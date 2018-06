BC-TEN--French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Simona Halep (1), Romania, vs. Elise Mertens (16), Belgium

Rafael Nadal (1), Spain, vs. Maximilian Marterer, Germany

Serena Williams, United States, vs. Maria Sharapova (28), Russia

Marin Cilic (3), Croatia, vs. Fabio Fognini (18), Italy

Court Suzanne Lenglen

Diego Schwartzman (11), Argentina, vs. Kevin Anderson (6), South Africa

Angelique Kerber (12), Germany, vs. Caroline Garcia (7), France

John Isner (9), United States, vs. Juan Martin del Potro (5), Argentina

Garbine Muguruza (3), Spain, vs. Lesia Tsurenko, Ukraine

Court 1

Feliciano Lopez, Spain and Marc Lopez (12), Spain, vs. Henri Kontinen, Finland and John Peers (3), Australia

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary, vs. Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (13), United States

Steve Johnson, United States and Jack Sock, United States, vs. Nicolas Mahut, France and Pierre-Hugues Herbert (6), France