ROKA e IRONMAN ampliam relacionamento com parceria global

TAMPA, Flórida e AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--jun 1, 2018--A IRONMAN, uma empresa da Wanda Sports Holdings anunciou hoje uma parceria global plurianual que amplia seu relacionamento com a ROKA, a marca multiesportes de desempenho sediada em Austin. Essa nova parceria faz da ROKA a parceira oficial global para natação e macacão de mergulho da IRONMAN ® e dos eventos IRONMAN World Championship e IRONMAN 70.3 ® World Championship.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180601005893/pt/

The most inspiring swim start in all of triathlon. #FindFaster #IMKona (Photo: Business Wire)

A parceria entre a IRONMAN e a ROKA vai reforçar o relacionamento iniciado em 2014. Antes de uma presença física expandida nos eventos da IRONMAN em todo o mundo, a ROKA e a IRONMAN estão colaborando com os produtos para natação IRONMAN World Championship em outubro, em homenagem ao 40 º aniversário da IRONMAN. Adicionalmente, a ROKA venderá agora os produtos para natação online nos sites www.ironmanstore.com e roka.com, e continuará a oferecer o prêmio para o nadador mais rápido - ROKA Fastest Swimmer Award - para parabenizar o atleta da faixa etária mais rápida durante a natação de cada evento.

"Estamos entusiasmados para expandir nossa parceria com a IRONMAN", disse o diretor executivo da ROKA e co-fundador Rob Canales. "A IRONMAN é a melhor do mundo no fornecimento da experiência de corrida de resistência, e a ROKA é a melhor do mundo na oferta de apoio a esses atletas com produtos técnicos que atendem às demandas do dia. Estamos ansiosos para colaborar com os novos produtos e serviços da IRONMAN e levar os produtos existentes imediatamente para mais atletas em todo o mundo."

Nos últimos seis anos, a ROKA desenhou os macacões de mergulho de alto desempenho, óculos de proteção, óculos, swimskins e vestuário de corrida, que foram usados para vários títulos mundiais e mais de 50 vencedores do IRONMAN e do IRONMAN 70.3 pelos melhores triatletas do mundo, incluindo Javier Gómez Noya, Lucy Charles, Tim Reed, Melissa Hauschildt, Luke McKenzie, Meredith Kessler, Linsey Corbin, Jesse Thomas e outros. Com essa nova parceria, os atletas da IRONMAN poderão experimentar a tecnologia revolucionária da ROKA, antes de comprar em cada evento IRONMAN na IRONMAN Village, e ter acesso exclusivo a novos produtos durante a preparação para suas competições.

"Eu experimentei o macacão de mergulho Maverick e o swimskin Viper da ROKA pela primeira vez em 2014 e venho usando os dois desde então, mas os produtos são às vezes difíceis de encontrar fora dos EUA", disse Javier Gómez Noya, bicampeão mundial do IRONMAN 70.3, que divide seu tempo entre a Espanha e a Nova Zelândia. "Com essa parceria ampliada, os atletas da IRONMAN de todo o mundo podem agora usar a tecnologia de ponta que foi minha arma secreta nos últimos quatro anos."

Apenas seis anos após seu humilde início numa garagem de Austin, a ROKA cresceu para tornar-se a escolha de macacão de mergulho e roupa de banho de inúmeros triatletas e centenas de equipes multiesporte de todo o mundo, e seu swimskin Viper ter a confiança de mais atletas dos Campeonatos mundiais da IRONMAN do que qualquer outra marca durante vários anos de competição.

"A ROKA incorpora o espírito de inovação e engenhosidade que se alinha bem com as necessidades dos nossos atletas", disse Matthieu Van Veen, diretor de receita da IRONMAN. "Estamos ansiosos para ampliar essa parceria para cobrir todos os nossos eventos globalmente e trazer os produtos de roupa de banho da ROKA para nossos atletas de todo o mundo."

Em 2018, a ROKA estará presente nas séries IRONMAN ® e IRONMAN 70.3 ®, incluindo 40 competições na América do Norte, 32 na Europa, e 13 na Oceania, no Campeonato Mundial IRONMAN e no Campeonato Mundial IRONMAN 70.3. Cada competição IRONMAN inclui natação de 2,4 milhas, ciclismo de 112 milhas e corrida de 26,2 milhas enquanto os eventos da série IRONMAN 70.3 incluem natação de 1,2 milha, ciclismo de 56 milhas e corrida de 13,1 milhas.

Para outras informações sobre a marca IRONMAN e as séries de eventos globais, acesse www.ironman.com.

Saiba mais sobre a ROKA em roka.com.

Sobre a ROKA

A ROKA começou numa garagem de Austin, Texas com origens humildes e um foco em raio laser. A missão da ROKA é liberar o potencial humano. Para equipar, qualificar, inspirar e inflamar. A ROKA atende àqueles que buscam redefinir o padrão, ir além dos limites - o quê e onde for.

Desde seu lançamento em 2013, os atletas da ROKA já ganharam mais de uma dezena de títulos mundiais e têm sido imprescindíveis no design e desenvolvimento de uma coleção sem precedentes de produtos patenteados e premiados. Em 2016, a ROKA teve o orgulho de enviar 18 atletas para as Olimpíadas do Rio, levando Ouro e Bronze para casa. Em PyeongChang, a ROKA continuou a tradição, levando para casa o Ouro e o Bronze Olímpico nos seus óculos de desempenho avançado. 2018 vê atletas de elite em todo o mundo participando de corrida, ciclismo, triathlon, patinação de velocidade, vôlei de praia e eventos de resistência offroad confiando nos óculos da ROKA para seus desempenhos mais importantes nos maiores palcos.

Os produtos ROKA estão disponíveis em todo o mundo, em www.roka.com e em revendedores selecionados. Visite-nos online para saber mais sobre nossas crescentes linhas de óculos de desempenho de alta qualidade. Siga a ROKA na mídia social, no Facebook, Twitter e Instagram.

Sobre a IRONMAN

Uma empresa Wanda Sports Holdings, a IRONMAN opera um portfólio global de eventos que inclui a IRONMAN ® Triathlon Series, a IRONMAN ® 70.3 ® Triathlon Series, 5150™ Triathlon Series, a Rock n’ Roll Marathon Series ®, Iron Girl ®, IRONKIDS ®, competições da série International Triathlon Union World Triathlon, eventos de ciclismo de estrada, incluindo a série UCI Velothon ®, competições de mountain bike, incluindo a Absa Cape Epic ®, maratonas de alto nível, incluindo a Standard Chartered Singapore Marathon e outras competições multiesportivas. Os eventos da IRONMAN, junto com todos os demais eventos da Wanda Sports Holdings, dão aos mais de um milhão de participantes anualmente os benefícios dos esportes de resistência através das várias ofertas da empresa. A emblemática série de eventos IRONMAN ® é a maior plataforma de esportes de participação do mundo. Desde o lançamento da marca IRONMAN ® em 1978, os atletas mostraram que tudo é possível - ANYTHING IS POSSIBLE ® - cruzando as linhas de chegada nas corridas de resistência mais desafiadoras do mundo. Começando como uma corrida simples, a IRONMAN cresceu para se tornar uma sensação global, com mais de 200 eventos em 50 países. Para outras informações, acesse www.ironman.com.

Sobre a Wanda Sports Holdings

A Wanda Sports Holdings é a entidade líder em negócios esportivos, fundada para aproveitar as oportunidades da indústria esportiva global, e contribuir para o próspero cenário esportivo internacional - em três áreas fundamentais: 1) Spectator Sports (negócios de mídia e marketing), 2) Participation Sports (negócios de estivo de vida ativo), 3) Services (negócios de serviço, produção e digital). A Wanda Sports Holding incorpora a empresa de marketing de esportes internacional Infront Sports & Media, a emblemática marca de resistência, IRONMAN, e a Wanda Sports China. A sede está localizada em Guangzhou, China.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180601005893/pt/

CONTACT: ROKA

Contato editorial

Diane Thibert

Vice-presidente de comunicações e relações públicas

(310) 804-2400 /diane@roka.com

ou

IRONMAN

Dan Berglund

Diretor de comunicações

Press@ironman.com

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA CHINA FLORIDA TEXAS

INDUSTRY KEYWORD: EXTREME SPORTS RUNNING SWIMMING RETAIL FASHION SPORTS BIKING/CYCLING

SOURCE: ROKA

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/01/2018 05:21 PM/DISC: 06/01/2018 05:21 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180601005893/pt