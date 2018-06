Les nouvelles cartouches Film-Pak compressibles de Nordson EFD assurent un conditionnement bi-composant écologique

EAST PROVIDENCE, Rhode Island--(BUSINESS WIRE)--juin 4, 2018--Nordson EFD, une société de Nordson (NASDAQ: NDSN ), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision, présente les cartouches doubles souples écologiques Film-Pak ® pour le conditionnement et les applications de dépose de produits bi-composants.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180604005045/fr/

La nouvelle technologie de film compressible réduit de plus de 85% le volume des déchets d'emballage. Au fur et à mesure que les fluides industriels dans les cartouches Film-Pak sont déposés, l'emballage filmé se compresse dans un embout unique en son genre, qui devient un déchet. Alors que les cartouches doubles rigides traditionnelles, une fois vidées, deviennent un déchet dans leur totalité. Dans la pratique, sept embouts Film-Pak compressés de ratio 1:1 et de 600 ml (300 x 300 ml) remplacent une cartouche rigide standard de ratio 1:1 et de 600 ml (300 x 300mL) dans les décharges.

"Les fabricants de fluides et les utilisateurs finaux tireront profit de cette réduction significative des déchets d'emballage, qui permet de diminuer les coûts d'élimination", déclare Peter Kuzyk, responsable commercial des formulateurs et des conditionneurs de fluides chez Nordson EFD. "Plus important encore peut-être, la solution Film-Pak représente l'avenir du conditionnement durable des fluides dans le sens où elle contribue à une empreinte carbone réduite, ce qui appuie les initiatives de l’entreprise en matière de développement durable."

En outre, la solution Film-Pak est compatible avec une large gamme de pistolets de dépose et de systèmes de pulvérisation bi-composants standard en utilisant un manchon rigide réutilisable avec pistons intégrés. Des pistolets de dépose spécifiques équipés de manchons Film-Pak sont également disponibles. Film-Pak est aussi compatible avec une large variété de mélangeurs statiques, y compris ceux de conception en spirale et carrée, comme l'innovant OptiMixer™ carré jetable.

La solution Film-Pak offre d'autres avantages, notamment :

Réduction des déchets sans sacrifier la durée de conservation, le contrôle du ratio, et la performance du mélange Embouts refermables pour les produits à entreposer et à utiliser ultérieurement Les deux cylindres en film sont assemblés aux embouts rigides par un système innovant antifuite Les parois internes des cylindres sont traitées pour empêcher toute dégradation chimique Deux options de remplissage rapide et facile — par le haut ou par le bas des catouches Film inerte pour un stock optimisé des conditionnements de fluides

Pour de plus amples renseignements, retrouvez Nordson EFD en ligne sur nordsonefd.com/Film-Pak, twitter.com/NordsonEFD, ou linkedin.com/company/nordson-efd, par email à l'adresse info@nordsonefd.com, ou par téléphone au +1 401 431 7000 ou au 800 556 3484.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux addresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

