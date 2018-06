Corona reinventa los símbolos icónicos del paraíso para recordarle al mundo que el plástico no pertenece a nuestros océanos

SIDNEY--(BUSINESS WIRE)--jun. 3, 2018--Corona está llevando el tema de la contaminación marina por los plásticos al nivel mundial, mediante la apropiación de símbolos icónicos del paraíso para el Día Mundial de los Océanos. Aproximadamente ocho millones de toneladas métricas de deshechos de plástico son arrojados en el océano cada año. Para crear conciencia acerca de este hecho, la marca está insertando plástico en otros lugares en los que no pertenece. Corona comenzó tergiversando su propio lema e imágenes de campaña para mostrar el destino desafortunado del paraíso plagado de contaminación por plástico. Además, Corona y Parley están dando a conocer un diseño de camisa hawaiana de edición limitada que incorpora imágenes de contaminación por plástico en el patrón. El mes pasado, la sociedad cambió el nombre del evento de la Liga Mundial de Surf, “Corona Bali Pro” por “Corona Bali Pro-tected” para destacar que incluso los paraísos más remotos y aspiracionales en el mundo están sufriendo.

“Como marca que es sinónimo de playa, vemos la destrucción de las costas y los océanos cerca”, afirmó Felipe Ambra, VP Global de Corona. “Nuestros avisos publicitarios usualmente muestran el paraíso de la manera en que imaginamos que tiene que ser, limpísimo y hermoso, pero hoy es cada vez más difícil encontrar una playa sin plástico. A través de nuestro trabajo con Parley, esperamos revertir esta tendencia. Este Día Mundial de los Océanos, Corona desea recordarle al mundo que todo lo que necesitamos es proteger nuestras playas para seguir disfrutándolas”.

Para más información acerca de las actividades de Corona que conducen al Día Mundial de los Océanos:

CAMBIO DEL LEMA DE CAMPAÑA “ESTO ES VIDA”: Con sus imágenes idílicas de playa, un aviso de Corona se podría considerar un símbolo del paraíso en sí mismo. En muchos países en el mundo esta semana, Corona tergiversará su propio lema de campaña y creación por un cambio de “Esto es vida” a “¿Esto es vida?” y reemplazará las hermosas imágenes de la playa por imágenes del paraíso contaminado. Como voz del paraíso, Corona está dedicando su publicidad más visible y los canales de las redes sociales a la causa para ayudar a crear conciencia global.

LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO TOMA LAS CARTELERAS DE CORONA: Corona está utilizando el plástico de las playas cercanas para construir esculturas en la parte superior de las carteleras de la marca en Londres, Melbourne, Santiago, Bogotá, Santo Domingo y Lima. Estas instalaciones sirven como representación del tema con el plástico local integrándose a las imágenes del paraíso de Corona. Por ejemplo, la escultura en Londres muestra al actor australiano Chris Hemsworth surfeando en una ola de plástico recogido de la playa cercana de Holywell. La “Ola de desechos” en la instalación australiana pesa 1.500 kg, que es igual a la cantidad de plástico que ingresa a los océanos de Australia cada día. En ambas ciudades, la gente puede dejar sus propios contaminantes de plástico en el sitio de la cartelera para que lo agreguen a la instalación de plástico durante el transcurso de la semana.

NUEVO DISEÑO DE CAMISA HAWAIANA: Corona y Parley for the Oceans están introduciendo un nuevo modelo de camisa hawaiana que no solamente entrelaza la contaminación marina por plástico en el diseño, sino también el hilo de la propia camisa. La camisa está hecha con Parley Ocean Plastic™ recogido del mar abierto, islas remotas, comunidades en las orillas o costeras. El diseño sutilmente muestra los objetos de plástico cotidianos como cepillos de dientes y botellas de plástico para representar el hecho de que el a distancia, la cuestión es difícil de ver, pero de cerca, invade todo. Las camisas de edición limitada están disponibles en tres colores y se pueden adquirir en wslstore.com/corona por £52 a partir del 4 de junio. Las ganancias de cada camisa hawaiana de Corona irá a Parley for the Oceans para ayudar a apoyar su misión de proteger nuestros océanos.

CORONA CAMBIA EL TÍTULO DE UN EVENTO DE SURF: los surfistas y la gira de la Liga Mundial de Surf en particular, viajan a algunos de los paraísos más hermosos en el mundo. Recientemente la gira visitó Bali y como patrocinador de título del evento, Corona y Parley cambiaron el nombre de “Corona Bali Pro” por el de “Corona Bali Pro-tected.” El cambio de nombre es un llamado a la acción de que no solamente Bali, sino también muchas regiones de islas como esa se están ahogando en plástico. El evento reúne a los activistas locales, ONGs, autoridades gubernamentales, industrias locales y marcas de productos envasados para el consumo global con la esperanza de crear un plan de acción de 5 años para Bali. Vea el anuncio realizado a comienzos de este mes aquí.

Aunque el foco para la semana es crear conciencia, Corona y Parley también están comprometidos a proteger 100 islas en el mundo para 2020. Lanzada el años pasado, la sociedad ya está trabajando con las comunidades locales en las Maldivas, República Dominicana y Chile y seguirá aumentando sus esfuerzos en varias regiones más dentro del año próximo. Corona x Parley también anunció una plataforma para recaudar fondos, llamada Clean Waves (Olas limpias) en mayo que transforma la contaminación por plástico en productos de moda para comprar, y todas las ganancias irán a la protección de islas adicionales.

“Cuando estás en medio de los océanos, explorando islas mágicas y este cinturón de botellas de plástico las rodea, entonces te das cuenta que algo está muy mal. Corona resultó ser un socio soñado, un aliado clave en nuestra batalla contra esta amenaza horrible. Nuestra sociedad demuestra que mientras la economía es responsable de la destrucción de nuestros mares, algunes marcas pueden ser claves para la solución. Juntos, terminaremos con el uso del plástico como único material de uso en la industria de las bebidas. Estoy seguro”, dijo Cyrill Gutsch, fundador de Parley for the Oceans.

Para más información acerca de la contaminación marina por plástico y el compromiso de Corona y Parley de proteger las islas en el mundo, visite 100IslandsProtected.com.

Acerca de Corona x Parley

En mayo de 2017, Corona y Parley for the Oceans anunciaron su alianza e hicieron un compromiso de proteger 100 islas para 2020. La protección de 100 islas es posible a través de la implementación de la Estrategia de Parley A.I.R.: Evitar, Interceptar, Rediseñar. El primer año de la sociedad Corona x Parley se focalizó en trabajar con comunidades locales para “evitar” el uso de plástico e “interceptarlo” de las costas antes de que ingrese al mar. Con aproximadamente ocho millones de toneladas métricas de plástico que ingresa al océano cada año, es de igual importancia "rediseñar” los usos, fuentes y sistemas detrás de la contaminación por plástico, no solamente recogerlo. La sociedad ya tuvo un impacto en varias regiones del mundo. Más de 25 islas están ahora bajo protección en las Maldivas y se anunciarán nuevas islas en Australia, Chile, República Dominicana e Indonesia. El proyecto condujo al primer evento de la Liga Mundial de Surf (WSL) libre y virgen de plástico en la Bahía de Jeffrey, Sudáfrica en julio del año pasado y más recientemente, una serie de limpiezas en la costa de Chile liderada por un surfista de grandes olas y activista, Ramon Navarro.

Para información adicional acerca de la sociedad y el Proyecto de las 100 islas, visite 100IslandsProtected.com.

Acerca de Parley for the Oceans

Parley for the Oceans es la red global done los creadores, pensadores y líderes de las industrias, marcas, gobiernos y grupos ambientalistas creativos se reúnen para crear conciencia por la belleza y fragilidad de los océanos y colaboran en proyectos que pueden acabar con su destrucción. La organización ha formado alianzas con corporaciones importantes que incluyen a adidas, Anheuser Busch InBev (Corona), Intel; las Naciones Unidas; las Maldivas y colaboradores que abarcan los mundos de la ciencia, el arte, la moda, el diseño, entretenimiento, deportes y la exploración del espacio y el océano. Para conocer más: www.parley.tv.

Acerca de Corona

Nacida en México, Corona es la marca de cerveza líder en el país, la cerveza mexicana más popular que se exporta a todo el mundo a más de 180 países. Corona Extra fue fabricada por primera vez en 1925 en al Cervecería Modelo en la ciudad de México y con orgullo, todavía se produce totalmente en México.

Corona es pionera en la industria cervecera al ser la primera en utilizar una botella transparente que muestra su pureza y gran calidad al mundo. Cada botella de vidrio se produce en una fábrica de vidrio en México que es propiedad de la marca. El diseño que se encuentra en la botella está pintado, destacando nuestro compromiso con la calidad en nuestro envase y nuestra herencia mexicana.

Ninguna Corona está completa sin lima. Al agregarle carácter, sabor y frescura, el ritual de la lima es una parte integral de la entrega de una experiencia que es verdaderamente única para Corona. La marca es sinónimo de playa y celebra el tiempo al aire libre. Invita a la gente a hacer un pausa, relajarse y disfrutar de los placeres simples de la vida. Para más información, visite www.corona.com.

