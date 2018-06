Samsung Bioepis gibt auf Jahrestreffen der American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2018 Ergebnisse aus zusätzlicher einjähriger Folgestudie mit biosimilarem Prüfpräparat für SB3 Trastuzumab bekannt

INCHEON, Korea--(BUSINESS WIRE)--Jun 1, 2018--Samsung Bioepis Co., Ltd. gab heute die Ergebnisse einer zusätzlichen einjährigen Folgestudie mit SB3, einem biosimilaren Prüfpräparat zu Herceptin ® (Trastuzumab), bekannt. Die Daten wurden auf dem Jahrestreffen der American Society of Clinical Oncology (ASCO, US-amerikanische Gesellschaft für klinische Onkologie), das vom 1. bis 5. Juni 2018 in Chicago stattfand, als Abstrakt-Veröffentlichung bereitgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180601005959/de/

Christopher Hansung Ko, President & CEO of Samsung Bioepis. (Photo: Business Wire)

„Die zusätzliche einjährige Folgestudie belegt das langfristige Sicherheitsprofil von SB3“, sagte Chul Kim, Leiter der Abteilung klinische Forschung von Samsung Bioepis. „Wir bleiben der Aufgabe verpflichtet, unsere starke Pipeline von biosimilaren Prüfpräparaten weiter zu entwickeln, damit mehr Patienten und Gesundheitssysteme von Biosimilars profitieren können.“

Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium wurden nach dem Zufallsprinzip acht Zyklen zugewiesen, in denen sie SB3 oder das Referenzprodukt Trastuzumab (TRZ) in einem neoadjuvanten Setting sowie gleichzeitig mit einer Chemotherapie erhielten. Die Patienten wurden dann einer Operation unterzogen, auf die zehn Zyklen mit adjuvantem SB3 oder TRZ folgten. Nach Abschluss der Behandlung stimmten 367 Patienten (SB3, n=186; TRZ, n=181) der Teilnahme an einer fünfjährigen Folgestudie zu. Die mittlere Dauer der Folgestudie nach Beginn der Studienbehandlung lag für SB3 bei 30,1 Monaten und für TRZ bei 30,2 Monaten. Ziel der Studie war es, die Inzidenz symptomatischer Herzinsuffizienz (Congestive Heart Failure, CHF), die Abnahme der asymptomatischen, signifikanten linksventrikulären Ejektionsfraktion (Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF), die Inzidenz weiterer kardialer Ereignisse, das ereignisfreie Überleben (Event-Free Survival) und das Gesamtüberleben (Overall Survival, OS) zu beobachten.

Während des zusätzlichen einjährigen, behandlungsfreien Folgezeitraums zeigten die Studienergebnisse eine geringe Inzidenz kardialer Sicherheitsereignisse und keine statistisch signifikanten Unterschiede bei den Überlebensergebnissen im Vergleich zu TRZ in der SB3-Behandlungsgruppe.

SB3 befindet sich in regulatorischer Überprüfung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA). Die Biologics License Application (BLA) für SB3 wurde im Dezember 2017 zur Überprüfung angenommen.

Die Details zu der Abstrakt-Publikation lauten wie folgt:

„Additional one-year follow-up study to evaluate safety and survival in patients who have completed neoadjuvant-adjuvant treatment with SB3 (trastuzumab biosimilar) or reference trastuzumab in HER2-positive early or locally advanced breast cancer“ [„Zusätzliche einjährige Folgestudie zur Beurteilung der Sicherheit und des Überlebens in Patienten, die eine neoadjuvante-adjuvante Behandlung mit SB3 (Trastuzumab-Biosimilar) oder Referenz-Trastuzumab bei HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium oder mit lokalem Fortschritt abgeschlossen haben.“] Abstrakt-Nr: e12631Hauptverfasser: Xavier PivotURL: https://meetinglibrary.asco.org/record/163029/abstract

Über Samsung Bioepis Co., Ltd. Samsung Bioepis ist ein 2012 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Realisierung einer Gesundheitsversorgung verpflichtet hat, die für jeden zugänglich ist. Durch Innovationen bei der Produktentwicklung und die uneingeschränkte Verpflichtung zu höchster Qualität verfolgt Samsung Bioepis das Ziel, weltweit Marktführer unter den biopharmazeutischen Unternehmen zu werden. Samsung Bioepis arbeitet weiterhin an einer umfangreichen Pipeline mit Biosimilar-Kandidaten. Dazu zählen sechs Kandidaten im Spätstadium, mit denen die therapeutischen Fachgebiete Immunologie, Onkologie und Diabetes abgedeckt werden. Samsung Bioepis ist ein Joint Venture von Samsung BioLogics und Biogen. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungbioepis.com.

i Herceptin ® ist eine eingetragene Marke von Genentech

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180601005959/de/

CONTACT: KONTAKTANGABEN FÜR MEDIENVERTRETER:

Samsung Bioepis Co., Ltd.

Mingi Hyun

+82-31-8061-1594

mingi.hyun@samsung.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA ILLINOIS SOUTH KOREA

INDUSTRY KEYWORD: SURGERY HEALTH BIOTECHNOLOGY CARDIOLOGY ONCOLOGY PHARMACEUTICAL RESEARCH FDA SCIENCE

SOURCE: Samsung Bioepis Co., Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/01/2018 08:46 PM/DISC: 06/01/2018 08:46 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180601005959/de