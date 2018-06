Knowledge Tour 2018 : 220 personnes réunies pour s’ouvrir à l’organisation de demain

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juin 4, 2018--Elium, leader sur le marché européen des plateformes SaaS de partage de connaissances et de collaboration digitale, organisait le jeudi 17 mai 2018 la 3 ème édition du Knowledge Tour. Cet événement consacré au futur du travail et l’impact actuel et futur des évolutions technologiques, scientifiques et sociales sur la collaboration interne et le travail, a réuni plus de 220 personnes : Directeurs de l’innovation, DRH, Directeurs de la communication, DSI…

Plus de 20 intervenants de La SNCF, OVH, Lecko, le CNRS, le Groupe La Poste, l’institut Pasteur, In Extenso, TetraPak, Covea, Publicis Média … se sont relayés pour exposer de manière directe et sans langue de bois ce qu’ils vivent au quotidien au sein de leurs organisations. Workshops, jeux collaboratifs et échanges spontanés ont ponctué la journée.

Aller au-delà du digital

La transformation en cours va bien au-delà du digital car elle impacte l’être humain au plus profond de lui et pas seulement les outils qu’il utilise pour travailler. Pour transformer l’organisation il faut donc aussi repenser :

les méthodes et les outils : les diffuser à tous les niveaux de l’entreprise. les relations : elles doivent être éveillées, et à l’écoute de l’autre pour favoriser la bienveillance, même en cas d’échec. notre vision du potentiel humain : reconnaître la singularité du cerveau humain apprenant permanent.

Les réelles transformations prennent du temps - sept ans en moyenne selon plusieurs intervenants - mais les outils digitaux se mettent en place à court terme. La transparence au sein de l’organisation aidera à dépasser ce paradoxe. Selon Maud Le Moënne, Chargée de mission digital – Le Groupe La Poste, « il est important de modifier notre rapport au temps, au savoir et à l’autre ».

Fonder l’entreprise sur la confiance, la transparence et l’éthique

Pour transformer une organisation, il est nécessaire de se poser les bonnes questions : qu’est-il possible de supprimer ou, au contraire, de mettre en place ? Comment s’ouvrir à son écosystème ? Pour Erwan Kerleroux Co-fondateur – CrazyWise, « Il est important d’être pragmatique et initier des MVT (minimum valuable transformation), c’est-à-dire identifier les changements possibles à très court terme ».

Il faut réfléchir à de nouveaux processus de gouvernance, définir la capacité des machines à prendre des décisions, leur type, et leur niveau. Ce débat va aujourd’hui au-delà de la technologie, il impacte la société, la culture, et le management. Demain, nous conduirons des hommes, des femmes et des machines à travailler ensemble. Mais inutile donc d’être alarmiste selon Laurence Devillers, Professeure à Université Paris-Sorbonne IV – LIMSI-CNRS, car « Les machines comprennent sans comprendre en vrai, n'ont pas d'attention propre, ne comprennent pas les émotions, n'ont ni conscience morale ni phénoménale ».

Aujourd’hui le business est dépendant de la confiance, de la transparence et plus globalement de l’éthique. Tout l’enjeu est d’imaginer un monde où demain, l’homme et la technologie seront réunis, affirme Guillaume Dumas, Chercheur – Institut Pasteur.

« Il faut re-créer du lien et du sens entre le monde de la technologie et de l'humain. N’oublions pas que c’est l’humain qui fait la différence. Les outils ne sont là que pour accélérer et nous rendre plus performants. Or la performance n’est pas possible sans bien-être global. » conclut Raphaël Briner, CSO de Elium et co-organisateur du Knowledge Tour.

A propos d’Elium :

Elium est leader du marché européen des plateformes SaaS de partage de connaissances et de collaboration digitale. Depuis 2013, Elium continue d’innover pour structurer et valoriser l’information dans diverses sociétés telles In Extenso Deloitte, BNP Paribas, L’Oréal, Capgemini Consulting, SNCF et EDF. L’entreprise a été récompensée à de nombreuses reprises dans le domaine du partage de connaissances, de la collaboration en entreprise, du réseau social d’entreprise, tant pour la qualité de sa plateforme que pour ses méthodologies d’accompagnement client.

