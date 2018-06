LabCorp et Unilabs collaborent en vue d’étendre la portée mondiale de leurs capacités de médecine de précision pour le bénéfice des patients, des médecins et des sociétés pharmaceutiques

BURLINGTON, Caroline du Nord et GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--juin 2, 2018--LabCorp® (NYSE : LH), leader international des sciences de la vie, et Unilabs, important prestataire européen de services de tests cliniques et d'imagerie diagnostique médicale, ont annoncé une collaboration stratégique pour développer et fournir mondialement des diagnostics associés. Cette collaboration élargit le réseau de laboratoires utilisés par les sociétés biopharmaceutiques pour soutenir le développement et la commercialisation des diagnostics associés. L’objectif de la collaboration est d'élargir l'accès aux canaux de commercialisation pour les diagnostics associés en Amérique du Nord et en Europe, et d'accélérer l'adoption des diagnostics associés. Les deux sociétés vont utiliser des processus globalement harmonisés pour simplifier les complexités techniques, réglementaires et cliniques associées à ces tests critiques. Les sociétés s'attendent à ce que ces processus s’appliquent d’abord en oncologie, plus particulièrement en immuno-oncologie.

En tant que leader reconnu dans le développement et la commercialisation des diagnostics associés, LabCorp traite plus de 2,5 millions d’échantillons patients par semaine, collectés dans les cliniques et les hôpitaux et via son propre réseau de près de 2 000 centres de service, plus de 5 000 phlébotomistes internes et une empreinte commerciale croissante. En tant que leader européen, Unilabs gère plus de 230 laboratoires dans 15 pays et 350 points de service client, et traite chaque année plus de 188 millions de tests diagnostiques.

La collaboration se focalisera d'abord sur la disponibilité commerciale des tests qui ont été développés et validés tant analytiquement que cliniquement par LabCorp et Covance, l'activité de mise au point de médicaments de LabCorp. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

« Les diagnostics associés sont un élément essentiel de la médecine de précision, permettant aux médecins d'identifier les patients les plus susceptibles de bénéficier de thérapies ciblées et novatrices », a déclaré David P. King, président et chef de la direction de LabCorp. « Grâce à cette collaboration, nous capitalisons sur les atouts scientifiques et opérationnels de deux leaders du diagnostic associé pour le bénéfice des clients biopharmaceutiques qui ont besoin de solutions globales pour la médecine de précision, avec pour objectif ultime d'améliorer la santé et la vie des patients partout dans le monde∘».

« Notre collaboration avec LabCorp répond aux besoins d'une harmonisation mondiale et de capacités combinées, y compris l'expertise scientifique, l'excellence opérationnelle et la disponibilité en temps opportun de services de diagnostics associés de haute qualité », a ajouté Jos Lamers, PDG d'Unilabs. « Grâce à notre réseau de laboratoires et à notre vaste empreinte géographique, nous permettons aux clients d'accélérer leurs efforts de développement et de commercialisation de médicaments de précision. Nos capacités combinées vont permettre de combler les délais entre phase de développement, approbation des médicaments, et remboursement national, en proposant une installation centralisée d'analyse en laboratoire. Ces capacités offriront à nos clients respectifs l'avantage d'une adoption précoce de leurs médicaments. La connaissance approfondie et localisée des normes de test, des exigences réglementaires, des contrôles d'excellence et des défis logistiques à négocier garantira un accès instantané à des tests de haute qualité. En plus de faciliter l'adoption d'un nouveau test à la clinique, la collaboration éliminera des obstacles critiques face à de nouveaux traitements∘».

À propos de LabCorp

LabCorp (NYSE : LH), une entreprise figurant dans le classement S&P 500, est une société mondiale de premier plan dans le domaine des sciences de la vie qui intègre profondément recherche thérapeutique et prestation de services exhaustifs de laboratoire clinique et de mise au point de médicaments. Se donnant pour mission d'améliorer la santé et les conditions de vie, LabCorp fournit des solutions de diagnostic de classe mondiale, livre plus rapidement aux patients des médicaments innovants et utilise la technologie pour améliorer les prestations de soins. LabCorp a déclaré un chiffre d’affaires net de plus de 10 milliards USD en 2017. Pour en savoir plus sur LabCorp, consultez le site www.LabCorp.com, et pour en savoir plus sur Covance Drug Development, le site www.Covance.com.

À propos d'Unilabs

Avec plus de 230 laboratoires et 92 unités d'imagerie et un vaste catalogue de plus de 2 500 tests de diagnostic, Unilabs est l’un des principaux fournisseurs européens de services de tests cliniques en laboratoire et d'imagerie diagnostique médicale. Basé à Genève, en Suisse, le groupe Unilabs dessert les prestataires de soins de santé privés et publics, les gouvernements locaux, les sociétés pharmaceutiques et le grand public. Employant plus de 10 500 personnes dans le monde, Unilabs gère avec succès des laboratoires d'imagerie médicale et de laboratoire dans 15 pays et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 900 millions EUR.

Nous sommes au cœur et à l’origine de toutes les décisions de traitement efficaces !

Veuillez consulter les sites www.unilabs.com et www.ServingPharma.com

Déclarations prospectives de LabCorp

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les futures opérations de LabCorp. Chacune de ces déclarations prospectives est sujette à changement en fonction de divers facteurs importants, y compris, sans limitation, les réactions de la concurrence sur le marché, et les actions défavorables des gouvernements et d'autres tiers payeurs. Les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux envisagés par ces déclarations prospectives. LabCorp n'assume aucune obligation de fournir des mises à jour de ces énoncés prospectifs même si les attentes changent. De plus amples renseignements sur les facteurs susceptibles d'influer sur les résultats d'exploitation et financiers sont inclus dans le formulaire 10-K de LabCorp pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et dans les formulaires 10-Q subséquents, notamment dans les rubriques intitulées « Facteurs de risque » de ces formulaires, ainsi que dans les autres rapports déposés auprès de la SEC. L'information contenue dans ce communiqué de presse doit être lue parallèlement à l'examen des documents déposés par LabCorp auprès de la SEC, y compris l'information contenue dans le formulaire 10-K de LabCorp pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et dans les formulaires 10-Q subséquents sous la rubrique PRÉSENTATION ET ANALYSE PAR LA DIRECTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION.

