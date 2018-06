ROKA et IRONMAN élargissent leurs relations grâce à un partenariat mondial

TAMPA, Floride et AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--juin 1, 2018--IRONMAN, une société de Wanda Sports Holdings, a annoncé aujourd’hui un partenariat mondial pluriannuel qui élargit sa relation avec ROKA, la marque de performance multisports basée à Austin. Avec ce nouveau partenariat, ROKA devient le partenaire mondial officiel d’IRONMAN ® pour les combinaisons de plongée et la natation, et pour les épreuves des championnats du monde d’IRONMAN et IRONMAN 70.3 ®.

Le partenariat entre IRONMAN et ROKA renforcera une relation qui a débuté en 2014. En plus d’une présence physique élargie lors des épreuves IRONMAN organisées partout dans le monde, ROKA et IRONMAN vont fournir en collaboration des équipements de natation lors du Championnat du monde d’IRONMAN dont on célébrera, en octobre prochain, le 40 e anniversaire. De plus, ROKA vendra désormais en ligne des produits de natation comarqués via les sites www.ironmanstore.com et roka.com. ROKA continuera aussi à remettre le prix du meilleur nageur ROKA qui récompense l’athlète du groupe d’âge le plus rapide lors de l’épreuve de natation de chaque événement.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec IRONMAN », a confié Rob Canales, PDG et cofondateur de ROKA. « IRONMAN est, au niveau mondial, le meilleur organisateur de l’épreuve d’endurance ultime, et ROKA le meilleur prestataire international offrant aux athlètes des produits techniques qui répondent aux exigences actuelles. Nous sommes ravis de collaborer avec IRONMAN sur de nouveaux produits et services, tout en proposant immédiatement nos produits existants à un plus grand nombre d’athlètes à travers le monde. »

Au cours des six dernières années, ROKA a conçu les équipements les plus avancés au monde, notamment des combinaisons de plongée haute performance, des lunettes de protection, des maillots de bain et des vêtements de course, qui ont été portés lors de nombreux championnats mondiaux et plus de 50 victoires IRONMAN et IRONMAN 70.3 par les meilleurs triathlètes au monde, y compris Javier Gómez Noya, Lucy Charles, Tim Reed, Melissa Hauschildt, Luke McKenzie, Meredith Kessler, Linsey Corbin, Jesse Thomas et bien d’autres. Avec ce nouveau partenariat, les athlètes IRONMAN pourront tester la technologie révolutionnaire de ROKA avant de faire des achats lors de chaque rencontre IRONMAN dans le Village IRONMAN où, juste avant leurs courses, ils auront un accès exclusif à de nouveaux produits.

« J’ai d’abord essayé la combinaison de plongée Maverick et le maillot de bain Viper de ROKA en 2014, et j’utilise les deux depuis, mais les produits ont parfois été difficiles à trouver en dehors des États-Unis », a déclaré Javier Gómez Noya, double champion du monde de l’IRONMAN 70.3 qui partage son temps entre l’Espagne et la Nouvelle-Zélande. « Grâce à ce partenariat élargi, les athlètes IRONMAN du monde entier peuvent maintenant tirer parti de la technologie de pointe qui a été mon arme secrète au cours des quatre dernières années. »

Six ans à peine après ses modestes débuts dans un garage d’Austin, ROKA est devenu le fournisseur de choix, en combinaisons et maillots, pour d’innombrables triathlètes et des centaines d’équipes multisports du monde entier ; son maillot « Viper swimskin » a été approuvé par plus d’athlètes aux championnats du monde d’IRONMAN que toute autre marque depuis de nombreuses années consécutives.

« ROKA incarne l’esprit d’innovation et d’ingéniosité qui s’harmonise avec les besoins de nos athlètes », a déclaré Matthieu Van Veen, directeur des recettes chez IRONMAN. « Nous sommes impatients d’élargir ce partenariat pour couvrir tous nos événements internationaux et offrir les équipements de natation ROKA à nos athlètes du monde entier. »

En 2018, ROKA participera à toutes les rencontres des IRONMAN ® et IRONMAN 70.3 ® Series, dont 40 courses en Amérique du Nord, 32 en Europe et 13 en Océanie, ainsi qu’aux championnats du monde d’IRONMAN et d’IRONMAN 70.3. Chaque rencontre IRONMAN comprend un parcours de nage de 2,4 miles, une course cycliste de 112 miles et un marathon de 26,2 miles, tandis que les épreuves de la série IRONMAN 70.3 consistent en un parcours de nage de 1,2 mile, une course cycliste de 56 miles et un marathon de 13,1 miles.

À propos de ROKA

ROKA a démarré dans un garage d’Austin, au Texas. Malgré ses débuts modestes, la société a fait preuve dès le départ d’une extrême détermination. La mission de ROKA consiste à libérer le potentiel humain. Équiper, autonomiser, inspirer et faire jaillir la flamme. ROKA est au service de tous ceux qui cherchent à redéfinir les normes et à repousser leurs limites, où et de quelque façon que ce soit.

Depuis notre lancement en 2013, les athlètes de ROKA ont remporté plus d’une douzaine de titres mondiaux et ont joué un rôle déterminant dans la conception et le développement d’une collection unique de produits brevetés et primés. En 2016, ROKA a eu la fierté d’envoyer 18 athlètes aux Jeux olympiques de Rio, et de remporter des médailles d’or et de bronze. Aux jeux de PyeongChang, ROKA a poursuivi la tradition en remportant les médailles olympiques d’or et de bronze pour leurs lunettes de performance avancées. En 2018, des athlètes d’élite du monde entier ont participé à des compétitions de course, de cyclisme, de triathlon, de patinage de vitesse, de volleyball de plage et d’endurance tout terrain en faisant confiance aux lunettes ROKA pour leurs performances majeures dans les endroits les plus prestigieux.

Les produits ROKA sont disponibles dans le monde entier sur www.roka.com et chez certains détaillants. Retrouvez-nous en ligne pour en savoir plus sur nos récentes gammes de lunettes haute performance. Suivez ROKA via les médias sociaux sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos d’IRONMAN

Une société Wanda Sports Holdings, IRONMAN exploite un portefeuille mondial d’événements où figurent les IRONMAN ® Triathlon Serries, les IRONMAN ® 70.3 ® Triathlon Series, les 5150™ Triathlon Series, les Rock’n’Roll Marathon Series ®, les championnats Iron Girl ® et IRONKIDS ®, les rencontres des International Triathlon Union World Triathlon Series, des courses cyclistes sur route y compris les UCI Velothon ® Series, des épreuves de VTT, dont la Absa Cape Epic ®, des marathons de premier ordre, notamment le Standard Chartered Singapore Marathon, et d’autres épreuves multisports. Les rencontres IRONMAN, ainsi que tous les autres événements de Wanda Sports Holdings, fournissent chaque année à plus d’un million de participants les avantages des sports d’endurance grâce aux vastes offres de l’entreprise. Les emblématiques IRONMAN ® Series sont la plateforme sportive attirant le plus de participants dans le monde. Depuis la création de la marque IRONMAN ® en 1978, les athlètes prouvent qu’ANYTHING IS POSSIBLE ® (TOUT EST POSSIBLE) en franchissant les lignes d’arrivée des courses d’endurance les plus exigeantes au monde. Course unique à ses débuts, IRONMAN est devenu une sensation mondiale avec plus de 200 événements dans 50 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ironman.com.

À propos de Wanda Sports Holdings

Wanda Sports Holdings est le leader mondial des entreprises du secteur des sports. Créée pour exploiter les opportunités qu’offre le secteur sportif à l’échelle mondiale, et pour contribuer à la prospérité du paysage sportif international, la société est active dans trois domaines majeurs : 1) Sports de spectacle (médias et marketing), 2) Sports de participation (mode de vie actif), 3) Services (digital, production et service client). Wanda Sports Holding intègre la société internationale de marketing sportif Infront Sports & Media, l’emblématique marque d’endurance IRONMAN et la société Wanda Sports China. Le siège social se trouve à Guangzhou, en Chine.

