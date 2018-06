BizBlocks lance une plateforme de sécurité de portefeuille matériel combinée à la chaîne

DAEJEON, Corée du sud--(BUSINESS WIRE)--juin 4, 2018--BizBlocks, une startup de Corée, le pays le plus développé en termes de technologies de l'information, est en évidence dans le secteur en développant la première plateforme mondiale complète de sécurité matérielle blockchain personnelle et d'entreprise basée sur la clé la plus puissante combinant plusieurs clés de base et la CCP de téléphones portables.

Kaiser Wallet /BizBlocks Inc. MOU sign with Kyrgyzstan

Malgré le progrès de la technologie de blockchain, l'aspect de sécurité de la clé privée est toujours au centre de l'attention et sujet à controverse. Le « Kaiser Wallet » (portefeuille Kaiser) de BizBlocks vient compléter les déficiences des portefeuilles matériels existants et fonctionne sur divers systèmes d'exploitation tels que PC, Android, IOS, Linux.

Le Kaiser Wallet utilise la technologie la plus importante pour émettre de nouveaux actifs et les négocier dans la blockchain en toute sécurité. Le Kaiser Wallet, qui est sur le point d'être lancé début juin, est constitué d'1 ensemble de base (quotidien+réserve), sera vendu au prix de 30 à 50 USD et sera très concurrentiel en termes de prix.

Ses dimensions sont celles d'une carte de crédit et, grâce à son aspect pratique et portable, il peut être glissé dans une poche ou dans une porte-monnaie. La sécurité est optimisée par les systèmes à deux facteurs qui combinent l'authentification matérielle et quantique.

D'après Jung In-Young, PDG de BizBlocks, le développement est complété et la production a commencé. Une conférence aura lieu début juin pour la description commerciale et le produit sera distribué en même temps dans le monde. Il se prépare également à promouvoir la technologie de sécurité IR dans plus de 20 pays du monde.

D'après lui, Kaiser Wallet présente les avantages d'une plateforme à haute sécurité, à faible coût, sécuritaire et pratique, simple à utiliser et très évolutive pour une utilisation personnelle / d'entreprise, et plus de 100 types de portefeuilles sont chargés. Il est confiant d'obtenir non seulement la meilleure part mondiale des plateformes de sécurité matérielle mais aussi le rôle de leader sur le marché de la sécurité de la blockchain à l'avenir.

BizBlocks Inc. et le gouvernement du Kirghizistan ont conclu un accord visant l'organisation du Pan-Central Asia Blockchain Council conjointement avec la Russie et des pays d'Asie centrale et conclu un contrat commercial pour l'organisation d'un gouvernement électronique basé sur la blockchain et pour le 4ème complexe d'intégration TIC industriel le 24 mai 2018.

