BC-TEN--French Open Show Court Schedules

French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Madison Keys (13), United States, vs. Mihaela Buzarnescu (31), Romania

Dominic Thiem (7), Austria, vs. Kei Nishikori (19), Japan

Anett Kontaveit (25), Estonia, vs. Sloane Stephens (10), United States

Novak Djokovic (20), Serbia, vs. Fernando Verdasco (30), Spain

Court Suzanne Lenglen

Karen Khachanov, Russia, vs. Alexander Zverev (2), Germany

Barbora Strycova (26), Czech Republic, vs. Yulia Putintseva, Kazakhstan

David Goffin (8), Belgium, vs. Marco Cecchinato, Italy

Daria Kasatkina (14), Russia, vs. Caroline Wozniacki (2), Denmark

Court 1

Sorana Cirstea, Romania and Sara Sorribes Tormo, Spain, vs. Zhaoxuan Yang, China and Hao-Ching Chan (8), Taiwan

Maximo Gonzalez, Argentina and Nicolas Jarry, Chile, vs. Stephane Robert, France and Calvin Hemery, France

Venus Williams, United States and Serena Williams, United States, vs. Andreja Klepac, Slovenia and Maria Jose Martinez Sanchez (3), Spain