltbarkeit, Mischsteuerung oder Mischleistung Wiederverschließbare Auslässe für nicht vollständig verbrauchte Gebinde, die zur späteren Verwendung gelagert werden können Innovative, dichte Verbindung der Folienschichten mit dem Deckel Innere Folienschichten mit versiegelnder Wirkung zur Vermeidung von chemischem Abbau Schnelle, einfache Befüllung mit zwei Fülloptionen – entweder durch die Auslassdüse oder durch spezielle Ports im Deckel Inertfolie für eine optimierte Flüssigkeitsverpackung

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Nordson EFD unter nordsonefd.com/Film-Pak

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über die Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

