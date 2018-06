Accuride Corporation finalise l’acquisition de mefro wheels GmbH

EVANSVILLE, Ind. & SOLINGEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juin 4, 2018--Accuride Corporation (« Accuride » ou « la Société »), un fournisseur de composants pour le secteur nord-américain et européen des véhicules utilitaires, a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de mefro wheels GmbH (« Mefro Wheels »), conformément à l’accord d’acquisition présenté le 19 juin 2017. Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilées. Établie à Solingen, en Allemagne, la société Mefro Wheels fournit des roues en acier aux secteurs européen et asiatique de l’automobile, des véhicules utilitaires ainsi que des engins de chantier et machines agricoles et possède huit sites de fabrication en Europe et en Asie. La transaction de clôture fait suite à l’achèvement du processus européen d’autorisation de fusion.

« Grâce à l’acquisition de Mefro Wheels, Accuride devient un leader mondial du secteur, bénéficiant ainsi d’une position forte pour la fourniture de solutions pour systèmes d’extrémité de roue à l’industrie mondiale de l’automobile et des véhicules utilitaires », a déclaré Rick Dauch, PDG d’Accuride. « La réunion de nos deux entreprises est une opération qui va changer la donne en étendant la couverture géographique et les ressources d’Accuride et en renforçant considérablement notre capacité à servir les clients OEM dans le monde entier. Outre le doublement de notre activité-clé, à savoir les roues, nous bénéficions d’une position immédiate sur le marché automobile européen et dans le segment mondial des équipements hors-route, ce qui nous offre plusieurs opportunités de générer une croissance organique supplémentaire. »

Avec l’acquisition de Mefro Wheels, Accuride double son activité-clé portant sur les roues pour devenir un fournisseur mondial de roues et de composants pour extrémités de roues destinés aux véhicules utilitaires représentant une valeur de 1,1 milliard de dollars américains, employant quelque 5 000 personnes et possédant 16 sites de fabrication et de montage dans huit pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. La société va faire partie intégrante de l’entité commerciale Wheels Europe et Asie d’Accuride sous la direction de son Président, Scott Hazlett.

Accuride mettra en œuvre sa stratégie d’intégration éprouvée « Fix & Grow » composée d’investissements ciblés en capitaux et de processus de fabrication et qualité Lean standardisés pour porter les performances opérationnelles de ses sites nouvellement acquis aux niveaux de rang mondial comparables à ceux des usines nord-américaines primées de la société. Accuride poursuivra également une croissance organique rentable à l’échelle mondiale dans les segments de marché qu’elle dessert.

Changement de nom

Mefro Wheels sera rebaptisée Accuride, à compter de maintenant et pendant les 12 prochains mois. Cela permettra d’élargir la marque solidement implantée en Amérique du Nord au secteur européen et asiatique des véhicules utilitaires. Le changement de nom permet également d’introduire la marque Accuride dans le secteur européen et asiatique des voitures particulières et dans le segment mondial des équipements hors-route, ainsi que sur le marché des engins de chantier et des machines agricoles et industrielles. Les stratégies de marque spécifiques au marché sont en cours d’élaboration.

Une plateforme pour la croissance mondiale

L’intégration de Mefro Wheels marque la deuxième acquisition majeure d’Accuride sous la propriété de Crestview Partners, une importante société de capitaux privés basée à New York, qui a acquis Accuride en novembre 2016 en tant que plateforme de croissance dans le secteur mondial des composants pour véhicules utilitaires. Accuride a franchi la première étape de ce plan de croissance en mai 2017 lors de l’acquisition de KIC, un fournisseur mondial de roues et de systèmes d’extrémité de roue pour véhicules utilitaires basé à Vancouver, Washington (États-Unis).

À propos de Mefro Wheels

Acquis par Accuride Corporation en juin 2018, Mefro Wheels est un fabricant et fournisseur de roues en acier pour le secteur mondial de l’automobile, des équipements tout-terrain et des véhicules utilitaires, établi à Solingen, en Allemagne. Le secteur des véhicules routiers de la société privée fournit des roues en acier destinées aux véhicules utilitaires (camions, autobus, remorques de camions, véhicules utilitaires légers, etc.) ainsi qu’aux voitures particulières et aux remorques utilitaires. Son secteur tout-terrain fournit essentiellement des roues destinées aux engins de chantier et machines agricoles. Fondée en 1991, la société Mefro Wheels emploie quelque 3 000 personnes et possède trois sites de fabrication en Allemagne, deux en Russie et un en France, en Turquie et en Chine. Avec son acquisition par Accuride, Mefro Wheels intègre l’entité commerciale Accuride Wheels Europe et Asie.

À propos d’Accuride Corporation

Accuride Corporation, dont le siège social mondial est établi à Evansville, Indiana, États-Unis, est un fournisseur de systèmes d’extrémité de roue pour l’industrie mondiale des véhicules utilitaires. Ses produits incluent notamment des roues ainsi que des ensembles et composants pour extrémités de roues destinés aux véhicules utilitaires ; et des roues en acier pour l’industrie européenne de l’automobile et le marché mondial des engins de chantier et machines agricoles. Les produits de la société sont commercialisés sous ses propres marques, à savoir Accuride®, Accuride Wheel End Solutions™, Gunite®, KIC®, Kronprinz™ et Südrad™. Accuride est une société de portefeuille de Crestview Partners. Pour plus d’informations : www.AccurideCorp.com.

