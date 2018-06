BC-TEN--French Open Results

TEN--French Open Results

PARIS (AP) — Results Sunday from the French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men's Singles

Fourth Round

Marco Cecchinato, Italy, def. David Goffin (8), Belgium, 7-5, 4-6, 6-0, 6-3.

Novak Djokovic (20), Serbia, def. Fernando Verdasco (30), Spain, 6-3, 6-4, 6-2.

Dominic Thiem (7), Austria, def. Kei Nishikori (19), Japan, 6-2, 6-0, 5-7, 6-4.

Alexander Zverev (2), Germany, def. Karen Khachanov, Russia, 4-6, 7-6 (4), 2-6, 6-3, 6-3.

Women's Singles

Fourth Round

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Barbora Strycova (26), Czech Republic, 6-4, 6-3.

Madison Keys (13), United States, def. Mihaela Buzarnescu (31), Romania, 6-1, 6-4.

Sloane Stephens (10), United States, def. Anett Kontaveit (25), Estonia, 6-2, 6-0.

Men's Doubles

Third Round

Maximo Gonzalez, Argentina and Nicolas Jarry, Chile, def. Stephane Robert, France and Calvin Hemery, France, 7-5, 6-3.

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (5), Colombia, def. Artem Sitak, New Zealand and Wesley Koolhof, Netherlands, 3-6, 6-4, 6-3.

Oliver Marach, Austria and Mate Pavic (2), Croatia, def. James Cerretini, United States and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 6-3, 3-6, 6-3.

Women's Doubles

Third Round

Zhaoxuan Yang, China and Hao-Ching Chan (8), Taiwan, def. Sorana Cirstea, Romania and Sara Sorribes Tormo, Spain, 6-2, 6-4.

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (6), Czech Republic, def. Johanna Larsson, Sweden and Kiki Bertens (9), Netherlands, 3-6, 6-4, 7-6 (6).

Andreja Klepac, Slovenia and Maria Jose Martinez Sanchez (3), Spain, def. Venus Williams, United States and Serena Williams, United States, 6-4, 6-7 (4), 6-0.

Katarina Srebotnik, Slovenia and Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, def. Irina Khromacheva, Russia and Dalila Jakupovic, Slovenia, 6-3, 6-1.

Mixed Doubles

Second Round

Gabriela Dabrowski, Canada and Mate Pavic (1), Croatia, def. Edouard Roger-Vasselin, France and Andrea Sestini Hlavackova, Czech Republic, 6-2, 6-3.

Matwe Middelkoop, Netherlands and Demi Schuurs, Netherlands, def. Kristina Mladenovic, France and Alexis Musialek, France, 6-4, 7-5.

Marcelo Demoliner, Brazil and Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, def. Dominic Inglot, Britain and Johanna Konta, Britain, .

Alexander Peya, Austria and Nicole Melichar, United States, def. Shuai Zhang, China and John Peers, Australia, 6-4, 3-6, 10-7.

Ivan Dodig, Croatia and Latisha Chan (2), Taiwan, def. Franko Skugor, Croatia and Vania King, United States, 6-3, 3-6, 10-7.

Juniors Men's Singles

First Round

Sebastian Baez (1), Argentina, def. Mathys Erhard, France, 6-7, 6-3, 6-0.

Naoki Tajima, Japan, def. Marko Miladinovic, Serbia, 7-5, 3-6, 6-4.

Filip Cristian Jianu, Romania, def. Carlos Sanchez Jover, Spain, 6-2, 1-6, 6-4.

Ray Ho, Taiwan, def. Dalibor Svrcina (10), Czech Republic, 6-3, 3-6, 6-3.

Andrew Fenty, United States, def. Admir Kalender, Croatia, 6-2, 1-6, 6-1.

Mateus De Carvalho Cardoso Alves, Brazil, def. Philip Henning, South Africa, 7-6, 6-2.

Nick Hardt, Dominican Republic, def. Hugo Gaston (5), France, 4-6, 6-1, 6-0.

Brandon Nakashima, United States, def. Rudolf Molleker (3), Germany, 6-4, 4-6, 6-3.

Rinky Hijikata, Australia, def. Arnaud Bovy, Belgium, 6-3, 4-6, 7-6.

Tristan Boyer (11), United States, def. Luka Pavlovic, France, 7-5, 7-6.

Sergey Fomin, Uzbekistan, def. Ondrej Styler, Czech Republic, 6-2, 3-6, 6-4.

Uisung Park, Republic of Korea, def. Lorenzo Musetti, Italy, 6-3, 6-2.

Thiago Seyboth Wild (8), Brazil, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 6-3, 6-2.

Timofey Skatov (6), Kazakhstan, def. Mateo Barreiros Reyes, Brazil, 7-5, 6-2.

Wojciech Marek, Poland, def. Rayane Roumane, France, 6-2, 3-6, 6-3.

Cannon Kingsley, United States, def. Jonas Forejtek, Czech Republic, 7-6, 6-1.

Nicolas Mejia (9), Colombia, def. Tao Mu, China, 6-3, 6-4.

Joao Lucas Reis Da Silva, Brazil, def. Juan Manuel Cerundolo (14), Argentina, 4-6, 6-4, 6-1.

Jaimee Floyd Angele, France, def. Trey Hilderbrand, United States, 6-3, 6-3.

Yanki Erel, Turkey, def. Facundo Diaz Acosta (15), Argentina, 6-3, 6-4.

Deney Wassermann, Netherlands, def. George Loffhagen, Britain, 4-6, 6-4, 6-4.

Stefan Palosi, Romania, def. Jiri Lehecka, Czech Republic, 4-6, 6-3, 7-6.

Juniors Women's Singles

First Round

Caty Mcnally, United States, def. Francesca Curmi, Malta, 6-1, 6-1.

Lulu Sun (14), Switzerland, def. Ana Paula Melilo, Brazil, 7-5, 6-1.

Maria Lourdes Carle (12), Argentina, def. Elsa Jacquemot, France, 7-6, 6-0.

Gergana Topalova, Bulgaria, def. Natasha Subhash, United States, 6-4, 6-0.

Mariam Dalakishvili, Georgia, def. Lenka Stara, Slovakia, 6-4, 6-0.

Clara Burel (13), France, def. Sofya Lansere, Russia, 6-2, 6-1.

Yuki Naito (10), Japan, def. Margaryta Bilokin, Ukraine, 6-2, 7-6.

Katie Volynets, United States, def. Yasmine Mansouri, France, 6-2, 6-3.

Emma Raducanu, Britain, def. Marina Timofeeva, Russia, 6-4, 6-3.

Joanna Garland, Taiwan, def. Gabriella Price, United States, 6-4, 6-4.

Leylah Annie Fernandez (15), Canada, def. Joanne Zuger, Switzerland, 6-2, 6-3.

Kamilla Rakhimova, Russia, def. Peyton Stearns, United States, 6-4, 6-2.

Eleonora Molinaro (6), Luxembourg, def. Manon Leonard, France, 4-6, 6-0, 6-2.

Elina Avanesyan, Russia, def. Adrienn Nagy, Hungary, 6-4, 6-7, 6-4.

Cori Gauff (16), United States, def. Stefania Rogozinska Dzik, Poland, 6-3, 6-0.

Sada Nahimana, Burundi, def. Ana Geller, Argentina, 7-6, 7-5.