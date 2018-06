SES-12 s’élance dans l'espace à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--juin 4, 2018--SES a annoncé aujourd'hui que son satellite SES-12 a été lancé avec succès à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX ayant fait ses preuves en vol, depuis Cap Canaveral en Floride, aux États-Unis, à 00:45 heure locale.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180603005177/fr/

SES-12 Roars into Space On-Board SpaceX Falcon 9 Rocket (Photo: Business Wire)

SES-12, conçu de manière unique avec des faisceaux larges et des faisceaux à haut débit à la pointe de la technologie, sera co-positionné avec SES-8 à 95 degrés Est pour satisfaire les besoins divers des clients dans les marchés de la vidéo, des données fixes, de la mobilité et du secteur gouvernemental en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. SES-12 est le tout dernier satellite lancé par SES sur cette position orbitale, où il fonctionnera sous l’autorité du Royaume des Pays-Bas. Il remplacera et améliorera les services fournis actuellement par le satellite NSS-6 de SES.

Avec SES-8, SES-12 touchera 18 millions de foyers TV depuis sa position orbitale. Ensemble, les satellites offriront aux opérateurs de télévision payante la fiabilité et la flexibilité nécessaires pour améliorer les expériences de visionnage en ajoutant des contenus supplémentaires et en apportant une meilleure qualité d'image afin de répondre à la demande croissante des téléspectateurs en contenu HD (haute définition) et ultra HD.

Comme SES-14 et SES-15, qui couvrent les Amériques, la charge utile à haut débit de SES-12 est la solution apportée par SES pour améliorer la connectivité dans les secteurs aéronautique et maritime en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. SES-12 sera également crucial pour permettre aux gouvernements de déployer des programmes de connectivité pour combler le fossé numérique; il permettra également aux entreprises de télécoms, aux opérateurs de réseaux mobiles et aux fournisseurs d’accès à internet d’offrir des services de réseau cellulaire plus fiables et une connexion haut débit plus rapide.

Martin Halliwell, Chief Technology Officer chez SES a déclaré: "Plus de contenu. Une expérience de visionnage plus immersive. Internet à la vitesse de l’éclair. Une couverture de téléphonie mobile fiable. Toutes ces exigences dynamiques manifestées par la clientèle peuvent maintenant être satisfaites grâce au lancement réussi de SES-12, qui va fournir des capacités accrues de hautes performances et offrir plus de fiabilité et de flexibilité à nos clients."

Avec six faisceaux larges et 72 faisceaux ponctuels à haut débit, SES-12 est l’un des plus gros satellites géostationnaires jamais lancé par SES. Il est également doté d’un DTP (processeur numérique transparent) qui augmente la flexibilité de la charge utile, ce qui permet d’offrir aux clients de SES des solutions de bande passante beaucoup plus flexibles. Construit par Airbus Defence and Space, SES-12 est un satellite "tout électrique": sa mise en orbite initiale et les manœuvres en orbite ultérieures seront assurées par un système de propulsion électrique. SES-12 va rejoindre les sept satellites géostationnaires et les 16 satellites MEO du réseau de SES qui couvrent l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient.

Suivez-nous sur:

Social Media Blog Media Library White Papers

À propos de SES

SES est l'opérateur leader de satellites au niveau mondial, et le premier à proposer une offre GEO-MEO différenciée et évolutive dans le monde entier, avec plus de 50 satellites en orbite géostationnaire (GEO) et 16 satellites en orbite terrestre moyenne (MEO). SES propose des solutions de bout en bout à valeur ajoutée via ses deux entités SES Video et SES Networks. L'entreprise fournit des services de communication par satellite à des télédiffuseurs, des fournisseurs d'accès Internet et de contenus, des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES comprend ASTRA, O3b et MX1, un des principaux fournisseurs de services de médias qui propose une gamme complète de médias et de services vidéo numériques innovants. SES est cotée sur Euronext Paris et la Bourse de Luxembourg Stock (code : SESG). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse : www.ses.com

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180603005177/fr/

CONTACT: Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:

Markus Payer, +352 710725 500

Corporate Communications & PR

markus.payer@ses.com

KEYWORD: UNITED STATES LUXEMBOURG EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA NETHERLANDS FLORIDA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT TV AND RADIO TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET NETWORKS AUDIO/VIDEO SATELLITE GENERAL ENTERTAINMENT MOBILE/WIRELESS

SOURCE: SES

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/04/2018 01:31 AM/DISC: 06/04/2018 01:32 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180603005177/fr