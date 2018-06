Los clientes de Flow obtienen características nuevas más convenientes con la última versión de la aplicación MyFlow

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--jun. 2, 2018--La aplicación de autocuidado para clientes de Flow, MyFlow, se relanzó recientemente con varias características nuevas que lo hacen aún más fácil de usar y más conveniente para los clientes.

La aplicación recientemente actualizada será mucho más útil y conveniente para los clientes. El Vicepresidente Sénior de experiencia del cliente de C&W, Alvin Stokes, señaló: "Es todo lo que los clientes necesitan ahora y lo que han estado pidiendo, más características y más comodidad, lo que les permite controlar su propia experiencia. La aplicación MyFlow ahora tiene un proceso de inicio de sesión más fácil y ofrece a los clientes formas simples de pagar sus facturas, ver saldos, recargar y activar planes combinados de complemento, todo desde el dispositivo en la palma de sus manos".

"Esta versión de la aplicación MyFlow también brinda a los clientes acceso directo a opciones de autoservicio, por ejemplo, la activación de complementos de televisión y dispositivos móviles, además de ofrecer soluciones prácticas para resolver fácilmente problemas de servicio de manera remota, como la reconfiguración remota de cable módem y la configuración de decodificadores. Nuestros clientes ahora son más conocedores de la tecnología que nunca, y si ellos mismos pueden resolver un problema o incluso agregar un nuevo servicio sin tener que recurrir a un agente, es más que probable que prefieran esa opción", manifestó también Stokes.

A medida que Flow continúa mejorando la experiencia de sus clientes, también ha mejorado su plataforma de llamadas de atención al cliente. Las actualizaciones ahora hacen que sea más fácil para los clientes pagar facturas, informar interrupciones del servicio, configurar pagos con tarjeta de crédito, recibir actualizaciones de interrupciones e incluso enviar crédito a sus familiares y amigos. Los clientes pueden seguir las instrucciones simples para la acción de todos los servicios anteriores directamente desde la plataforma de llamadas automatizadas.

La aplicación MyFlow está disponible en los 15 mercados de Flow y se puede descargar desde la tienda de Apple o Play Store. Para descargar la aplicación MyFlow, haga clic o visite www.discoverflow.co.

Acerca de C&W Communications

C&W es un proveedor integral de servicios de entretenimiento y comunicaciones que ofrece y entrega al mercado servicios líderes de video, banda ancha, telefonía fija y móvil a consumidores en 18 países. A través de su división comercial, C&W brinda alojamiento de centros de datos, servicios de redes gestionados a nivel nacional e internacional, y soluciones de servicio de Tecnología de la información (Information Technology, IT), mediante el uso de tecnología en la nube para prestar servicio a clientes empresariales y gubernamentales. C&W también opera una red de fibra óptica submarina de vanguardia: la más extensa de la región.

Conozca más acerca de www.cwc.com o siga a C&W en LinkedIn, Facebook o Twitter.

