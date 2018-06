Samsung Bioepis annonce les résultats à un an d’une étude de suivi supplémentaire portant sur le SB3, le candidat biosimilaire du trastuzumab, à la conférence annuelle 2018 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO)

INCHEON, Corée--(BUSINESS WIRE)--juin 1, 2018--Samsung Bioepis Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui des résultats supplémentaires à un an de suivi dans l’étude portant sur le SB3, un candidat biosimilaire référençant le Herceptin ® 1 (trastuzumab). Les données ont été publiées sous forme d’un résumé lors du congrès annuel 2018 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui s’est tenu du 1er au 5 juin 2018 à Chicago.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180601005960/fr/

Christopher Hansung Ko, President & CEO of Samsung Bioepis. (Photo: Business Wire)

« L’étude de suivi supplémentaire d’un an démontre le profil de sécurité à long terme du SB3 », a déclaré Chul Kim, chef de la Division des sciences cliniques, chez Samsung Bioepis. « Nous restons déterminés à faire progresser notre solide portefeuille de candidats biosimilaires, afin que plus de patients et de systèmes de soins de santé puissent bénéficier des médicaments biosimilaires. »

Les patients atteints d’un cancer du sein précoce HER2-positif ont été randomisés pour recevoir huit cycles de SB3 ou de trastuzumab de référence (TRZ), en traitement néoadjuvant associé à la chimiothérapie. Les patients ont ensuite subi une intervention chirurgicale, suivie de 10 cycles de SB3 ou de TRZ en adjuvants. Après la fin du traitement, 367 patients (SB3, n = 186, TRZ, n = 181) ont consenti à participer à une étude de suivi de cinq ans. La durée médiane de suivi à partir du début du traitement à l’étude a été de 30,1 mois pour le SB3 et de 30,2 mois pour le TRZ. L’objectif de cette étude était d’observer l’incidence de l’insuffisance cardiaque congestive (ICC) symptomatique, la diminution significative de la fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) asymptomatique, l’incidence d’autres événements cardiaques, la survie sans événement (EFS) et la survie globale (OS).

Pendant la période supplémentaire d’un an de suivi sans traitement, les résultats de l’étude montrent une faible incidence des événements d’innocuité cardiaque et aucune différence statistiquement significative dans les critères de survie par rapport au TRZ dans le groupe de traitement sous SB3.

SB3 fait l’objet d’un examen réglementaire par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis (FDA). La demande de licence de produits biologiques (BLA) relative au SB3 a été acceptée pour examen en décembre 2017.

Les détails sur la publication du résumé sont les suivants :

« Additional one-year follow-up study to evaluate safety and survival in patients who have completed neoadjuvant-adjuvant treatment with SB3 (trastuzumab biosimilar) or reference trastuzumab in HER2-positive early or locally advanced breast cancer » [Étude de suivi supplémentaire d’un an pour évaluer la sécurité et la survie des patients ayant complété un traitement adjuvant/néoadjuvant sous SB3 (biosimilaire du trastuzumab) ou sous le trastuzumab de référence, dans le cancer du sein HER2 positif, précoce ou localement avancé] Numéro du résumé : e12631Auteur principal : Xavier PivotURL : https://meetinglibrary.asco.org/record/163029/abstract

À propos de Samsung Bioepis Co., Ltd. Établie en 2012, Samsung Bioepis est une société biopharmaceutique dont la mission est d’offrir des soins de santé qui soient accessibles à tous. En innovant en matière de développement de produits et en s’engageant fermement envers la qualité, Samsung Bioepis a pour objectif de devenir la plus grande société biopharmaceutique au monde. Samsung Bioepis continue de faire progresser un vaste portefeuille de produits candidats biosimilaires, qui comprend six produits candidats en phase finale couvrant les domaines thérapeutiques de l’immunologie, de l’oncologie et du diabète. Samsung Bioepis est une coentreprise entre Samsung BioLogics et Biogen. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.samsungbioepis.com.

1 Herceptin ® est une marque commerciale déposée de Genentech

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180601005960/fr/

CONTACT: CONTACT AVEC LES MÉDIAS :

Samsung Bioepis Co., Ltd.

Mingi Hyun

+82-31-8061-1594

mingi.hyun@samsung.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA ILLINOIS SOUTH KOREA

INDUSTRY KEYWORD: SURGERY HEALTH BIOTECHNOLOGY CARDIOLOGY ONCOLOGY PHARMACEUTICAL RESEARCH FDA SCIENCE

SOURCE: Samsung Bioepis Co., Ltd.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/01/2018 08:46 PM/DISC: 06/01/2018 08:46 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180601005960/fr